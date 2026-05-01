Описание тура
Откройте для себя Алтай через один из его самых увлекательных маршрутов! Вы побываете в заповедных уголках с невероятной природой, способной тронуть сердце каждого путешественника. При этом мы позаботились о вашем комфорте на всем пути. Отправляемся покорять Алтай?
Программа тура по дням
Навстречу приключениям
День 1: Легендарный Чуйский тракт Врата в Горный Мир!
Старт Большого Приключения! Встречаемся в 8:00 на площади Советов в Барнауле (мск+4). Бодро грузим вещи в наш надежный транспорт и ровно в 8:45 отправляемся в путь, навстречу Алтаю!
Магистраль Чудес: Дорога, покорившая мир! Сегодня нас ждет главная артерия Горного Алтая легендарный Чуйский тракт, входящий в пятерку красивейших дорог планеты! Это не просто переезд это увлекательное путешествие-знакомство, где за каждым поворотом открывается новая глава алтайской саги.
Эволюция Пейзажа: От предгорий к царству исполинов! Держите фотоаппараты наготове! Мы станем свидетелями удивительной трансформации природы: нежные предгорные холмы постепенно сменятся суровыми скалами, а на горизонте все явственнее будут проступать величавые, заснеженные вершины-исполины. Это магия Алтая, разворачивающаяся прямо за окном!
Семинский Перевал: Крыша Алтайских Дорог! Одна из кульминаций дня покорение Семинского перевала. Это не просто высокая точка, это символ, место силы, откуда открываются дух захватывающие панорамы. Здесь мы сделаем остановку, вдохнем чистейший горный воздух и ощутим мощь стихий.
Вечерняя Гавань: Тишина и покой села Замульта. После насыщенного дня впечатлений (в пути около 10 часов) мы прибываем в нашу первую горную гавань уютное село Замульта. Заселяемся на турбазу, где нас ждут теплые деревянные домики. Вечер здесь это глубочайшая тишина, нарушаемая лишь шепотом ветра и журчанием горных ручьев, чистый хвойный воздух и ощущение полного погружения в природу. Идеальное время, чтобы переварить впечатления дня, поужинать и отдохнуть перед новыми открытиями! (Хотите усилить релакс? Закажите баню лучший завершающий аккорд дня!).
Погружение
День 2: Сердце Гор - Озёра, Шум Водопадов и Тайны Долины
Завтрак с видом на пробуждающиеся горы! В 8:00 подъем, а на столе уже ждет горячий завтрак заряд энергии для большого дня.
Вперед, к жемчужинам Мульты! Сегодня нас ждет настоящее приключение по бездорожью. Мы пересаживаемся в легендарные вездеходы Газ-66 наших стальных коней, готовых покорять 16 км горных дорог. Наш путь лежит к Нижнему Мультинскому озеру первой жемчужине в ожерелье Алтая.
Обед у подножия великанов. Разобьем пикник в этом невероятном месте. Свежий горный воздух, кристальная гладь озера, обрамленного суровыми скалами, и вкусная еда что может быть лучше для подкрепления сил?
Тропа к грохочущему чуду. После обеда легкий, но невероятно живописный пеший переход (около 7 км). Наша цель водопад Шумы. Уже издалека вы услышите его мощный, низкий гул, нарастающий с каждым шагом. И вот он бурлящий поток, с рёвом низвергающийся каскадами вниз! Захватывающий дух вид!
Вид, достойный королей. Но главный сюрприз ждет чуть дальше: со смотровой площадки у водопада открывается панорама невероятной красоты Среднее Мультинское озеро, сияющее бирюзой в окружении заснеженных пиков. Это сердце Катунского биосферного заповедника, царство дикой, нетронутой природы.
Возвращение к Газику и дорога домой. Насладившись величием пейзажей, мы возвращаемся по знакомой тропе к нашему верному Газ-66, который доставит нас обратно в уютный поселок Замульта.
Ужин и… новая тайна! После насыщенного дня нас ждет горячий ужин на базе время восстановить силы и поделиться впечатлениями. Но приключения на этом не заканчиваются! Вечером мы отправляемся в загадочную Каракольскую долину. Окутанная легендами и особым горным духом, она станет нашим домом на ближайшие ночи. Размещаемся на новой базе, готовясь к новым открытиям.
Арукем
День 3: Тайны Каракольской долины Путешествие в Сердце Алтая
Утро начинается с ароматного завтрака в 9:00 время набраться сил перед погружением в древние легенды и священные места Алтая.
Врата в Долину Уч Энмек мир духов и предков
Сегодня нас ждет Каракольская долина место силы, окутанное тайнами. Здесь каждый камень, каждая тропа хранит память веков.
- Памятник Суслику герою алтайского народа
Мы узнаем удивительную историю о том, как обычный суслик спас тысячи жизней, и почему теперь ему воздвигнут памятник.
- Тайны царского кургана
Среди бескрайних просторов долины нас встретит величественный курган древней знати. Кто покоится под этими камнями? Какие обряды здесь проводились? Мы прикоснемся к загадкам прошлого.
Озеро Арукем место, где время останавливается
После насыщенного дня нас ждет погружение в тишину и гармонию. Священное озеро Арукем встретит нас кристально чистой водой, в которой, как в зеркале, отражаются величественные горы.
- Медитация у воды здесь, вдали от суеты, можно остановиться, замедлиться, почувствовать дыхание природы.
- Пикник в окружении гор обед на свежем воздухе под бескрайним алтайским небом.
Возвращение с новыми впечатлениями
Вечером нас ждет уютный ужин в кафе, где можно обсудить увиденное, поделиться эмоциями и помечтать о новых путешествиях.
Прочь от цивилизации
День 4: Покорение Вершин Дорога к Сердцу Чулушмана!
Ранний старт залог великих открытий! Подъем в 7:00 встречаем рассвет в горах. Ароматный завтрак заряжает энергией, и уже в 8:00 мы отправляемся на штурм высот! Сегодня наш путь лежит в затерянную и дикую долину реки Чулушман жемчужину Алтая, скрытую за горными исполинами.
Восхождение к Антеннам Мира: Акташский ретранслятор (3000 м)! Наш первый рубеж покорение высоты 3000 метров! Акташский ретранслятор встречает нас на крыше мира отсюда открывается панорама, от которой захватывает дух! Чувствуете, как воздух стал чище, а небо ближе? Мы стоим выше облаков!
Изгибы Времени: Завораживающие Чуйские Миандры! Спускаясь с высоты, мы сделаем остановку у уникального творения природы Чуйских Миандров. Представьте: могучая река Чуя не спеша выписывает гигантские, плавные петли среди горных хребтов. Это живая картина, сформированная веками, символ неторопливой мощи природы.
Перевал Кату-Ярык: Испытание и Торжество! Но главный вызов дня впереди легендарный перевал Кату-Ярык! Это не просто дорога, это приключение! Наш надежный транспорт мастерски преодолеет серпантины, вьющиеся по крутому склону. А наградой за смелость станет потрясающий вид: внизу, как драгоценная бирюзовая лента, сияет долина Чулушмана, обрамленная суровыми скальными цирками.
Озера-Загадки: Учкель и Мертвое Озеро! Спустившись в долину, нас ждут две жемчужины с разным характером:
1. Озеро Учкель: Его кристально-бирюзовые воды дышат спокойствием и жизнью.
2. Мертвое Озеро (Каракуль): Водоем с таинственной, почти мистической атмосферой. Его зеркально-темная поверхность, отражающая скалы, завораживает и навевает мысли о древних легендах. Почему Мертвое? Узнаем на месте!
Подкрепление сил и Вечерний Отдых:
Обед: После стольких впечатлений сытный обед в кафе поселка Акташ. Время поделиться эмоциями!
Ужин: Вечером нас ждет уютный ужин в беседке на нашей базе под треск костра (или мерцание звезд!). Восстанавливаем силы, делимся впечатлениями дня и мечтаем о завтрашних открытиях в долине Чулушмана!
Предел прочности
:
День 5: Восхождение к Грохочущему Исполину Водопад Учар!
Ранняя заря время титанов! Подъем в 7:00. Сегодня нам понадобится вся энергия нас ждет грандиозная встреча! Плотный завтрак и вперед, навстречу одному из самых впечатляющих чудес Горного Алтая!
Тропа Испытаний и Восторга! Наш путь лежит по эко-тропе к водопаду Учар (Большой Чульчинский). Это не просто прогулка это 19-километровый квест по дикому каньону! Тропа будет вести нас вдоль неистовой, пенящейся реки Чульча, чей грохот и бурление станут саундтреком нашего путешествия. Готовьтесь к:
Переправам по шатким мосткам через бурлящие протоки.
Крутым подъемам и спускам по каменистым склонам.
Узким тропинкам, вьющимся над обрывами.
Невероятным видам на глубокий каньон, древние кедры и причудливые скалы, изъеденные ветром и водой.
Кульминация: Лик Падающей Стихии! И вот, после нескольких часов пути, за поворотом открывается Оно водопад Учар! Самый высокий каскадный водопад Сибири (160 м!), самый мощный на Алтае! Это оглушительное, неистовое зрелище! Тонны ледяной, бирюзовой воды с рёвом низвергаются по черным скалам, создавая облако мельчайшей водяной пыли. Стоять рядом с этим гигантом чувствовать ничтожность и восторг одновременно! Его древнее имя Учар (Неприступный, Летящий) говорит само за себя. Забудьте все, что видели раньше это Абсолют!
Возвращение: Дорога Героев. Обратный путь по знакомой тропе пройдет в эйфории от увиденного. Усталость? Да! Но она сладкая и победная!
Вечерний Ритуал: Баня и Великие Рассказы! Вернувшись на базу, нас ждет особенно вкусный, заслуженный ужин. А потом главная алтайская терапия: баня! Пропарить усталые мышцы, смыть дорожную пыль под звёздным небом, вспоминая грохот Учара вот истинное блаженство. Завтра новые вершины, а сегодня глубокий, восстановительный сон под шум горной реки.
Жемчужина Алтая
День 6
День обещает быть незабываемым! Нас ждёт настоящее путешествие к жемчужине Горного Алтая — величественному Телецкому озеру.
Наше утро начнётся с бодрящего завтрака в 8:00, после чего мы отправимся навстречу приключениям. Живописный паром перенесёт нас через хрустальные воды озера, окружённые величественными вершинами.
Внимание — крутой день! Отправляемся покорять Телецкое озеро!
План такой:
8:00 — встаём, заряжаемся сытным завтраком и выдвигаемся к парому.
Далее — захватывающая переправа по бирюзовой воде с нереальными видами!
И наконец-то — долгожданный финал: нас ждёт цивилизация, шикарный горячий ужин и все условия, чтобы отдохнуть по королевски.
Завершающий день
День 7: Прощальный Рывок и Сокровища Тилан-Туу!
Последний рассвет в горах! Подъем в 7:00. Завтрак последняя трапеза на алтайской земле. Но грустить рано! Нас ждет заряженное приключение перед долгой дорогой!
Квадровояж к Драконьей Главе! Садимся за руль мощных квадроциклов сегодня мы штурмуем окрестности! Наша цель смотровая площадка на горе Тилан-Туу (в переводе Голова Дракона). Почему так названо? Увидим своими глазами!
Сквозь Чащу Времени: Мчимся сквозь вековые кедровые леса исполинские кедры-патриархи пропускают нас сквозь свои владения. Воздух напоен хвойным ароматом, а под колесами рычит земля!
Серебряная Струя Силы: По пути священный Серебряный источник (Аржаан). Остановимся, чтобы испить чистейшей ледяной воды и набрать её с собой в дорогу пусть частица алтайской энергии сопровождает вас!
Панорама Прощания: С Горы Тилан-Туу! И вот она награда! Со смотровой площадки открывается потрясающая панорама долины Чулышмана, хребтов и бескрайних далей. Это ваш последний, прощальный взгляд на царство Алтая впитайте его красоту навсегда! Фото на память обязательно!
Дорога Домой С Чемоданом Впечатлений: После адреналина квадропрогулки пересаживаемся в наш транспорт. Путь домой длинный (около 670 км), но он пролетит незаметно, пока вы будете перебирать в памяти яркие кадры недели: бирюзу озер, грохот Учара, серпантины перевалов, древние курганы и бескрайние просторы.
Обед: Сделаем остановку в уютном придорожном кафе (оплата самостоятельно) последний шанс попробовать алтайские блюда и поделиться самыми яркими воспоминаниями!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание с ужина первого дня и по завтрак последнего дня
- Гид на всём маршруте
- Трансфер на всём маршруте
- Посещение бани (согласно программе)
- Паром
- Прогулка на квадроциклах
- Заброска на Мультинские озера
- Переправа к водопаду Учар
- Переправа к Каменным грибам
- Проживание на туристических базах
- Эко сборы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Авиаперелет
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительное посещение бани
- Местные деликатесы
Пожелания к путешественнику
Сообщить заранее об особенностях физ подготовки.
Обязательно заранее сообщить о предпочтениях питания (веганство)