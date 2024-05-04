Сплавы по рекам на рафтах в Барнауле

Найдено 8 туров в категории «Сплавы и рафтинг» в Барнауле, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля в 10:00
17 июля в 10:00
26 000 за человека
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
4 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 000 за человека
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
68 000 за человека
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля в 10:00
1 авг в 10:00
46 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
92 000 за человека
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
106 000 за человека
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Начало: г. Барнаул
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 108 888 за человека
Рафтинг и приключения на Алтае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рафтинг и приключения на Алтае
Начало: г. Барнаул
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 49 999 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гюзель
    4 мая 2024
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
    Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
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    местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.

    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Г
    Геннадий
    29 августа 2023
    Рафтинг и приключения на Алтае
    Впечатления самые позитивные. Гид Екатерина Гаштольд просто молодец, замечательно провела все экскурсии. Сплав прошел супер, Максим инструктор супер -профи оценка 5+. Александр сопровождающий отлично справился,питание - класс.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах
  • И
    Ирина
    12 августа 2023
    Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
    Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды, опытные водители, радушный прием
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    во всех точках путешествия! Все понравилось, прекрасны курорты Манжерок и Белокуриха, рафтинг по реке Катунь просто незабываем! Обязательно поеду на Алтай еще!

    Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного Урала
    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
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    от Александра из разной дичи от кабана до налима. Лучшее время: конец февраля-начало марта, уже не так холодно. И на реках еще мало проталин. По условиям размещения нужно быть готовым спать на нарах бочком к бочку. С нами было один раз, в остальные дни более комфортно размещались.

    Спасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения вСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в
  • А
    Алексей
    9 марта 2023
    Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного Урала
    Все было отлично, спасибо.
  • Н
    Наталья
    23 августа 2022
    Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
    Отличный тур "Сплав по нижней Катуни". Это был мой первый опыт сплава по реке, поэтому выбор пал на относительно спокойный
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    участок. Все полностью соответствовало описанию. Выдали необходимое оборудование. Без задержек и сбоев прошел трансфер из Новосибирска до места назначения и обратно. Благодаря профессионализму и юмору гида Михаила, сплав прошел легко и приятно, не смотря на переворот рафта)))) И места стоянок были выбраны удивительные по красоте. Отличная компания, отличные организаторы. Потрясающая природа! Обязательно поедем еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
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  1. Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
  2. Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
  3. Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
  4. Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
  5. Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 8 авторских туров от 26 000 до 108 888. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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