Прокатиться на катере по военно-морской гавани и услышать полувековые тайны формирование портового города.

Посетить самый крупный аэродром Германии и узнать тонкости инженерии. Побывать на самой западной точке России, которая находится на крыше казарм прусского форта, построенного на берегу моря.

Посмотреть сохранившуюся архитектуру конца 19 века и прикоснуться к шведской "Цитадели Пиллау" построенной в 1626 году.

Посетить тайные немецкие бункеры, спрятанные в дюнах балтийской косы.

Посмотреть на шифровальную машинку "Энигма" в прусском Люнете.

Экскурсия на катере и пешком.

В городе Вас ждёт его историческая часть в виде потрясающей архитектуры, памятники и военные корабли, действующий маяк. Прогулка на катере по гавани. На косе осмотр достопримечательностей, самолётных ангаров, посещение не туристических немецких бункеров, пешая прогулка по пейзажным тропкам в дюнах и по красивейшему побережью. Посещение «Форт Западный» и музея «Люнет».