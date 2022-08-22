Здравствуй, Алтай

Тур отлично подходит для первого знакомства с Алтаем - здесь мы собрали ТОП алтайских брендов в одной поездке

4.7
3 отзыва
Тур отлично подходит для первого знакомства с Алтаем — здесь мы собрали ТОП алтайских брендов в одной поездке.

Чистый воздух, активные экскурсии, погружение в местную культуру и вкус национальных блюд никого не оставят равнодушными!
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Здравствуй, Алтай
Ближайшие даты:
5
окт
2
ноя

Что вас ожидает 🤩

Тавдинские пещеры
Тавдинские пещеры
Погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов
Мощь Камышлинского водопада
Мощь Камышлинского водопада
При желании отправимся на моторафтинг по Катуни к Камышлинскому водопаду
По мосту между скалами
По мосту между скалами
Пройдём по подвесному мосту к острову Патмос и полюбуемся храмами
Гастро-ботаник-ужин
Гастро-ботаник-ужин
Продегустируем локальную кухню с добавлением дикоросов и узнаем об их пользе
Красота алтайских городов
Красота алтайских городов
Восхитимся архитектуре Барнаула, Бийска и Белокурихи и увидим основные достопримечательности
Посещение Лебединого заказника
Посещение Лебединого заказника
Понаблюдаем за дикими лебедями на незамерзающем озере, со дна которого бьют ключи

Программа тура по дням

1 день

Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Тавдинские пещеры

Встреча в г. Барнаул: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города — по согласованию.

9:00 Выезд из города (местное время).

Трансфер Барнаул – Сростки (210 км).

Посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина.

Экскурсии по экспозициям музея: «Дом, в котором провел детские годы В. М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В. М. Шукшин», «Усадьба, купленная В. М. Шукшиным для матери».

Пешеходная прогулка к памятнику Шукшину на гору Пикет (при хорошей погоде). Здесь проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае».

Трансфер Сростки – Нижняя Катунь (100 км).

Экскурсия по центру туризма Бирюзовая Катунь.

Пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность.

Посещение Тавдинских пещер — знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов.

Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь.

Трансфер в отель (40 км).

Размещение в отеле.

По желанию, за доп. плату: посещение игорной зоны «Сибирская монета» и развлекательного комплекса «Altai Palace».

Размещение: «Манжерок», «Подгорица» или подобные в районе Нижней Катуни.

Музей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Тавдинские пещерыМузей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Тавдинские пещерыМузей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Тавдинские пещерыМузей-заповедник В.М. Шукшина, гора Пикет, Тавдинские пещеры
2 день

Экскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-Чкыш

Завтрак.

Экскурсия по Чемальскому тракту к острову Патмос (90 км).

Единственный путь на остров — это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни. На острове восстановлен храм Иоанна Богослова и келья Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.

Пройдём по «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС. Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.

Поездка в урочище Че-Чкыш (при хорошей погоде, 30 км).

Скальный каньон с водопадом и петроглифами — место с сильнейшей энергетикой. В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на лежащую внизу долину и р. Катунь.

Возвращение в отель (120 км).

По желанию, за доп. плату: освежающий моторафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада — двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.

Экскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-ЧкышЭкскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-ЧкышЭкскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-ЧкышЭкскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-ЧкышЭкскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-ЧкышЭкскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-ЧкышЭкскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-Чкыш
3 день

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужин

Завтрак.

Трансфер Нижняя Катунь – Горно-Алтайск (50 км).

Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет за доп. плату).

Особое место отведено культуре, быту и атрибутам шаманов — например, бубнам, сделанным вручную. Уникальный экспонат — мумия Принцессы Укока.

Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».

Посещение этноаила. Хозяйка аила расскажет об обычаях и традициях алтайцев, предложит продегустировать локальную кухню:

  • Чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске;
  • алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня;
  • боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов;
  • национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино);
  • копчёная маралятина;
  • традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом;
  • алтайские конфеты из талкана – чок-чок.

Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км).

Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой!

Посещение зимнего сада компании «Биолит» (входной билет за доп. плату).

Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня».

Это современное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства. В меню:

  • Суп из лопуха
  • зеленые вареники с крапивой;
  • шампанское на березовом соке;
  • суп-тайга;
  • кундюбки;
  • чага-десерт.

Трансфер в Белокуриху (50 км). Целебный воздух и термальная вода – главные достояния города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.

Размещение: «Благодать», «Олимп Парк», «Золото Алтая» или подобные в районе курорта Белокуриха.

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужинНациональный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужинНациональный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужинНациональный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужинНациональный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужинНациональный музей ИМ.А.В. Анохина, зимний сад «Биолит» и гастро-ботаник-ужин
4 день

Экскурсия по городу-курорту Белокуриха

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха.

Подъём по канатно-кресельной дороге на гору Церковка — по желанию, за доп. плату.

Трансфер в отель (20 км).

По желанию, за доп. плату: конная прогулка в предгорьях Чергинского хребта, посещение русской бани в Алтайских Сандунах.

Посещение бани особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта и ромашки. К услугам гостей пантовые и фитованны, спа, молодильный чан с алтайскими травами на открытом воздухе.

Экскурсия по городу-курорту БелокурихаЭкскурсия по городу-курорту БелокурихаЭкскурсия по городу-курорту БелокурихаЭкскурсия по городу-курорту БелокурихаЭкскурсия по городу-курорту Белокуриха
5 день

Белокуриха - Бийск - Барнаул

Завтрак.

Трансфер Белокуриха – Советское (90 км).

Посещение Лебединого заказника. Здесь вы сможете увидеть удивительное лебединое озеро, со дна которого бьют многочисленные ключи. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой, именно поэтому только здесь в России зимуют дикие лебеди-кликуны.

Трансфер Советское – Бийск – Барнаул (210 км).

Бийск – город, построенный по указу Петра I. Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков. Увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.

Посещение музея «Горная Аптека».

Здесь расскажут о самых эффективных способы лечения травами в XVIII - XXI веках. Это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая.

Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».

Окончание программы в 20.00 часов (местное время).

Белокуриха - Бийск - БарнаулБелокуриха - Бийск - БарнаулБелокуриха - Бийск - БарнаулБелокуриха - Бийск - БарнаулБелокуриха - Бийск - Барнаул

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туристических базах в районе Нижней Катуни («Манжерок», «Подгорица» или подобные) и курорта Белокуриха («Благодать», «Олимп Парк» или подобные).

Стоимость тура зависит от дат заезда и составляет:

  • 5 октября — 49 900 руб. /чел.;
  • 2 ноября — 56 900 руб. /чел.

Возможно одноместное размещение, доплата — 15 900 руб.

Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.

Варианты проживания

ВК «Манжерок»

2 ночи

Район Нижней Катуни.

Расположен в Республике Алтай, Майминском районе, с. Озерное, район озера Манжерокское, у подножия горы Малая Синюха, в 3 км от с. Манжерок.

Имеет гондольную канатную дорогу, сувенирный городок, зоны отдыха, спортивные площадки, байк-парк, кафе. WiFi: на всей территории.

Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, кухонной зоной, санузел с душем.

В номере: кровать двуспальная или 2 кровати односпальных, прикроватные тумбы, ТВ, гардероб, стулья, холодильник, чайник, набор посуды, кухонный гарнитур с раковиной, микроволновая печь.

ВК «Манжерок»ВК «Манжерок»

Парк-отель «Подгорица»

2 ночи

Парк-отель «Подгорица» расположен недалеко от Тавдинских пещер, в окружении сосен и кедров. На территории кафе, баня, беседки.

Размещение: двуспальная или две односпальных кровати + раскладные кресла-кровати, гардероб, санузел с душем, набор полотенец, холодильник, стаканы для чая, бесплатный Wi-Fi, устойчивый прием сотового оператора Билайн.

Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»Парк-отель «Подгорица»

Отель «Благодать»

2 ночи

Курорт Белокуриха.

Расположен в Алтайском крае, курортной зоне города Белокурихи, вблизи бугельных подъемников, рядом с речкой Белокуриха.

Имеет ресторан, конференц-зал, финскую сауну, кедровую мини-сауну, камеру хранения для снаряжения, пункт проката. Wi-Fi на всей территории.

Размещение в стандартных номерах: одна комната с балконом, санузел с ванной.

В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, тумбочка, полка-зеркало, пуфик, ТВ, чайник, набор посуды, фен, телефон (внутренняя связь).

Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»

Гостиница «Олимп-парк»

2 ночи

Гостиница «Олимп-парк» — действующий комплекс на территории «Белокуриха Горная». К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В номере: шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Некоторые номера с балконом, и все номера оснащены чайником.

Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»Гостиница «Олимп-парк»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
  • 2-3-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
  • Питание – завтрак и гастро-ботаник-ужин
  • Экскурсии и мероприятия согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
  • Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. в сутки
  • Входные билеты в музеи (150-400 руб. /чел.)
  • Рекреационный сбор (100 руб. /чел.)
  • Подъем по канатной дороге (450-600 руб. /чел.)
  • Посещение аквацентра (от 1000 руб. /чел.)
  • Посещение бани (от 500 руб. /час)
  • Дополнительное питание (обеды и ужины)
  • Дополнительные экскурсии (от 500 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Непромокаемая куртка;
  • ветровка или плащ-дождевик;
  • двое брюк – плотные и легкие;
  • кофта из толстого флиса или теплый шерстяной свитер;
  • легкий свитер или кофта;
  • шорты;
  • футболки х/б;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • термобелье;
  • обувь для пеших экскурсий –туристические ботинки или кроссовки из плотного материала;
  • легкая обувь – кроссовки, кеды или сандалии;
  • обувь для сплава – легкие кеды или неопреновые тапочки;
  • носки;
  • плавки или купальник;
  • тапочки для бани и дома;
  • индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Важно!

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи.

Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила посещения монастырей и храмов для женщин

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Какие скидки есть в туре?

При посещении музеев и прочих объектов предоставляются льготы, определённые самим объектом. Для получения льгот необходимо иметь при себе удостоверяющие документы.

Каким рейсом лучше прибывать в город?

Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Барнаул:

  • S7 (S72601) – ориентировочное время прилета – 06:55;
  • Победа (DP-6531) – ориентировочное время прилета 05:00.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
22 авг 2022
Команда супер, вовлеченные ребята, которым интересно заниматься своим делом. Так держать и обязательно продолжайте, станете лучшими:)
Д
21 июля 2022
Большое спасибо гиду Ирине за то, что она стала частью нашей маленькой команды. Также спасибо за интересные и информативные истории. Было неожиданно и приятно получить небольшие подарки от организаторов при первой встрече. Только остались вопросы, почему подарки были разные (хотя туры одинаковые): кому-то побогаче, а кому-то поскромнее)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Дарья спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
5 июля 2022
Все понравилось

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