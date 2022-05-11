Выходные на реке Белая
Групповой тур в Барнауле

Активный трехдневный отдых в долине реки Белая (Агидель)

4.7
3 отзыва
Активный трехдневный отдых в долине реки Белая (Агидель).

Неповторимое очарование Уральских гор, хвойные ароматы леса и бодрящие прогулки зарядят вас энергией и позитивом.

Вы насладитесь восхитительными пейзажами верхом на лошади, а потом почувствуете умиротворение сплавляясь по реке на катамаранах.
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая
Выходные на реке Белая

Что вас ожидает:

Уединение с природой
Уединение с природой
Разместимся на уютной туристической базе в живописном месте
Домъ крестьянина 19 века
Домъ крестьянина 19 века
Погрузимся в быт горнозаводских крестьян и сделаем памятные фото в народных костюмах
Чайная церемония
Чайная церемония
Насладимся свежим травяным чаем с настоящим башкирским медком

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», гора Благодать

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка) вместо оплаты трансфера.

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Ужин.

2 день

Конно-верховой выезд, сплав

Завтрак.

Конная часть.

Ознакомление с упряжью. Навыки верховой езды на учебном кругу.

Конно-верховой выезд через плитники и гору Кизыльская в окрестностях с. Кага.

Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.

Обед.

Водная часть.

Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Сплав на катамаранах к Синему камню.

Автобусное возвращение до с. Кага.

Отдых на базе.

Ужин.

3 день

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Пешеходная прогулка на гору Благодать.

Обед. «За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа: (с 15:00 до 16:00 по местному времени)

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг (оплачивается отдельно).

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20.00 ч. до 21.00 по местному времени), (оплачивается отдельно).

Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 ч. по местному времени).

Освобождение комнат до 14:00 (по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри».

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-хразовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин - в последний день)
  • Проживание на турбазе
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 800 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 400 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • кроссовки (кеды);
  • спортивный костюм;
  • свитер;
  • куртка (дождевик);
  • головной убор (теплая шапочка и панама);
  • купальный костюм;
  • шерстяные и х/б носки.

Для горных прогулок:

  • грязезащитная и непромокаемая одежда,
  • спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай. В программе есть обеды в полевых условиях (пикник): ланч-боксы/термоса + чай;
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 120 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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11 мая 2022
Добрый день! Приехали из Каги вчера,были 2 ночи,природа превосходная,горы,люди доброжелательные,в номерах как в среднем отеле,на три номера 2 туалета и душ, ремонт хороший,есть чайник и кружки. Экскурсии познавательные,понравился сплав-он длится больше 2 часов,конная прогулка тоже больше 2 часов,кони добрые,по лесу,по горам. Сами побывали на горе Одинокая Сосна-Маяк, очень впечатляют горы. Кормят в столовой очень вкусно,по-домашнему,голодными мы не были, перед отъездом нас накормили пельменями,хотя до обеда оставалось ещё 2часа. Отдельное спасибо менеджеру который встречает!

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