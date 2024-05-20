Познавательные туры на природе в Барнауле

Найдено 21 тур в категории «Природа и пейзажи» в Барнауле, цены от 13 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Горному Алтаю
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
10 дней
10 отзывов
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
«Вы отдохнёте в горах и ощутите целительную мощь сибирской природы»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000 за человека
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
«Зарядимся энергией в сакральных местах силы, сменим гул мегаполисов на шум водопадов, поразглядываем древние петроглифы и вдоволь надышимся хвойными ароматами тайги»
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000 за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире»
22 июня в 05:00
6 июля в 05:00
15 990 за человека
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
«Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила»
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200 за человека
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Каракольские озёра или «Караколы» – одна из жемчужин природы Алтая»
20 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 000 за человека
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«На фоне прекрасной природы вы сможете сделать отличные кадры, которые долго будут напоминать о поездке»
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
72 000 за человека
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Мы окажемся на перевале после долгого подъема, увидим потрясающие пейзажи, а затем двинемся к следующей живописной точке Чуйского тракта — перевалу Чике-Таман»
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
68 000 за человека
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Конный тур по Северо-Чуйскому хребту, высочайшему в Горном Алтае, позволит прочувствовать потрясающую атмосферу гор, нетронутых цивилизацией»
16 июня в 10:00
26 июня в 10:00
67 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Там чувствуешь умиротворение от красоты и загадочности пейзажей»
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
92 000 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: г. Барнаул
«Увидеть это чудо природы можно в экспресс-туре по центральным, южным и восточным местам Алтая»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 47 777 за человека
Мультинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Мультинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада»
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900 за человека
К подножию Белухи. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
К подножию Белухи. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«По дороге увидим памятник природы – водопад Текелю»
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Шавлинские озера. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Шавлинские озера. Треккинг
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«С вершины горы открывается потрясающий вид на озера и снежные горные хребты»
15 июня в 10:00
24 июня в 10:00
47 900 за человека
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Для туристов, приехавших на экскурсионном автобусе выезд и экскурсия на водопад Камышлинский, замерзший 12-ти метровый водопад, к которому ведет ЭКО-тропа по красивому мосту и потом по кедровому лесу (пешком 5 км)»
2 янв в 10:00
от 59 000 за человека
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
«Завораживающие снежные горы, Голубые озера, которые открываются только зимой, горнолыжный курорт "Манжерок", прекрасное озеро Лебединое, Камышлинский водопад, одна из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт»
31 дек в 10:00
от 69 900 за человека
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«Ваш идеальный отдых уже продуман до мелочей — размещение с комфортом в отеле с баней и бассейнами на берегу Катуни, посещение природных достопримечательностей без спешки и свободный день для выбора занятий по душе»
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000 за человека
Перезагрузка у Телецкого озера
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
«Телецкое озеро порадует вас дикими местами без людей — вы сможете побыть наедине с природой и перезагрузиться»
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«С желающими встретим рассвет на высоте 1300 метров над уровнем моря, понаблюдаем за просыпающейся природой и вернёмся на турбазу к завтраку»
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Мы отправимся на транспорте повышенной проходимости к заповедным Каракольским озёрам, окружённым густым кедровым лесом — в места, где царит дикая природа»
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
«Полежим на траве у Камышлинского водопада и послушаем умиротворяющий шум воды, пройдёмся по мосту над мощной Катунью к острову Патмос и увидим слияние двух рек»
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900 за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
«Цветение маральника — природное явление»
26 апр в 09:00
87 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
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    по бюджету, очень вежливые сотрудники! А по приезду гид просто поразил своим профессионализмом! Мы посмотрели все что должны были, но даже больше! Я всем очень рекомендую посетить Алтай, Россия большая, и я уверяю Вас, что после поездки с этими ребятами, Вам захочется путешествовать по России! Спасибо за прекрасные 3 дня!

    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли
  • Л
    Любовь
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное спасибо гиду Николаю за
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    интересные рассказы. И особенно за нереальное терпение. За короткое время масса впечатлений. Цветение маральника, Гейзерное озеро. Фантастические пейзажи Марса-1, Марса-2, Луны. Грамотный гид. Опытный водитель-проводник к локациям. Это только малая часть того что ожидает в этом туре. Впечатления от тура не передать словами. Пейзажи Горного Алтая не передаст никакая камера даже последнего айфона. Эту красоту надо увидеть своими глазами. Рекомендую этот тур. Коротко и очень познавательно.

    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Мне очень понравился этот тур, за такое короткое время увидеть так много потрясающих мест. Я в восторге. Поездка действительно прошла так, как и было описано в объявлении. Гид замечательный рассказчик, знающий множество интересных фактов, историй и легенд. Спасибо! Очень крутой тур!
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Тур неплохой. Понравились локации.
    Тур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локации
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
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    Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая

  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
  2. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  3. К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
  4. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  5. Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
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