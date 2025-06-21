Уютное путешествие к Мультинским озёрам на санях и снегоходах с проживанием в домике с печкой
Промчаться по снежному лесу, надышаться морозным воздухом и побыть наедине с природой
Начало: Барнаул, 07:00. Встретим вас в аэропорту, на ж. - ...
2 янв в 07:00
18 фев в 07:00
113 500 ₽ за человека
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
30 дек в 08:00
19 фев в 08:00
147 600 ₽ за человека
Алтай дарит эмоции: автотур с активностями и треккингом к леднику
Изучить Телецкое озеро на лодке, а тайгу - на квадроцикле и пешком добраться к Большому Актру
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или место вашего проживания в...
21 июл в 08:00
11 авг в 08:00
104 700 ₽ за человека
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