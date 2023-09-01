1 день

Легендарный Чуйский тракт

Встречаемся в г. Барнаул на пл. Советов.

Знакомимся с гидом и отправляемся в наше короткое, но очень яркое путешествие.

День будет очень насыщенным, практически весь день будем в дороге и прибудем к месту отдыха уже ближе к вечеру.

Первая наша остановка, не считая санитарных, будет на въезде в Республику Алтай.

Здесь мы увидим нашу красавицу Катунь и узнаем, что символизирует композиция, установленная на границе двух Алтайских регионов.

Подкрепившись на обеде в с. Карлушка отправляемся дальше по Чуйскому тракту в сторону Монголии (обед в стоимость не входит).

Чем ближе Горный Алтай, тем более живописными будут окружающие виды.

Перед подъемом на Семинский перевал замедлим скорость до полной остановки.

Огромные поляны цветущих огоньков порадуют нас своей волшебной красотой.

А на протяжении последующих 10 км, по мере подъема на седловину понаблюдаем смену смешанного лиственно-соснового леса кедрачом.

На вершине перевала нас встретят сувенирные лавки и торговые палатки с традиционным ассортиментом — мёд, кедровые орехи, изделия народных промыслов и многочисленные сувениры.

Оставив приобретение подарков на обратный путь, совершим небольшую прогулку среди вековых кедров.

Будьте готовы: горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.

Отбросив ненужные мысли из головы, подышим свежим и чистым горным воздухом, наполненным целительными ароматами кедра и можжевельника.

Спустившись с перевала, попадём в географический центр Горного Алтая.

Остановимся на ночевку в с. Онгудай, расположеное в долине реки Урсул среди отрогов Теректинского хребта, на высоте 860 м над уровнем моря.

После ужина (ужин не входит в стоимость) нас ждут вечерние посиделки у костра с легендами и мифами от нашего гида.

Километраж ~450 км. Время в пути ~ 8 часов.