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Авторский тур
8 дней
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Они раскинулись удивительной цепочкой вдоль горного хребта на высоте примерно 2000 м над уровнем моря, поэтому самый удобный способ добраться сюда — на лошадях»
20 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Вас ждет не только общение с благородными животными – лошадьми, но и открытие настоящих чудес природы»
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перейдя через пешеходный мост встречаемся с нашими лошадьми и коневодом»
16 июня в 10:00
26 июня в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перейдя через пешеходный мост встречаемся с нашими лошадьми и коневодом»
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Сегодняшний день довольно труден для лошадей, так как нам нужно подняться на перевал Сарыбель (2 300 м)»
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
106 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ИИрина16 августа 2023Даты тура: с 30.07.2023 по 6.08.2023. Великолепная природа горного Алтая, славные лошадки, приятные попутчики, профессиональные инструктор и коневод. И даже с погодой повезло.
- ППолина28 июля 2023Это были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидам Наташе и Алексею и
- ННаталья25 июля 2022Просто великолепно, не выразить словами…. Какая- то часть осталась там, то ли души, то ли сердца…. грустно… ☺️
- ООльга11 мая 2022Выходные на реке БелаяДобрый день! Приехали из Каги вчера,были 2 ночи,природа превосходная,горы,люди доброжелательные,в номерах как в среднем отеле,на три номера 2 туалета и
- ННина29 августа 2021С 19.08.21г. по 26.08.21г. участвовал в конном походе по Алтаю к Каракольским озерам. Погода не подвела. Усталость присутствовала, но это
- ЕЕкатерина7 августа 2021Природу Алтая оценивать меньше пяти звёзд нельзя! Горы, леса, озёра, вода невероятного цвета и вкуса, воздух потрясающий, зверушки)) Там всё в превосходной степени
- ААлексей12 сентября 2020Места красивые, маршрут интересный, сложный. По 3 часа конюх не делал остановок на туалет, все фото с седла на ходу. .
- ААлександр12 сентября 2020Мы в восторге. Нам повезло с гидом - Натальей. Помимо ответов на любые наши вопросы, доброжелательности и помощи в любой момент она создала неповторимую атмосферу, которая может сложится только в горах! Также большое спасибо сопровождавшим нас конюхам: Константину и Игорю!
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Конные прогулки»
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Сейчас в Барнауле в категории "Конные прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 55 000 до 106 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Барнауле. Максимально сближение с природой Барнаула, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024