7 дней
История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Начало: Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
18 фев в 07:00
3 мар в 07:00
78 400₽ за человека
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Встретить первые дни года среди снежных вершин, увидеть лебедей и выбрать развлечения на свой вкус
Начало: Аэропорт Барнаула, 8:30 / аэропорт Горно-Алтайска,...
79 000₽ за человека
6 дней
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине
Вдоволь накататься по просторам Алтая, насладиться заповедной природой и зимними пейзажами
Начало: Барнаул, аэропорт и ж. - д. вокзал, 08:00
78 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «От ж/д вокзала»
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