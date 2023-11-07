Туры со скидкой в Барнауле до 20%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Барнауле, цены от 35 550 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Горному Алтаю
🚗 На машине
скидка
20%
10 отзывов
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
11 июля в 08:00
5 авг в 08:00
10500084 000 за человека
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
1 отзыв
7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
Погрузитесь в мир природных красот и древних загадок Алтая. Насладитесь неделей полной приключений и открытий
Начало: Аэропорт Барнаула - 07:00, АВТОВОКЗАЛ/Ж.Д. вокзал ...
6941159 000 за человека
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
скидка
10%
1 отзыв
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск, в первой...
11 июля в 09:30
25 июля в 09:30
3950035 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял
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    нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.

  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур!
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    Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая

  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и
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    солнечно, с морем осенних красок и впечатлений. Познакомился с историей и традициями этого края, увидел невероятные по красоте уникальные места - реки, озера, водопады, горы, перевалы, ущелья и долины. Отлично был организован отдых в двух наших параллельных группах гидами Алексеем и Андреем. К ним постараемся приехать снова в следующем году:)

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Скидки»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
  2. По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
  3. Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Гейзерное озеро
  4. Чемал
  5. Чемальская ГЭС
  6. Алтайский Марс
  7. Ороктойский мост
  8. Остров Патмос
  9. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июле 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 35 550 до 84 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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