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20%
Авторский тур
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
«Вы отдохнёте в горах и ощутите целительную мощь сибирской природы»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
«Зарядимся энергией в сакральных местах силы, сменим гул мегаполисов на шум водопадов, поразглядываем древние петроглифы и вдоволь надышимся хвойными ароматами тайги»
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире»
22 июня в 05:00
6 июля в 05:00
15 990₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
«Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила»
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Каракольские озёра или «Караколы» – одна из жемчужин природы Алтая»
20 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«На фоне прекрасной природы вы сможете сделать отличные кадры, которые долго будут напоминать о поездке»
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Мы окажемся на перевале после долгого подъема, увидим потрясающие пейзажи, а затем двинемся к следующей живописной точке Чуйского тракта — перевалу Чике-Таман»
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Конный тур по Северо-Чуйскому хребту, высочайшему в Горном Алтае, позволит прочувствовать потрясающую атмосферу гор, нетронутых цивилизацией»
16 июня в 10:00
26 июня в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Там чувствуешь умиротворение от красоты и загадочности пейзажей»
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: г. Барнаул
«Увидеть это чудо природы можно в экспресс-туре по центральным, южным и восточным местам Алтая»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 47 777₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Мультинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада»
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«По дороге увидим памятник природы – водопад Текелю»
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Шавлинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«С вершины горы открывается потрясающий вид на озера и снежные горные хребты»
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км)»
2 янв в 10:00
от 59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Завораживающие снежные горы, Голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, Камышлинский водопад, одна из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт»
31 дек в 10:00
от 69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«Ваш идеальный отдых уже продуман до мелочей — размещение с комфортом в отеле с баней и бассейнами на берегу Катуни, посещение природных достопримечательностей без спешки и свободный день для выбора занятий по душе»
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«Телецкое озеро порадует вас дикими местами без людей — вы сможете побыть наедине с природой и перезагрузиться»
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«С желающими встретим рассвет на высоте 1300 метров над уровнем моря, понаблюдаем за просыпающейся природой и вернёмся на турбазу к завтраку»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Мы отправимся на транспорте повышенной проходимости к заповедным Каракольским озёрам, окружённым густым кедровым лесом — в места, где царит дикая природа»
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Полежим на траве у Камышлинского водопада и послушаем умиротворяющий шум воды, пройдёмся по мосту над мощной Катунью к острову Патмос и увидим слияние двух рек»
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
«Цветение маральника — природное явление»
26 апр в 09:00
87 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
- ЛЛюбовь13 мая 2024Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное спасибо гиду Николаю за
- ЕЕкатерина13 мая 2024Мне очень понравился этот тур, за такое короткое время увидеть так много потрясающих мест. Я в восторге. Поездка действительно прошла так, как и было описано в объявлении. Гид замечательный рассказчик, знающий множество интересных фактов, историй и легенд. Спасибо! Очень крутой тур!
- ССтарцева14 января 2024Тур неплохой. Понравились локации.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
- ИИлья16 октября 2023Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ААнна25 сентября 2023Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Природа и пейзажи»
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