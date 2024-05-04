Экскурсионные туры на неделю в Барнаул

Найдено 6 туров в категории «7-дневные туры» в Барнауле, цены от 46 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000 за человека
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200 за человека
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул
12 июля в 10:00
1 авг в 10:00
46 000 за человека
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
31 дек в 10:00
от 69 900 за человека
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
Начало: г. Барнаул
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 55 555 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гюзель
    4 мая 2024
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно, облазили горы, на теплоходе прошли к водопадам. Моторафтинг прибавил адреналину!
    Просто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можноПросто восторг! Впервые на Алтае! Красота необыкновенная, даже погода не омрачила отдых! Объехали все что можно
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • С
    Сысыгма
    4 октября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • Е
    Елена
    15 сентября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку, показали нам Алтай с самой лучшей стороны. Спасибо большое!
    Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  2. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  3. Сплав по всей Катуни от с. Тюнгур до с. Куюс
  4. Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
  5. Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
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