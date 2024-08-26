Приглашаю погулять по старейшей части Барнаула, откуда всё начиналось. Вы полюбуетесь архитектурой 19 века, увидите город с высоты и даже заглянете на старинное кладбище. А я расскажу, как развивался Барнаул и чем он живёт сегодня. Поделюсь его историями и удивительными легендами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- Полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки
- Прогуляетесь по старинному кладбищу и услышите о призраках, которые там обитают
- Пройдёте по местам, где раньше шумел базар и проводились народные гуляния
- Осмотрите комплекс горнозаводских строений 19 века на старейшей улице города
- Увидите здание 1793 года, в котором раньше находился дом провизора
- Оцените архитектурный ансамбль Демидовской площади
И это ещё не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нагорном парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барнауле
Провела экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я коренной житель Барнаула и дипломированный гид. С радостью покажу вам наш уютный город и простым дружеским языком расскажу о нём интересные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
26 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид Ольга - приятная и хорошо знающая историю своего города. Было интересно познакомиться с Барнаулом. Спасибо!
О
Ольга
3 авг 2024
Замечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток города. Нам очень понравилось! Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось море! Рекомендую!
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