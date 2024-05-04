Пешие туры-прогулки в Барнауле с экскурсоводом

Найдено 6 туров в категории «Пешеходные» в Барнауле, цены от 47 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
68 000 за человека
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Начало: г. Барнаул
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 108 888 за человека
Мультинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Мультинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900 за человека
К подножию Белухи. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900 за человека
К озеру Алла-Аскыр
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
К озеру Алла-Аскыр
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля в 10:00
48 900 за человека
Шавлинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Шавлинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
47 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гюзель
    4 мая 2024
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
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    местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.

    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Мультинские озера. Треккинг
    Прекрасные локации, живописные пейзажи и заклинательная атмосфера 😊👍на каждой локации свои прелести: сплошной контактный зоопарк☺️, грибов хоть косой коси 👍, очень интересные радиальные вылазки!
  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Мультинские озера. Треккинг
    Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉) Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах
  • И
    Ирина
    12 августа 2023
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды, опытные водители, радушный прием
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    во всех точках путешествия! Все понравилось, прекрасны курорты Манжерок и Белокуриха, рафтинг по реке Катунь просто незабываем! Обязательно поеду на Алтай еще!

    Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного Урала
    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
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    от Александра из разной дичи от кабана до налима. Лучшее время: конец февраля-начало марта, уже не так холодно. И на реках еще мало проталин. По условиям размещения нужно быть готовым спать на нарах бочком к бочку. С нами было один раз, в остальные дни более комфортно размещались.

    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного Урала
    Все было отлично, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 авторских туров от 47 900 до 108 888. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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