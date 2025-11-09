Только представьте: будем жить в уютном тёплом домике на берегу застывшего озера, окружённом соснами, горными хребтами и тишиной, засыпать
Описание тура
Организационные детали
Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков. В связи с этим вам нужно подать документы нашему менеджеру за 2 месяц до старта экспедиции (для иностранных граждан).
Вам понадобится:
- паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис
- солнцезащитные очки
- фотоаппарат, зарядки
- косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
* средства личной гигиены
* нижнее белье
- термобелье, теплая кофта, теплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, теплая шапка, шарф
- утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны
- тёплые варежки-перчатки
- футболки 2-3 шт.;
- носки тонкие 3-4 пары.
- маленький рюкзачок для радиальных выходов;
- лекарства: индивидуальные препараты.
- личное снаряжение
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Замульту по Чуйскому тракту
Встретим вас в Барнауле в 07:00 и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. По дороге вы не только полюбуетесь пейзажами, но и узнаете интересную историю Горного Алтая.
Проедем по перевалам Семинский, Ябоганский и Громотуха, пересечём Катандинскую и Уймонскую степи. Конечная точка маршрута — база отдыха в селе Замульта.
Путешествие к Мультинским озёрам на санях
С утра отправимся к Мультинским озёрам. Путешествие будет необычное — подниматься по заснеженной лесной дороге будем на санях. Проехать предстоит 30 км.
Вас ждут невероятные пейзажи: сверкающий на солнце прозрачный лёд озёр, густые кедровые леса и бесконечные снежные просторы. Будем вдыхать чистый морозный воздух, наслаждаться тишиной и спокойствием.
Заселимся в уютный тёплый домик и прогуляемся к Нижнему Мультинскому озеру, выйдем прямо на лёд! Доберёмся до Шумов (каменной запруды) и полюбуемся Средним Мультинским озером. А ещё здесь вы сможете прокатиться на коньках, если поверхность водоёма не будет покрыта снегом. Только представьте: огромный природный каток в окружении гор и леса.
На снегоходе к Верхнему Мультинскому озеру
Сегодня на снегоходе помчим к Верхнему Мультинскому озеру. По пути снова увидим все три водоёма, полюбуемся соснами в снежных шапках и сделаем невероятные кадры горных хребтов с ледниками вокруг озера.
Свободный день
Никаких экскурсий и активностей не запланировано. Если снега будет не очень много, вы сможете подняться на смотровую площадку за головокружительным видом озёр.
Высокогорное озеро Крепкое
Вновь сядем на снегоходы и поедем на высокогорное озеро Крепкое через густой сказочный лес. Дорога займёт 16 км, и вот мы уже у застывшего во льдах водоёма, а вокруг — ни души. Насладимся пейзажами, тишиной и единением с природой.
Возвращение в Замульту и встреча с шаманом
Поедем обратно в село Замульта. Затем желающие смогут встретиться и поговорить с настоящим шаманом!
Отъезд
Пришло время возвращаться домой. В Барнаул прибудем примерно в 23:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|113 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Поездки на снегоходах
- 3-разовое питание с ужина первого дня по завтрак седьмого дня
- Услуги гида
- Страхование от несчастного случая
- Групповая аптечка
- Посещение заповедника
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула и обратно
- Питание вне программы