1 день

Навстречу приключениям

День 1: Легендарный Чуйский тракт Врата в Горный Мир!

Старт Большого Приключения! Встречаемся в 8:00 на площади Советов в Барнауле (мск+4). Бодро грузим вещи в наш надежный транспорт и ровно в 8:45 отправляемся в путь, навстречу Алтаю!

Магистраль Чудес: Дорога, покорившая мир! Сегодня нас ждет главная артерия Горного Алтая легендарный Чуйский тракт, входящий в пятерку красивейших дорог планеты! Это не просто переезд это увлекательное путешествие-знакомство, где за каждым поворотом открывается новая глава алтайской саги.

Эволюция Пейзажа: От предгорий к царству исполинов! Держите фотоаппараты наготове! Мы станем свидетелями удивительной трансформации природы: нежные предгорные холмы постепенно сменятся суровыми скалами, а на горизонте все явственнее будут проступать величавые, заснеженные вершины-исполины. Это магия Алтая, разворачивающаяся прямо за окном!

Семинский Перевал: Крыша Алтайских Дорог! Одна из кульминаций дня покорение Семинского перевала. Это не просто высокая точка, это символ, место силы, откуда открываются дух захватывающие панорамы. Здесь мы сделаем остановку, вдохнем чистейший горный воздух и ощутим мощь стихий.

Вечерняя Гавань: Тишина и покой села Замульта. После насыщенного дня впечатлений (в пути около 10 часов) мы прибываем в нашу первую горную гавань уютное село Замульта. Заселяемся на турбазу, где нас ждут теплые деревянные домики. Вечер здесь это глубочайшая тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра и журчанием горных ручьев, чистый хвойный воздух и ощущение полного погружения в природу. Идеальное время, чтобы переварить впечатления дня, поужинать и отдохнуть перед новыми открытиями! (Хотите усилить релакс? Закажите баню лучший завершающий аккорд дня!).

