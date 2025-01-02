Приглашаем вас в путешествие по Горному Алтаю, за время которого вы успеете познакомиться с этим удивительным краем, его историей. Вас ждет незабываемый отдых в горах: мы прокатимся на катерах по Телецкому озеру, увидим Чуйский тракт, слияния рек и святые источники, проедем горные перевалы и доберемся до настоящего Алтайского Марса.

Описание тура

Уникальный маршрут по Горному Алтаю

Мы рады предложить вам незабываемое путешествие по Горному Алтаю, которое проходит через самые живописные уголки этого удивительного региона. В рамках нашего тура вы сможете насладиться захватывающими моментами, такими как:

Путешествие на катерах по великолепному Телецкому озеру;

Прогулка по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в десятку самых красивых дорог мира по версии National Geographic;

Путешествие вдоль реки Катунь, где вас ждут горные перевалы и живописные слияния рек;

Посещение святых источников и удивительных природных достопримечательностей, таких как Алтайский Марс и Гейзеровое озеро.

Познаем Алтай

В ходе нашего тура вы не только увидите красоты природы, но и познакомитесь с историей Алтая. Это будет отличная возможность отдохнуть в горах и насладиться атмосферой этого уникального региона.

Почему выбирают нас?

Мы предлагаем надежные и комфортные условия для путешествий:

Все наши туры гарантированы, отмен не бывает;

Отсутствие скрытых платежей и дополнительных расходов за проживание (за исключением одноместного размещения);

Все включено: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе;

Мы местные жители Алтая, и с радостью проведем для вас экскурсии, поделившись своими знаниями о регионе.

Важная информация

Наш маршрут не требует палаток и рюкзаков, так как вы будете проживать в комфортабельных домиках с удобствами. Путешествие подходит для всех, не требует специальной физической подготовки и рекомендуется для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.

Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь к туру в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если завершаете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина. Дорога на маршруте местами может быть без асфальтового покрытия.