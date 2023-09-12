Мультинские озера. Треккинг

Групповой тур в Барнауле
5
3 отзыва
В этом туре вы побываете в четырех разных долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему.

Вы проведете несколько незабываемых дней на уникальных, кристально чистых озерах Мульты, преодолеете перевал Куйгук, подниметесь на овеянную мифами вершину Колбан, увидите чудесную панораму всего Катунского хребта, с его главной вершиной – красавицей Белухой.

Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Мультинские озера. Треккинг
Ближайшие даты:
15
июн
24
июн
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июл
12
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Что вас ожидает:

Главная дорога Горного Алтая
Главная дорога Горного Алтая
Преодолеем более 1000 км по Чуйскому тракту
Настоящий поход
Настоящий поход
Пройдем налегке и с рюкзаками, самостоятельно и в сопровождении лошадей 90 км
Живописные пейзажи
Живописные пейзажи
Насладимся озёрами и водопадами долины Куйгук
Единение с природой
Единение с природой
Будем ночевать в палатках вдали от городской суеты
Покорение вершин
Покорение вершин
Совершим восхождение на гору Колбан (3020 м)

Программа тура по дням

1 день

Начало пути

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Семьи Шамшиных, 64 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).

Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.

2 день

Усть-Кокса

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.

Вечер знакомств.

Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

3 день

Нижнее Мультинское озеро

Завтрак.

Переезд в с. Маральник.

Переход к Нижнему Мультинскому озеру. Путь лежит через хвойные леса и небольшие живописные речки.

Нижнее озеро – прекрасное большое озеро с кристально-прозрачной водой, расположенное на высоте 1700 м в окружении кедров.

В озере водится хариус. С берега видна горная вершина Спящая красавица.

Ночевка на берегу озера.

Протяженность: авто – 42 км,пешком + вьючные лошади – 13 км.
Питание: завтрак на базе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

4 день

Верхнее Мультинское озеро

Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру, расположенному в заповеднике.

Очень насыщенный день. Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада.

Верхнее озеро – самое дикое из трех Мультинских озер, имеет удивительный аквамариновый цвет и находится в окружении заснеженных гор, с которых срывается множество ручьев и водопадов. Высота падения одного из них 60 м.

Протяженность: пешком – 28 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

5 день

Дневка

Дневка на Нижнем Мультинском озере. Отдых, купание, прогулки.

Возможен радиальный выход на смотровую площадку, расположенную на высоте 2200 м, с которой открывается потрясающий вид на Катунский хребет, Нижнее и Среднее Мультинские озера и соседние долины!

Протяженность: пешком – 5 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

6 день

Долина Куйгук

Переход в долину Куйгук.

Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.

Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро!

Ночевка на стоянке у водопада.

Протяженность: пешком + вьючные лошади – 9 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

7 день

Высокогорное озеро

Радиальный выход к высокогорному озеру.

Это очень красивое озеро с удивительным цветом воды, находящееся на высоте 2200 м.

С обзорной площадки открывается прекрасный вид на всю долину Куйгук!

Протяженность: пешком – 3 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

8 день

Перевал Куйгук

Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!

По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и альпийское мороженое!

Ночевка в долине Акчан.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

9 день

Гора Колбан

Восхождение на гору Колбан, 3020 м.

Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.

С вершины горы открывается фантастический панорамный вид на снежные горы Катунского хребта!

Восхождение осуществляется при условии хорошей погоды.

Возвращение в долину Куйгук.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.

10 день

Трансфер в с. Усть-Кокса

Переход до с. Замульта.

В последний день нашего путешествия путь лежит вдоль прозрачной речки Акчан среди хвойного леса и черничных полянок.

Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Баня. Прощальный вечер на базе.

Протяженность: пешком – 14 км.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.

11 день

Отъезд

Завтрак.

Сдача снаряжения.

Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.

Обед.

Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.

Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

12 день

Окончание программы

Прибытие в Барнаул/Новосибирск.

Ориентировочное прибытие в Барнаул в 6:30, в Новосибирск в 9:00 (время местное, МСК+4).

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение на территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода, а также ночевки в 2-3-хместных туристических палатках на активной части маршрута.

  • Стоимость тура на все даты, кроме 21 июля и 30 июля - 47 900 руб.;
  • Стоимость туров с 21 июля и с 30 июля - 49 900 руб.

Если туристы едут вдвоем для них всегда предоставляется отдельная двухместная палатка.

Варианты проживания

Кэмпинг в с. Усть-Кокса

2 ночи

Ночевка в палатках

7 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)
  • Питание на маршруте и на туркомплексе
  • Размещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после похода
  • Услуги инструкторов-проводников
  • Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
  • Трансфер на маршруте, 86 км (Усть-Кокса - Мульта - Маральник - Мульта - Усть-Кокса)
  • Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
  • Регистрация группы в МЧС
  • Аптечка
  • Посещение заповедника
  • Рекреационные сборы/стоянка на Нижнем Мультинском озере
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно
  • Транспортная доставка Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 8 900 руб
  • Транспортная доставка Барнаул - Усть-Кокса - Барнаул - 8 700 руб
  • Питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратно
  • Баня на туркомплексе в Усть-Коксе и в походе на Нижнем Мультинском озере
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, медицинский полис.
  2. Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
  3. Одежда:
    • Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
    • Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
    • Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
    • Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
    • Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
  4. Обувь:
    • Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
    • Кроссовки или кеды.
    • Сланцы.
  5. Личная аптечка:
    • Лекарства от специфических заболеваний.
    • Эластичный бинт.
    • Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
    • Стерильный бинт.
    • Средства от простуды.
    • Активированный уголь.
  6. Разное:
    • Предметы личной гигиены.
    • Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
    • Нож.
    • Спички.
    • Фонарик.
    • Темные очки.
    • Солнцезащитный крем.
    • «Сидушку» из каримата.
  7. По желанию:
    • Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
    • Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
    • Собственную палатку.
Где происходит сбор группы?

Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис 213.

Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.

Входит ли трансфер до с. Усть-Кокса в стоимость тура?

Стоимость транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула до Усть-Коксы и обратно не включена в общую стоимость тура и оплачивается дополнительно.

Трансфер осуществляется на комфортных 50-местных туристических автобусах, на маршруте работает экипаж из 2 опытных водителей

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Сколько человек в группе?

Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
12 сен 2023
Прекрасные локации, живописные пейзажи и заклинательная атмосфера 😊👍на каждой локации свои прелести: сплошной контактный зоопарк☺️, грибов хоть косой коси 👍, очень интересные радиальные вылазки!
О
12 сен 2023
Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉)
Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
П
20 сен 2022
Трекинг к подножью Белухи в период с 4 по 15 сентября 2022 года. Весь период похода был организован на высоком уровне, все очень понравилось, особенно питание во время похода, которое было организовано сбалансированно и разнообразно. Встреча участников трекинга произошло своевременно в указанном заранее месте.
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!

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