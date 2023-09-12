Треккинг в Барнауле

Найдено 4 тура в категории «Треккинг и походы» в Барнауле, цены от 47 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200 за человека
Мультинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Мультинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900 за человека
К подножию Белухи. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Шавлинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Шавлинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
47 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Мультинские озера. Треккинг
    Прекрасные локации, живописные пейзажи и заклинательная атмосфера 😊👍на каждой локации свои прелести: сплошной контактный зоопарк☺️, грибов хоть косой коси 👍, очень интересные радиальные вылазки!
  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Мультинские озера. Треккинг
    Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉) Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!
  • П
    Павел
    20 сентября 2022
    Мультинские озера. Треккинг
    Трекинг к подножью Белухи в период с 4 по 15 сентября 2022 года. Весь период похода был организован на высоком
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    уровне, все очень понравилось, особенно питание во время похода, которое было организовано сбалансированно и разнообразно. Встреча участников трекинга произошло своевременно в указанном заранее месте. В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!

  • И
    Ирина
    3 августа 2020
    К подножию Белухи. Треккинг
    Здравствуйте, прошло уже две недели, а Алтай и его красоты и воздух не отпускают!!!
  • И
    Ирина
    3 августа 2020
    Шавлинские озера. Треккинг
    Организация тура, безупречная Начиная с нашего менеджера Юлии И заканчивая инструкторами в походе Александром и Евгением Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  2. Мультинские озера. Треккинг
  3. К подножию Белухи. Треккинг
  4. Шавлинские озера. Треккинг
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 тура от 47 900 до 61 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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