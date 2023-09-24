Туры на лошадях в Барнауле

Найдено 5 туров в категории «Конные прогулки» в Барнауле, цены от 55 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Они раскинулись удивительной цепочкой вдоль горного хребта на высоте примерно 2000 м над уровнем моря, поэтому самый удобный способ добраться сюда — на лошадях»
20 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 000 за человека
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Вас ждет не только общение с благородными животными – лошадьми, но и открытие настоящих чудес природы»
25 июня в 10:00
5 июля в 10:00
72 000 за человека
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перейдя через пешеходный мост встречаемся с нашими лошадьми и коневодом»
16 июня в 10:00
26 июня в 10:00
67 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Перейдя через пешеходный мост встречаемся с нашими лошадьми и коневодом»
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
92 000 за человека
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
«Сегодняшний день довольно труден для лошадей, так как нам нужно подняться на перевал Сарыбель (2 300 м)»
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
106 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • И
    Ирина
    16 августа 2023
    Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
    Даты тура: с 30.07.2023 по 6.08.2023. Великолепная природа горного Алтая, славные лошадки, приятные попутчики, профессиональные инструктор и коневод. И даже с погодой повезло.
    Даты тура: с 30.07.2023 по 6.08.2023. Великолепная природа горного Алтая, славные лошадки, приятные попутчики, профессиональные инструкторДаты тура: с 30.07.2023 по 6.08.2023. Великолепная природа горного Алтая, славные лошадки, приятные попутчики, профессиональные инструкторДаты тура: с 30.07.2023 по 6.08.2023. Великолепная природа горного Алтая, славные лошадки, приятные попутчики, профессиональные инструкторДаты тура: с 30.07.2023 по 6.08.2023. Великолепная природа горного Алтая, славные лошадки, приятные попутчики, профессиональные инструктор
  • П
    Полина
    28 июля 2023
    Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
    Это были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидам Наташе и Алексею и
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    конюхам Жене и Сане! Очень насыщенная программа, мы посетили много интересных мест и мест силы, энергетика у Горного Алтая необыкновенная! Нам очень повезло с погодой, переходы всегда проходили в сухую погоду. Дожди были, но не затяжные. Обязательно надо брать с собой резиновые сапоги, ведь это беспроигрышная обувь, в ней можно и в затопленную пещеру попасть и перейти речку, не промочив ноги, и походить рядом с водопадом да и верхом ездить удобно. Еды было достаточно, кормили вкусно и сытно. В основном это были консервы рыбные, "мясные", крупы, долгоиграющие продукты (хлеб, сыр, колбаса, масло), овощей было мало (огурцы, помидоры), было и сладенькое: вафли, печенье, сгущёнка, баранки, шоколад, конфеты). Речушки там чистейшие и воду брали мы именно в реках. Чай, кофе (к концу путешествия его не осталось, так что кофеманам желательно прихватить с собой растворимый). Лекарства с собой тоже желательно брать на всякий случай, конечно у гидов есть аптечка, но всякое бывает. Средства от кровососущих тоже желательно иметь и от укусов и после укусов. У нас в группе народ оказался крепким и приболел только один человек, и то у него был солнечный удар потому что он не хотел надевать головной убор. Кстати, обязательно нужен головной убор и средство от загара spf 80 или 100, потому что в горах солнце очень злое, а переезды у нас были с 11 утра, то есть в самое пекло. Ну и средство после загара или пантенол, соответственно тоже нужно! По приезду на базу нам выдали палатки, пенки и спальники(заранее надо бронировать). Мы распределились кто с кем будет жить в палатке и нам показали как надо собирать палатку. На следующий день, гиды распределили по всей группе продукты, нам раздали драй беги для палаток и спальников и арчмаки, сумки, в которые мы перегрузили все вещи и продукты. Обязательно нужно взять с собой металлическую кружку, миску и вилку-ложку, термос тоже пригодится и маленькую бутылку для воды. На стоянках меня очень выручали кроксы, в них ноги отдыхали! Термобелье, тёплая шапка и шерстяные носки очень выручали ночью, ведь ночи там прохладные. Также брала с собой куртку-пуховик от юникло, очень удобная, лёгкая и занимает мало места, складывается в маленькую сумку. Мыться там негде, поэтому, чтобы помыть голову мы с девчатами грели котёл (конечно, после того как все попьют чай). Твёрдый шампунь очень выручил, а вот сухой не пригодился. В первый и последний день поездки на базе нам организовывали баню, так что полотенце пригодится. Также мы купались в озере, там нужно было полотенце и купальник. Тур был очень классный, компания подобралась офигенная! Всем рекомендую!

    Это были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидамЭто были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидамЭто были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидамЭто были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидамЭто были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидамЭто были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидамЭто были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидамЭто были незабываемые и волшебные 7 дней с 10.07.2023 по 17.07.2023! Хочу выразить благодарность нашим гидам
  • Н
    Наталья
    25 июля 2022
    Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
    Просто великолепно, не выразить словами…. Какая- то часть осталась там, то ли души, то ли сердца…. грустно… ☺️
  • О
    Ольга
    11 мая 2022
    Выходные на реке Белая
    Добрый день! Приехали из Каги вчера,были 2 ночи,природа превосходная,горы,люди доброжелательные,в номерах как в среднем отеле,на три номера 2 туалета и
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    душ, ремонт хороший,есть чайник и кружки. Экскурсии познавательные,понравился сплав-он длится больше 2 часов,конная прогулка тоже больше 2 часов,кони добрые,по лесу,по горам. Сами побывали на горе Одинокая Сосна-Маяк, очень впечатляют горы. Кормят в столовой очень вкусно,по-домашнему,голодными мы не были, перед отъездом нас накормили пельменями,хотя до обеда оставалось ещё 2часа. Отдельное спасибо менеджеру который встречает!

  • Н
    Нина
    29 августа 2021
    Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
    С 19.08.21г. по 26.08.21г. участвовал в конном походе по Алтаю к Каракольским озерам. Погода не подвела. Усталость присутствовала, но это
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    не мешало, так как природа Алтая делала свое дело своей красотой и великолепием. Чудесное путешествие и общение с конями надолго останутся в сердце, надеюсь на следующее путешествие. Советую всем посетить этот дивный край. Также хочется оценить работу инструктора Натальи на все пять баллов. Молодец!!!

  • Е
    Екатерина
    7 августа 2021
    Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
    Природу Алтая оценивать меньше пяти звёзд нельзя! Горы, леса, озёра, вода невероятного цвета и вкуса, воздух потрясающий, зверушки)) Там всё в превосходной степени
  • А
    Алексей
    12 сентября 2020
    Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
    Места красивые, маршрут интересный, сложный. По 3 часа конюх не делал остановок на туалет, все фото с седла на ходу. .
  • А
    Александр
    12 сентября 2020
    Конный тур к подножию легендарной горы Белуха
    Мы в восторге. Нам повезло с гидом - Натальей. Помимо ответов на любые наши вопросы, доброжелательности и помощи в любой момент она создала неповторимую атмосферу, которая может сложится только в горах! Также большое спасибо сопровождавшим нас конюхам: Константину и Игорю!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Конные прогулки»

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  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Конные прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 55 000 до 106 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Барнауле. Максимально сближение с природой Барнаула, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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