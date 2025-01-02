Алтай с комфортом

7-дневный тур из Барнаула: Путешествие по Горному Алтаю без палаток и рюкзаков
Приглашаем вас в путешествие по Горному Алтаю, за время которого вы успеете познакомиться с этим удивительным краем, его историей.

Вас ждет незабываемый отдых в горах: мы прокатимся на катерах по Телецкому озеру, увидим Чуйский тракт, слияния рек и святые источники, проедем горные перевалы и доберемся до настоящего Алтайского Марса.
Алтай с комфортом
Алтай с комфортом
Алтай с комфортом
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Уникальный маршрут по Горному Алтаю

Мы рады предложить вам незабываемое путешествие по Горному Алтаю, которое проходит через самые живописные уголки этого удивительного региона. В рамках нашего тура вы сможете насладиться захватывающими моментами, такими как:

  • Путешествие на катерах по великолепному Телецкому озеру;
  • Прогулка по знаменитому Чуйскому тракту, который входит в десятку самых красивых дорог мира по версии National Geographic;
  • Путешествие вдоль реки Катунь, где вас ждут горные перевалы и живописные слияния рек;
  • Посещение святых источников и удивительных природных достопримечательностей, таких как Алтайский Марс и Гейзеровое озеро.

Познаем Алтай

В ходе нашего тура вы не только увидите красоты природы, но и познакомитесь с историей Алтая. Это будет отличная возможность отдохнуть в горах и насладиться атмосферой этого уникального региона.

Почему выбирают нас?

Мы предлагаем надежные и комфортные условия для путешествий:

  • Все наши туры гарантированы, отмен не бывает;
  • Отсутствие скрытых платежей и дополнительных расходов за проживание (за исключением одноместного размещения);
  • Все включено: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе;
  • Мы местные жители Алтая, и с радостью проведем для вас экскурсии, поделившись своими знаниями о регионе.

Важная информация

Наш маршрут не требует палаток и рюкзаков, так как вы будете проживать в комфортабельных домиках с удобствами. Путешествие подходит для всех, не требует специальной физической подготовки и рекомендуется для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.

Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь к туру в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если завершаете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина. Дорога на маршруте местами может быть без асфальтового покрытия.

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Телецкое озеро
  • Гейзеровое озеро
  • Река Катунь
  • Река Бия
  • Река Чуя
  • Река Чемал
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Водопад Чоодор
  • Водопад Корбу
  • Водопад Эстюбэ
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Марс-2
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Порог Ильгумень
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Тилан-Туу
  • Экотропа «Третья речка»
  • Гора Пикет село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
  • Тавдинские пещеры
  • Зубы Дракона
Что включено
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
  • Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. Обратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными удобствами (душ, туалет и раковина) Двух - или трехместное размещение на усмотрение организатора
  • Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура)
  • Посещение бани на группу 1 раз
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и столовые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула.
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
  • Обувь:
  • Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
  • Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
  • Сандалии
  • Шерстяные носки
  • Одежда:
  • Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
  • Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
  • Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
  • Личное снаряжение:
  • Сидушка (хоба)
  • Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
  • Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
  • Аэрозоль от насекомых и клещей
  • Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
  • Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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