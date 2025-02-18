Найдено 3 тура в категории « От ж/д вокзала » в Барнауле, цены от 78 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «От ж/д вокзала»

Туры в Барнауле с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Барнаула, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 78000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель