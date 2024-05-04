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от Александра из разной дичи от кабана до налима. Лучшее время: конец февраля-начало марта, уже не так холодно. И на реках еще мало проталин. По условиям размещения нужно быть готовым спать на нарах бочком к бочку. С нами было один раз, в остальные дни более комфортно размещались.