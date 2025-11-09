С утра отправимся к Мультинским озёрам. Путешествие будет необычное — подниматься по заснеженной лесной дороге будем на санях. Проехать предстоит 30 км.

Вас ждут невероятные пейзажи: сверкающий на солнце прозрачный лёд озёр, густые кедровые леса и бесконечные снежные просторы. Будем вдыхать чистый морозный воздух, наслаждаться тишиной и спокойствием.

Заселимся в уютный тёплый домик и прогуляемся к Нижнему Мультинскому озеру, выйдем прямо на лёд! Доберёмся до Шумов (каменной запруды) и полюбуемся Средним Мультинским озером. А ещё здесь вы сможете прокатиться на коньках, если поверхность водоёма не будет покрыта снегом. Только представьте: огромный природный каток в окружении гор и леса.