Еще несколько необычных экскурсий в Барнауле

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Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири

Андрей П.
Андрей П. – Гид из Барнаула
Наша экскурсия ⛳ начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле.

Далее мы пройдём к руинам сереброплавильного завода, где сейчас остались только плотины, мостики и заводские корпусы постройки XVIII — XIX веков.

Там же, в заводской части, мы посетим старейший в Сибири краеведческий музей 🖼.

После поднимемся в Нагорный парк 🌳, откуда открывается великолепный вид на реку Обь и на весь город 🏙️.

Завершится наша экскурсия по Барнаулу вблизи железнодорожного вокзала, где располагается мемориал воинской славы и памятник Виктору Цою.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Экскурсия займёт целый день, выезд – утром, завтрак в районе границы Новосибирской области и Алтайского края.
Барнаул – это город 🏙️, который гораздо больше похож на поселения Урала, нежели Сибири. Даже основывал его один из рода Демидовых, сын знаменитого Никиты, Акинфий.
Собственно, с горнозаводской истории 📖 начнётся и наша экскурсия ⛳. Начнём мы с Демидовской площади, откуда проследуем главной когда-то улицей, на петербургский манер названной Петропавловской линией. По пути посмотрим на здания, бывшие частью Барнаульского сереброплавильного завода, сходим и на сам завод – сейчас это живописные руины с остатками плотины, мостиками и заводскими корпусами постройки XVIII – XIX веков. Там же, в заводской части, мы посетим ещё и старейший в Сибири краеведческий музей 🖼 небольшой район деревянной застройки мы поднимемся в Нагорный парк 🌳, откуда открывается великолепный вид на реку Обь и на весь город. А после «горы» мы посмотрим достопримечательности 🏛️ бывшей улицы Московской (ныне проспекта Ленина): конторы Алтайского горнозаводского округа, особняки и магазины богатых барнаульских купцов (со второй половины XIX века город стал ведущим зерновым центром Сибири), здания советской архитектуры 30-50-х годов. В частности, мы посетим знаменитую Октябрьскую площадь, на которой находится архитектурный символ города, Дом под Шпилем.
Завершится наша экскурсия по Барнаулу вблизи железнодорожного вокзала, где располагается мемориал воинской славы, один из лучших в городе книжных магазинов, а также памятник рок-кумиру 80-х годов Виктору Цою.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение музея и руин сереброплавильного завода
  • Транспорт (при заказе соответствующей услуги)
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири
Барнаул. Экскурсия в горнозаводскую и зерновую столицу Сибири

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей П.
Андрей П.
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