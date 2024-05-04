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Авторский тур
5 дней
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
7 июля в 10:00
17 июля в 10:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
4 июля в 10:00
14 июля в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Пеший тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля в 10:00
1 авг в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
26 июня в 10:00
6 июля в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
106 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Начало: г. Барнаул
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 108 888₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рафтинг и приключения на Алтае
Начало: г. Барнаул
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 49 999₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГюзель4 мая 2024Организация си отличная! Спасибо Светлане за интересные рассказы!
- ЮЮлия6 октября 2023Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ГГеннадий29 августа 2023Впечатления самые позитивные. Гид Екатерина Гаштольд просто молодец, замечательно провела все экскурсии. Сплав прошел супер, Максим инструктор супер -профи оценка 5+. Александр сопровождающий отлично справился,питание - класс.
- ТТатьяна18 августа 2023Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
- ИИрина12 августа 2023Очень удачный, продуманный тур, позволяющий увидеть красоты и достопримечательности Алтайского края и республики Алтай. Замечательные гиды, опытные водители, радушный прием
- ААлексей9 марта 2023Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного УралаСпасибо гидам Александру и Петру и всем тем, кто сделал этот маршрут возможным. Потрясающие приключения в тайге, очень вкусная еда
- ААлексей9 марта 2023Тур на Маньпупунер: 7 Чудес Северного УралаВсе было отлично, спасибо.
- ННаталья23 августа 2022Отличный тур "Сплав по нижней Катуни". Это был мой первый опыт сплава по реке, поэтому выбор пал на относительно спокойный
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Сплавы и рафтинг»
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