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Авторский тур
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Мультинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Шавлинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
47 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана12 сентября 2023Прекрасные локации, живописные пейзажи и заклинательная атмосфера 😊👍на каждой локации свои прелести: сплошной контактный зоопарк☺️, грибов хоть косой коси 👍, очень интересные радиальные вылазки!
- ООксана12 сентября 2023Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉) Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
- ЕЕлена21 августа 2023Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!
- ППавел20 сентября 2022Трекинг к подножью Белухи в период с 4 по 15 сентября 2022 года. Весь период похода был организован на высоком
- ИИрина3 августа 2020Здравствуйте, прошло уже две недели, а Алтай и его красоты и воздух не отпускают!!!
- ИИрина3 августа 2020Организация тура, безупречная Начиная с нашего менеджера Юлии И заканчивая инструкторами в походе Александром и Евгением Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Треккинг и походы»
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