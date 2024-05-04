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Авторский тур
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля в 10:00
1 авг в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
31 дек в 10:00
от 69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГюзель4 мая 2024Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно, облазили горы, на теплоходе прошли к водопадам. Моторафтинг прибавил адреналину!
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ССысыгма4 октября 2023Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ЕЕлена15 сентября 2023Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку, показали нам Алтай с самой лучшей стороны. Спасибо большое!
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ЕЕлена21 августа 2023Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «7-дневные туры»
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