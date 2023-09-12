О Оксана Мультинские озера. Треккинг Прекрасные локации, живописные пейзажи и заклинательная атмосфера 😊👍на каждой локации свои прелести: сплошной контактный зоопарк☺️, грибов хоть косой коси 👍, очень интересные радиальные вылазки!

О Оксана Мультинские озера. Треккинг Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉) Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍

Е Елена Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!

П Павел Мультинские озера. Треккинг читать дальше уровне, все очень понравилось, особенно питание во время похода, которое было организовано сбалансированно и разнообразно. Встреча участников трекинга произошло своевременно в указанном заранее месте. В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха! Трекинг к подножью Белухи в период с 4 по 15 сентября 2022 года. Весь период похода был организован на высоком

И Ирина К подножию Белухи. Треккинг Здравствуйте, прошло уже две недели, а Алтай и его красоты и воздух не отпускают!!!