В этом туре вы побываете в четырех разных долинах, каждая из которых уникальна и прекрасна по-своему. Вы проведете несколько незабываемых дней на уникальных, кристально чистых озерах Мульты, преодолеете перевал Куйгук, подниметесь на овеянную мифами вершину Колбан, увидите чудесную панораму всего Катунского хребта, с его главной вершиной – красавицей Белухой. Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо

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Будем ночевать в палатках вдали от городской суеты

Пройдем налегке и с рюкзаками, самостоятельно и в сопровождении лошадей 90 км

Ориентировочное прибытие в Барнаул в 6:30 , в Новосибирск в 9:00 (время местное, МСК+4).

Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска. Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.

Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.

Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

В последний день нашего путешествия путь лежит вдоль прозрачной речки Акчан среди хвойного леса и черничных полянок.

Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.

По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и альпийское мороженое!

Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!

С обзорной площадки открывается прекрасный вид на всю долину Куйгук!

Это очень красивое озеро с удивительным цветом воды, находящееся на высоте 2200 м.

Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро!

Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.

Возможен радиальный выход на смотровую площадку , расположенную на высоте 2200 м, с которой открывается потрясающий вид на Катунский хребет, Нижнее и Среднее Мультинские озера и соседние долины!

Верхнее озеро – самое дикое из трех Мультинских озер, имеет удивительный аквамариновый цвет и находится в окружении заснеженных гор, с которых срывается множество ручьев и водопадов. Высота падения одного из них 60 м.

Очень насыщенный день. Переход через Шумы – живописный вал из огромных камней, образованный в древности ледниками, осмотр большого каскадного водопада.

Протяженность: авто – 42 км,пешком + вьючные лошади – 13 км. Питание: завтрак на базе, обед и ужин – походная кухня. Проживание: ночевка в палатках.

Нижнее озеро – прекрасное большое озеро с кристально-прозрачной водой, расположенное на высоте 1700 м в окружении кедров.

Переход к Нижнему Мультинскому озеру. Путь лежит через хвойные леса и небольшие живописные речки.

Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе. Проживание: кемпинг.

Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы. При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.

Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.

Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула. Питание: в дороге за свой счет.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).

Отправление из Новосибирска в 20:00 . Место отправления - ул. Семьи Шамшиных, 64 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.

Проживание

Тур предусматривает размещение на территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода, а также ночевки в 2-3-хместных туристических палатках на активной части маршрута.

Стоимость тура на все даты, кроме 21 июля и 30 июля - 47 900 руб.;

Стоимость туров с 21 июля и с 30 июля - 49 900 руб.

Если туристы едут вдвоем для них всегда предоставляется отдельная двухместная палатка.