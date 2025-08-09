Экскурсия-квест «Санкт-Барнаул» предлагает уникальную возможность исследовать Барнаул через призму петербургской архитектуры.
Прогуливаясь по центральным улицам, участники собирают фотоулики, чтобы раскрыть тайны сибирского Петербурга.
Демидовская площадь, первый небоскрёб и церковь Димитрия Ростовского - лишь часть маршрута, который позволит понять, как столичные влияния отразились в Сибири. Этот квест - шанс увидеть, как один город может вместить в себя моду и архитектуру целого столетия
5 причин купить этот квест
- 🔍 Уникальный формат квеста
- 🏛️ Петербургская архитектура в Сибири
- 📸 Фотоулики и расследования
- 🎧 Аудиогид без сопровождения
- 🗺️ Интерактивный маршрут
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Демидовская площадь
- Первый небоскрёб Барнаула
- Церковь Димитрия Ростовского
- Дом Шадрина
- Арки на улице Льва Толстого
Описание квеста
Это не просто экскурсия, а настоящее расследование! Вам предстоит прогуляться по центральным улицам и собрать фотоулики — образцы кирпичной кладки, арок, узоров на решётках — чтобы ответить на вопрос: смогла ли Сибирь перехитрить столичных архитекторов?
Что будет на маршруте:
- Демидовская площадь — живое свидетельство того, как петербургская классика пустила корни в сибирской почве
- Первый небоскрёб Барнаула — история о том, как в провинциальном городе появился первый «тучерез» и какие технологии для этого использовались
- Церковь Димитрия Ростовского — сюжет о её чудесном спасении откроет ретроспективу духовной жизни города
- Дом Шадрина — сибирский «пряничный домик». Вы перенесётесь в эпоху, когда барнаульские купцы соревновались в оригинальности домов
- Арки на улице Льва Толстого — сибирское эхо Петербурга. Закройте глаза — и перед вами предстанет Петербург в миниатюре
Что предстоит узнать:
- Почему Барнаул называли «Сибирскими Афинами»
- Как архитекторы адаптировали столичные чертежи к сибирским реалиям
- Как Демидовский столп выжил в трёх разных эпохах и стал символом
- Как городской ландшафт может рассказать о смене идеологий и вкусов
После экскурсии вы:
- Научитесь читать здания как книгу — от кирпича до решёток
- Увидите, как один особняк может вместить в себя моду целого столетия
- Поймёте, почему споры о «сибирском Петербурге» не утихают до сих пор
Организационные детали
- Это аудиоэкскурсия с элементами квеста, не предполагающая участие и сопровождение гида
- Для запуска приложения вам потребуется телефон с доступом в интернет и наушники для комфортного прослушивания. Чтобы по мере прохождения квеста на определённых событиях запись включалась автоматически, убедитесь, что на устройстве работает GPS
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Демидовской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Барнауле
Провёл экскурсии для 56 туристов
Меня зовут Денис. Недавно я подумал: «Я уже столько лет живу в Барнауле, но совсем мало знаю о нём и его истории. Может, я такой не один? Может, людям было
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
9 авг 2025
Все замечательно, прогулка по городу совершенно преобразилась благодаря экскурсии. Все понятно, удобно, очень интересно. Рассказано через архитектуру об истории и особенностях города. Иногда чувствовала себя героем игры, в поисках локации и делая задания. Очень круто! Да, приложение вылетало иногда, но ничего страшного, когда заново открывала, не надо было все перелистывать, возвращалось туда, на чем остановилась. Спасибо разработчикам за интересный опыт!
Анна
3 июл 2025
Экскурсия понравилась! Справилась с инструкцией для подключения. Слушала интересное повествование о людях, событиях минувших дней, ранее увиденное оживало на глазах. Старинный город Барнаул теперь навсегда в моём сердце. Уважаешь людей, которые в не простых условиях создавали город, и город хранит эти воспоминания) Я из Петербурга и во время экскурсии действительно находила параллели. Спасибо большое!
Юлия
15 июн 2025
Большая благодарность организатору, быстро вышел на связь, дал понятные инструкции! Интересная экскурсия, оставляет приятное ощущение и желание вернуться в город Барнаул для дальнейшего знакомства!
Входит в следующие категории Барнаула
