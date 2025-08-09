Денис — ваш гид в Барнауле

Провёл экскурсии для 56 туристов

читать дальше бы интересно узнать больше о городе, в котором они родились?». Чтобы не заставлять всех ходить группами и пытаться расслышать гида, я создал интерактивную экскурсию, которая затрагивает многие аспекты существования города, добавил туда задания, аудиогид и поиск артефактов. Понадобится только телефон, заряженная батарея и хорошее настроение!

Меня зовут Денис. Недавно я подумал: «Я уже столько лет живу в Барнауле, но совсем мало знаю о нём и его истории. Может, я такой не один? Может, людям было