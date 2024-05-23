Н Наталья Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау Балтийск город, экскурсия познавательная, спасибо огромное экскурсоводу Фанилю, было интересно не заметно пролетело время, а хотелось все больше и больше слушать и узнавать

А Андрей Тур по акватории Балтийска на скоростном катере Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске

П Павел Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау Очень хорошая, информативная и познавательная экскурсия. Гид - супер.

В Вячеслав Тур по акватории Балтийска на скоростном катере Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо

А Алина Большая Балтийская прогулка Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.

Ю Юлия Балтийск и дикая балтийская коса Виталий невероятный молодец! Невероятные впечатления от посещения города и дикой косы! Спасибо огромное за экскурсию!

Н Наталья Балтийск и дикая балтийская коса читать дальше Очень хочется отметить экскурсовода, его подготовку и отношение к работе. С ним поездка пройдёт на "отлично" в любую погоду. При необходимости оденет вас с головы от ног - не страшны ни дождь ни ветер. Ничто не помешает получить удовольствие от путешествия 👍 Вчера с мужем были на экскурсии с Виталием. Остались под большим впечатлением. Природа, история, рассказы гида никого не оставят равнодушным.

Н Наталья На скоростном катере с экскурсией по акватории города Балтийска Всё понравилось, экскурсия прошла отлично, экскурсовод Александр хороший, эрудированный и с юмором, коренной житель Балтийска, показал Балтийск без купюр, всё честно, и чувствуется большая любовь к своему красивому небольшому, но очень важному городу.

Z Zev0973 Балтийск - Пиллау Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!