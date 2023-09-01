Индивидуальная экскурсия на машине и катере по Калининграду и Балтийской косе
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Что вас ожидает:
- Военно-морской флот.
- Цитадель Пиллау.
- Двухсотлетний маяк первой категории.
- Немецкий аэродром Нойтиф.
- Бетонные Бункеры в дюнах.
- Песчаный пляж и море.
- Памятники Петру 1 и Елизавете Великой.
- Музейное пространство "Старый Люнет".
- Прусскую Архкитектуру 1890 года
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прокатиться на катере по военно-морской гавани и услышать полувековые тайны формирование портового города.
Посетить самый крупный аэродром Германии и узнать тонкости инженерии. Побывать на самой западной точке России, которая находится на крыше казарм прусского форта, построенного на берегу моря.
Посмотреть сохранившуюся архитектуру конца 19 века и прикоснуться к шведской "Цитадели Пиллау" построенной в 1626 году.
Посетить тайные немецкие бункеры, спрятанные в дюнах балтийской косы.
Посмотреть на шифровальную машинку "Энигма" в прусском Люнете.
Экскурсия на катере и пешком.
В городе Вас ждёт его историческая часть в виде потрясающей архитектуры, памятники и военные корабли, действующий маяк. Прогулка на катере по гавани. На косе осмотр достопримечательностей, самолётных ангаров, посещение не туристических немецких бункеров, пешая прогулка по пейзажным тропкам в дюнах и по красивейшему побережью. Посещение «Форт Западный» и музея «Люнет».
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Экскурсия на катере по военной гавани 2500 ₽ с группы
- Обратная переправа - 100 р. с человека
- Место начала и завершения?
- Морской Бульвар 2 а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Начало экскурсии в Балтийске
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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