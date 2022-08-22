2 день

Экскурсия по Чемальскому тракту и урочище Че-Чкыш

Завтрак.

Экскурсия по Чемальскому тракту к острову Патмос (90 км).

Единственный путь на остров — это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни. На острове восстановлен храм Иоанна Богослова и келья Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.

Пройдём по «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС. Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.

Поездка в урочище Че-Чкыш (при хорошей погоде, 30 км).

Скальный каньон с водопадом и петроглифами — место с сильнейшей энергетикой. В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на лежащую внизу долину и р. Катунь.

Возвращение в отель (120 км).

По желанию, за доп. плату: освежающий моторафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада — двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.