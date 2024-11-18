Приглашаю раскрыть мистическую историю Барнаула с момента основания и до наших дней! Вы узнаете, кто проклял город. Посетите старинное кладбище, увидите купеческие особняки и раскроете их тайны.
Услышите самую популярную местную легенду о Голубой даме и отправитесь на поиски призрака, живущего в доме начала 19 века.
Услышите самую популярную местную легенду о Голубой даме и отправитесь на поиски призрака, живущего в доме начала 19 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы увидите:
- Здание 19 века, где живёт самый известный призрак Барнаула
- Магазин, чудом уцелевший при пожаре 1917 года
- Купеческий особняк Малькова начала 20 века
- Место, где находилось первое кладбища города
- Главное управление НКВД
- Дом, о котором говорят «время здесь остановилось»
Я поделюсь связанными с ними тайнами и легендами.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 62 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я коренной житель Барнаула и дипломированный гид. С радостью покажу вам наш уютный город и простым дружеским языком расскажу о нём интересные факты.Задать вопрос
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