Групповые туры Барнаула

Найдено 13 туров в категории «Групповые» в Барнауле, цены от 13 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Горному Алтаю
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
10 дней
10 отзывов
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
9625077 000 за человека
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
30 июня в 08:00
7 июля в 08:00
6941159 000 за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
22 июня в 05:00
6 июля в 05:00
15 990 за человека
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Алтайская кругосветка: уникальное путешествие на минивэне по кольцевому маршруту
Погрузитесь в мир алтайской природы с уникальным туром на минивэне. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
14 июня в 08:00
23 июня в 08:00
6800061 200 за человека
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
39 500 за человека
Большой Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
77 000 за человека
Знакомство с Алтаем
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Алтаем
Начало: Аэропорт Барнаула/ТЦ «Пассаж»/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
42 000 за человека
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000 за человека
Перезагрузка у Телецкого озера
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка у Телецкого озера
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
12 июня в 10:00
17 июля в 10:00
64 990 за человека
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
59 900 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900 за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
26 апр в 09:00
87 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли выбрать тур, посоветовали отель
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    по бюджету, очень вежливые сотрудники! А по приезду гид просто поразил своим профессионализмом! Мы посмотрели все что должны были, но даже больше! Я всем очень рекомендую посетить Алтай, Россия большая, и я уверяю Вас, что после поездки с этими ребятами, Вам захочется путешествовать по России! Спасибо за прекрасные 3 дня!

    Я хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помоглиЯ хочу поблагодарить компанию и всех ее сотрудников за ответственность, открытость и настоящий профессионализм! Мне помогли
  • Л
    Любовь
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное спасибо гиду Николаю за
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    интересные рассказы. И особенно за нереальное терпение. За короткое время масса впечатлений. Цветение маральника, Гейзерное озеро. Фантастические пейзажи Марса-1, Марса-2, Луны. Грамотный гид. Опытный водитель-проводник к локациям. Это только малая часть того что ожидает в этом туре. Впечатления от тура не передать словами. Пейзажи Горного Алтая не передаст никакая камера даже последнего айфона. Эту красоту надо увидеть своими глазами. Рекомендую этот тур. Коротко и очень познавательно.

    Очень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. ОгромноеОчень познавательный тур. Все было замечательно. Рекомендую. Благодарю организатора тура- Викторию. Приятная в общении девушка. Огромное
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Мне очень понравился этот тур, за такое короткое время увидеть так много потрясающих мест. Я в восторге. Поездка действительно прошла так, как и было описано в объявлении. Гид замечательный рассказчик, знающий множество интересных фактов, историй и легенд. Спасибо! Очень крутой тур!
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
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    Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая

  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
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    солнечно, с морем осенних красок и впечатлений. Познакомился с историей и традициями этого края, увидел невероятные по красоте уникальные места - реки, озера, водопады, горы, перевалы, ущелья и долины. Отлично был организован отдых в двух наших параллельных группах гидами Алексеем и Андреем. К ним постараемся приехать снова в следующем году:)

  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
    Это было супер! Просто лучшее путешествие! Олег молодец с большой буквы! Несомненно, порекомендую этот трип всем своим знакомым, кто соберется на Алтай, а кто-то уже, глядя на наши фотографии с поездки, решил ехать в отпуск именно туда! Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    3 августа 2023
    К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
    Спасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна и еще очень много остановок
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    в красивейших местах Горного Алтая! Спасибо гиду Николаю за информативный рассказ, ответил на все вопросы. Для тех, кто хочет увидеть максимум за выходные- идеальный вариант! Кто не спешит, можно задержаться и насладиться красотой подольше)

    Спасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна иСпасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна иСпасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна иСпасибо организатору тура Виктории! Мы увидели: Чуйский тракт, перевалы (Семинский, Чике-Таман), Гейзеровое озеро, Марс-1,-2, луна и
  • Н
    Надежда
    12 марта 2023
    Новогодние каникулы на Алтае: тур на 7 дней
    Провела семь дней в Горном Алтае и осталась в полном восторге! За столь небольшой (для Горного Алтая) отрезок времени успели
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    посетить его культовые места: Телецое озеро, Чемал, Чуйский тракт, Марс, ледники Актру… И с погодой очень повезло. Отдельная сердечная благодарность гиду Игорю - чудесный человек, заботился и поддерживал, и конечно всё успел показать и рассказать, и даже больше!)

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Групповые»

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  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
  2. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  3. К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
  4. Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
  5. Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Групповые" можно забронировать 13 авторских туров от 13 900 до 87 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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