Активный трехдневный отдых в долине реки Белая (Агидель)
Неповторимое очарование Уральских гор, хвойные ароматы леса и бодрящие прогулки зарядят вас энергией и позитивом.
Вы насладитесь восхитительными пейзажами верхом на лошади, а потом почувствуете умиротворение сплавляясь по реке на катамаранах.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», гора Благодать
Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 04:00 до 06:00.
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка) вместо оплаты трансфера.
Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно.
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Размещение на турбазе «Тенгри».
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Ужин.
Конно-верховой выезд, сплав
Завтрак.
Конная часть.
Ознакомление с упряжью. Навыки верховой езды на учебном кругу.
Конно-верховой выезд через плитники и гору Кизыльская в окрестностях с. Кага.
Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.
Обед.
Водная часть.
Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Сплав на катамаранах к Синему камню.
Автобусное возвращение до с. Кага.
Отдых на базе.
Ужин.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Пешеходная прогулка на гору Благодать.
Обед. «За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Отъезд в г. Уфа: (с 15:00 до 16:00 по местному времени)
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг (оплачивается отдельно).
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20.00 ч. до 21.00 по местному времени), (оплачивается отдельно).
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 ч. по местному времени).
Освобождение комнат до 14:00 (по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри».
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-хразовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин - в последний день)
- Проживание на турбазе
- Аренда снаряжения и лошадей
- Работа инструкторов
- Экскурсии (по программе)
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 800 руб
- Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 400 руб
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд автомашины на территорию турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- кроссовки (кеды);
- спортивный костюм;
- свитер;
- куртка (дождевик);
- головной убор (теплая шапочка и панама);
- купальный костюм;
- шерстяные и х/б носки.
Для горных прогулок:
- грязезащитная и непромокаемая одежда,
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какое предоставляется снаряжение?
специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.
Как организовано питание в туре?
- на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
- на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай. В программе есть обеды в полевых условиях (пикник): ланч-боксы/термоса + чай;
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 120 кг.