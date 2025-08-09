Мои заказы

«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест

Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Экскурсия-квест «Санкт-Барнаул» предлагает уникальную возможность исследовать Барнаул через призму петербургской архитектуры.

Прогуливаясь по центральным улицам, участники собирают фотоулики, чтобы раскрыть тайны сибирского Петербурга.

Демидовская площадь, первый небоскрёб и церковь Димитрия Ростовского - лишь часть маршрута, который позволит понять, как столичные влияния отразились в Сибири. Этот квест - шанс увидеть, как один город может вместить в себя моду и архитектуру целого столетия
5
3 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Уникальный формат квеста
  • 🏛️ Петербургская архитектура в Сибири
  • 📸 Фотоулики и расследования
  • 🎧 Аудиогид без сопровождения
  • 🗺️ Интерактивный маршрут
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест© Денис
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест© Денис
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест© Денис
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Демидовская площадь
  • Первый небоскрёб Барнаула
  • Церковь Димитрия Ростовского
  • Дом Шадрина
  • Арки на улице Льва Толстого

Описание квеста

Это не просто экскурсия, а настоящее расследование! Вам предстоит прогуляться по центральным улицам и собрать фотоулики — образцы кирпичной кладки, арок, узоров на решётках — чтобы ответить на вопрос: смогла ли Сибирь перехитрить столичных архитекторов?

Что будет на маршруте:

  • Демидовская площадь — живое свидетельство того, как петербургская классика пустила корни в сибирской почве
  • Первый небоскрёб Барнаула — история о том, как в провинциальном городе появился первый «тучерез» и какие технологии для этого использовались
  • Церковь Димитрия Ростовского — сюжет о её чудесном спасении откроет ретроспективу духовной жизни города
  • Дом Шадрина — сибирский «пряничный домик». Вы перенесётесь в эпоху, когда барнаульские купцы соревновались в оригинальности домов
  • Арки на улице Льва Толстого — сибирское эхо Петербурга. Закройте глаза — и перед вами предстанет Петербург в миниатюре

Что предстоит узнать:

  • Почему Барнаул называли «Сибирскими Афинами»
  • Как архитекторы адаптировали столичные чертежи к сибирским реалиям
  • Как Демидовский столп выжил в трёх разных эпохах и стал символом
  • Как городской ландшафт может рассказать о смене идеологий и вкусов

После экскурсии вы:

  • Научитесь читать здания как книгу — от кирпича до решёток
  • Увидите, как один особняк может вместить в себя моду целого столетия
  • Поймёте, почему споры о «сибирском Петербурге» не утихают до сих пор

Организационные детали

  • Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида
  • Для запуска приложения вам потребуется телефон с доступом в интернет и наушники для комфортного прослушивания. Чтобы по мере прохождения квеста на определённых событиях запись включалась автоматически, убедитесь, что на устройстве работает GPS

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Демидовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Барнауле
Провёл экскурсии для 56 туристов
Меня зовут Денис. Недавно я подумал: «Я уже столько лет живу в Барнауле, но совсем мало знаю о нём и его истории. Может, я такой не один? Может, людям было
читать дальше

бы интересно узнать больше о городе, в котором они родились?». Чтобы не заставлять всех ходить группами и пытаться расслышать гида, я создал интерактивную экскурсию, которая затрагивает многие аспекты существования города, добавил туда задания, аудиогид и поиск артефактов. Понадобится только телефон, заряженная батарея и хорошее настроение!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
9 авг 2025
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и особенностях города. Иногда чувствовала себя героем игры, в поисках локации и делая задания. Очень круто! Да, приложение вылетало иногда, но ничего страшного, когда заново открывала, не надо было все перелистывать, возвращалось туда, на чем остановилась. Спасибо разработчикам за интересный опыт!
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано черезВсе замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано черезВсе замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано черезВсе замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано черезВсе замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано черезВсе замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через
Анна
Анна
3 июл 2025
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах. Старинный город Барнаул теперь навсегда в моём сердце. Уважаешь людей, которые в не простых условиях создавали город, и город хранит эти воспоминания) Я из Петербурга и во время экскурсии действительно находила параллели. Спасибо большое!
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранееЭкскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранееЭкскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранееЭкскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее
Юлия
Юлия
15 июн 2025
Большая благодарность организатору, быстро вышел на связь, дал понятные инструкции! Интересная экскурсия, оставляет приятное ощущение и желание вернуться в город Барнаул для дальнейшего знакомства!

Входит в следующие категории Барнаула

Похожие экскурсии из Барнаула

Добро пожаловать в Барнаул
Пешая
1.5 часа
-
20%
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Барнаул
Погрузитесь в историю Барнаула, прогуливаясь по его старинным улицам. Откройте для себя архитектурные шедевры и узнайте, как город стал центром Сибири
Начало: На Демидовской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽6250 ₽ за всё до 10 чел.
Мистика и легенды Барнаула
Пешая
1.5 часа
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистика и легенды Барнаула
Прикоснуться к таинственной стороне города на авторской экскурсии
Начало: У планетария
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽6250 ₽ за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
2 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
14 ноя в 10:30
15 ноя в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барнауле