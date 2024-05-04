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Авторский тур
13 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Начало: г. Барнаул
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 108 888₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Мультинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
К озеру Алла-Аскыр
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля в 10:00
48 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Шавлинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
47 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГюзель4 мая 2024Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
- ЮЮлия6 октября 2023Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ООксана12 сентября 2023Прекрасные локации, живописные пейзажи и заклинательная атмосфера 😊👍на каждой локации свои прелести: сплошной контактный зоопарк☺️, грибов хоть косой коси 👍, очень интересные радиальные вылазки!
- ООксана12 сентября 2023Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉) Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ТТатьяна18 августа 2023Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
- ИИрина12 августа 2023Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды, опытные водители, радушный прием
- ААлексей9 марта 2023Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного УралаСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
- ААлексей9 марта 2023Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного УралаВсе было отлично, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Пешеходные»
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