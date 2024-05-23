Главные экскурсионные места в Балтийске

Найдено 10 экскурсий в категории «Популярные места» в Балтийске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
28 отзывов
В тренде
Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
Начало: Г. Балтийск, ул. Морской бульвар, д. 7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 300 за всё до 5 чел.
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
🚤 На катере
Индивидуальная
39 минут
4 отзыва
Популярное предложение
На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
Начало: Город Балтийск памятник Петру 1
Расписание: 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
59 отзывов
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Начало: Здание ЖД вокзала Балтийска
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.30
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Большая Балтийская прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Большая Балтийская прогулка
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
5 000 за всё до 5 чел.
Балтийская коса и Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Балтийская коса и Балтийск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и дикая балтийская коса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Балтийск и дикая балтийская коса
Начало: Приеду за вами в любой город
Расписание: Ежедневно в 9:30
6 июля в 09:30
13 июля в 09:30
12 500 за всё до 4 чел.
Балтийск - Пиллау
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Балтийск - Пиллау
Начало: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина 3...
Расписание: каждую среду в 12:00
12 июня в 12:00
19 июня в 12:00
1 800 за человека
На самый запад россии - в Балтийск
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
На самый запад россии - в Балтийск
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Балтийска
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Балтийска
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 900 за всё до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Индивидуальная
6 часов
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Балтийск город, экскурсия познавательная, спасибо огромное экскурсоводу Фанилю, было интересно не заметно пролетело время, а хотелось все больше и больше слушать и узнавать
  • А
    Андрей
    19 мая 2024
    Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
    Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Очень хорошая, информативная и познавательная экскурсия. Гид - супер.
  • В
    Вячеслав
    7 мая 2024
    Тур по акватории Балтийска на скоростном катере
    Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо
  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Большая Балтийская прогулка
    Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.
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    Очень хочется отметить экскурсовода, его подготовку и отношение к работе. С ним поездка пройдёт на "отлично" в любую погоду. При необходимости оденет вас с головы от ног - не страшны ни дождь ни ветер. Ничто не помешает получить удовольствие от путешествия 👍

  • Н
    Наталья
    5 октября 2023
    На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска
    Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.
  • Z
    Zev0973
    7 сентября 2023
    Балтийск - Пиллау
    Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
  • Н
    Наталия
    23 августа 2023
    Балтийск и дикая балтийская коса
    Спасибо большое гиду Юлии за увлекательную и познавательную прогулку по Балтийской косе и Балтийску! Балтийская коса - это музей под
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    открытым небом, мы поднялись на крышу ангара старого немецкого аэродрома, увидели бункеры, западный форт, прогулялись вдоль берега моря и посетили музей «Люнет». На катере с ветерком прокатились по военно-морской гавани, увидели военные корабли и много всего интересного. И конечно же интересный рассказ про сам Балтийск и его достопримечательности! Очень рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Популярные места»

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