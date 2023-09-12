В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.
июн
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало пути
Начало тура на Шавлинские озера.
Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Чибит.
Отправление из Новосибирска в 20:00.
Место отправления — ул. Семьи Шамшиных, 64 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 23:50 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Путь лежит по легендарному Чуйскому тракту — одной из 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
По пути проедем Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м.) и знаменитый извилистый перевал Чике-Таман (1300 м).
Автобус/микроавтобус 767 км. из Новосибирска, 575 км. из Барнаула.
Питание в дороге за свой счет.
Чибит
Прибытие на туркомплекс в Чибит — живописное село, образованное в 1801 г.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.
Вечер знакомств.
Ужин.
Завтрак в дороге за свой счет, обед и ужин на базе.
Размещение в кемпинге.
Перевал Орой
Завтрак.
Переезд до Ороктойского моста.
Путь начинается с перехода колоритного моста через реку Чуя.
Крутой затяжной подъем вверх по живописной тропе в окружении лиственниц и кедров.
Ночевка под перевалом Орой.
Здесь можно купить молоко, творог и горячие алтайские лепешки.
Авто, пешком + вьючные лошади: 5 км. 7 км. Перепад высот + 900 м.
Трехразовое, походная кухня.
Ночевка в палатках.
Плато Ештыкол
Утром - подъем на перевал Орой (н/к, 2270 м.).
С перевала открывается панорамный вид на Курайский хребет.
Переход живописного плато Ештыкол с многочисленными ручьями, окруженного горами.
Ночевка на уютной стоянке в кедровом лесу.
Пешком + вьючные лошади 10 км.
Трехразовое, походная кухня.
Шавлинское озеро
Переход до Шавлинского озера.
Путь лежит вдоль реки Шавла через хвойный лес и цветущие альпийские луга.
Шавлинское озеро — сказочное озеро с прозрачной ярко-бирюзовой водой, в зеркальной глади которого отражаются три покрытые снегом вершины: Мечта, Сказка и Красавица!
Озеро находится на высоте 1970 м.
В озере водится хариус.
Ночевка на берегу озера.
Пешком + вьючные лошади 14 км.
Трехразовое, походная кухня.
Ночевка в палатках.
Дневка
Дневка.
Отдых, расслабление, купание, фотографирование и прогулки на берегу прекрасного озера.
Осмотр поляны алтайских идолов, вырезанных из дерева.
Прогулка в «город мастеров» — традиционный алтайский «каменный город», состоящий из туров — фигур, выложенных из камней.
Пешком 1 км.
Трехразовое, походная кухня.
Ночевка в палатках.
Восхождение на гору Пирамида
Радиальный выход — восхождение на гору Пирамида (3175 м).
С вершины горы открывается потрясающий вид на озера и снежные горные хребты!
Видны горы на огромных расстояниях, при безоблачной погоде можно увидеть даже Белуху — высочайшую гору Алтая, расположенную на расстоянии 70 километров от от точки просмотра!
Пешком 4 км., перепад высот 1200 м.
Трехразовое, походная кухня.
Ночевка в палатках.
Радиальный выход — выход налегке, без рюкзаков.
Верхнее Шавлинское озеро
Радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро.
На Верхнем озере можно вблизи увидеть знаменитые горные вершины Мечта, Сказка и Красавица, перевал Абыл-Оюк и величественные ледники.
Пешком 8 км.
Трехразовое, походная кухня.
Ночевка в палатках.
Радиальный выход — выход налегке, без рюкзаков.
Спуск до перевала Орой
Спуск до перевала Орой по уже знакомой тропе через живописные леса и цветущие луга.
Пешком 24 км.
Трехразовое, походная кухня.
Ночевка в палатках.
Возвращение в Чибит
Переход до Оройского моста.
Трансфер на туркомплекс.
Баня (оплачивается отдельно).
Прощальный вечер.
Пешком, авто 7 км. 5 км.
Завтрак и обед — походная кухня, ужин на базе.
Размещение в кемпинге.
Отъезд
Завтрак.
Сдача снаряжения.
Свободное время, прогулки.
При желании и подходящей погоде можно заказать за доп. плату экскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.
Обед.
Отъезд в Новосибирск.
Автобус/микроавтобус 575 км. до Барнаула 767 км. до Новосибирска.
Завтрак и обед на базе, ужин в дороге за свой счет.
Окончание программы
Приезд в Новосибирск/Барнаул.
Окончание путешествия на Шавлинские озера.
Автобус/микроавтобус.
Проживание
Тур предусматривает размещение на туркомплексе в с. Чибит до и после похода, а также ночевки в 2-3-хместных туристических палатках на активной части маршрута.
Если туристы едут вдвоем для них всегда предоставляется отдельная двухместная палатка.
Варианты проживания
Кемпинг в с. Чибит
Ночевка в палатках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)
- Питание на маршруте и на туркомплексе
- Размещение на туркомплексе в с. Чибит до и после похода
- Услуги инструкторов-проводников
- Заброска питания, палаток и общественного снаряжения на Шавлинское озеро вьючными лошадьми
- Трансферы на маршруте (С. Чибит - Оройский мост - с. Чибит)
- Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
- Регистрация группы в МЧС
- Аптечка
- Прохождение через платный Оройский мост
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно
- Транспортная доставка Новосибирск - Чибит - Новосибирск - 8 900 руб
- Транспортная доставка Барнаул - Чибит - Барнаул - 8 700 руб
- Питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратно
- Баня на туркомплексе в Чибите и в походе на Шавлинском озере
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы – паспорт, медицинский полис.
- Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
- Одежда:
- Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
- Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
- Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
- Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
- Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
- Обувь:
- Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
- Кроссовки или кеды.
- Сланцы.
- Личная аптечка:
- Лекарства от специфических заболеваний.
- Эластичный бинт.
- Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
- Стерильный бинт.
- Средства от простуды.
- Активированный уголь.
- Разное:
- Предметы личной гигиены.
- Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
- Нож.
- Спички.
- Фонарик.
- Темные очки.
- Солнцезащитный крем.
- «Сидушку» из каримата.
- упаковка плотных мусорных пакетов 120-160 л., или (лучше) два-три тонких, лёгких гермо-бэга по 20-30 л.
- По желанию:
- Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
- Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
- Собственную палатку.
- Накидку на рюкзак от дождя.
- Гамаши ("фонарики" на ноги).
- Треккинговые палки.
Где происходит сбор группы?
Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис 213.
Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.
Входит ли трансфер до с. Чибит в стоимость тура?
Стоимость транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула до Усть-Коксы и обратно не включена в общую стоимость тура и оплачивается дополнительно.
Трансфер осуществляется на комфортных 50-местных туристических автобусах, на маршруте работает экипаж из 2 опытных водителей
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.
Сколько человек в группе?
Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Мы сделали все для вашей безопасности - каждый из наших туристов имеет страховку (страховка покрывает стоимость вызова вертолета для экстренной эвакуации), имеется спутниковая связь, на наших маршрутах работают профессиональные инструкторы-проводники. Залогом безопасности группы является безукоризненное соблюдение правил техники безопасности, принципы взаимопомощи и взаимовыручки в группе.
Приобретая путевку на маршрут «Шавлинские озера», вы берете на себя обязательство выполнять технику безопасности, ознакомление с которой происходит в день прибытия на турбазу, и все требования инструктора, направленные на обеспечение безопасности в группе.
Какие особенности тура? Сложно ли будет?
Мы делаем все, чтобы наши походы по Алтаю были максимально комфортными, поэтому на маршруте будет конное сопровождение — кони повезут продукты, палатки и общественное снаряжение в первые три дня похода, а участники похода понесут свои личные вещи.
Часть похода налегке, без рюкзака.
Также в наши походы к Шавлинским озерам, если у вас нет своего снаряжения, мы бесплатно выдаем: палатки, рюкзаки, спальники и коврики.
Активная часть путешествия длится 9 дней.
Перед походом и после него группа находится на турбазе в живописном алтайском селе Чибит, где при желании возможно будет дополнительно заказать автоэкскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.
Наш тур к Шавлинским озерам не требует специальной подготовки, нужна просто хорошая физическая форма. Тур доступен детям с 8 лет.
В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!
Начиная с нашего менеджера Юлии
И заканчивая инструкторами в походе
Александром и Евгением
Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого