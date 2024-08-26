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Приглашаю погулять по старейшей части Барнаула, откуда всё начиналось. Вы полюбуетесь архитектурой 19 века, увидите город с высоты и даже заглянете на старинное кладбище. А я расскажу, как развивался Барнаул и чем он живёт сегодня. Поделюсь его историями и удивительными легендами.