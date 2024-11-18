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Приглашаю раскрыть мистическую историю Барнаула с момента основания и до наших дней! Вы узнаете, кто проклял город. Посетите старинное кладбище, увидите купеческие особняки и раскроете их тайны.



Услышите самую популярную местную легенду о Голубой даме и отправитесь на поиски призрака, живущего в доме начала 19 века.