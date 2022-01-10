А Александр 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!

В Валерий 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилось, так как гид не просто провел хорошую экскурсию, но и явно энтузиаст своего любимого дела. Много интересных фактов. Мы пообщались на разные темы и Алексей показал себя разносторонним, очень интересным человеком. Его живая, не заученная речь, очень приятна. Я настойчиво рекомендую Алексея!

Н Наталья 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород Нам очень понравилась. Экскурсия была содержательной. Нам показали основные достопримечательности, рассказали историю города. Было интересно.

Ю Юлия 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Спасибо огромное Алексею за увлекательное путешествие по Белгороду!!! Было очень интересно послушать не только официальные версии отдельных исторических событий, но и их «народные версии».

И Инна 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Спасибо приятному собеседнику и любителю истории Алексею.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Алексей не только эрудированный гид, но и занимательный рассказчик. Особенно приятен его индивидуальный подход к каждому.

Е Елена 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Понравилось всё. Алексей - необыкновенно эрудированный человек с интересной, авторской подачей материала. Увидели Белгород его глазами и полюбили. Много фактов, которые не встретишь в официальных туристических источниках. А небольшой сюрприз в конце экскурсии не просто порадовал, а лишний раз подтвердил уровень отношения к своему делу. Спасибо большое Алексею и - не останавливаться!

Е Елизавета 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Сначала у нас произошла организационная накладка, но Алексей быстро среагировал и буквально за первые несколько минут экскурсии сгладил впечатления своим рассказом. Несмотря на небольшие размеры города прогулка получается интересной и насыщенной.

А Артем 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Все прошло отлично, Алексей замечательно знает город и его историю!

Р Руслан 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород Понравилось. Был один. На все вопросы получил ответы. Делали остановки где нужно. Виктория помогала с фотосъемкой. Спасибо. Рекомендую!

Е Елена 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Спасибо Алексею, всё очень понравилось)) хотим ещё раз повторить так как много информации и очень интересно

П Павлова 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Огромное спасибо экскурсоводу Алексею! Необычно! Ярко! С собственным отношением и глубоким анализом ко всему происходящему и в истории города и страны и мира и в сегодняшнем дне. Город также порадовал чистотой, простором, собственным колоритом, ФИЛАРМОНИЕЙ! Всем, кто будет ехать в Белгород - прсетите концерт Тимура Халиулина (Алексею тоже очень рукомендую☺)

Е Екатерина 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Очень живая и позитивная экскурсия, то, что нужно, чтобы познакомиться с городом и не устать от дат и цифр. Гиду-большое спасибо и новых экскурсантов!

А Александр 5 Отзыв на: Белгород сквозь годы войны Великолепная экскурсия в Прохоровку - на место знаменитого танкового сражения 1943-го года. Я данную экскурсию решил совместить с обзорной по Белгороду + был ограничен временем отправления обратного поезда из Белгорода, и при этом хотелось посмотреть как можно больше - было необходимо очень четкое планирование. Дина помогла мне заранее все спланировать и дала рекомендации по программе в Прохоровке - так, чтобы не торопясь все успеть, и ничего важного не пропустить - благодаря ей день выдался просто идеальным! Кроме того, Дина подготовила вкусный ланч-бокс и ароматный чай на случай, если не успею пообедать. Прохоровка поразила своей монументальностью и дала мощный заряд патриотизма - всем гостям Белгорода однозначно стоит сюда приехать, хотя бы ради нового музея Битва за оружие Великой Победы, который, благодаря современным технологиям,словно машина времени, переносит на 80 лет назад и даёт полное погружение в быт и атмосферу того времени.

А Александр 5 Отзыв на: Влюбиться в Белгород за один день Увлекательная обзорная автопешеходная экскурсия по городу Белгороду с гидом Диной. Начали экскурсию ранним воскресным утром, покатались по пустым улицам города и сделали несколько довольно продолжительных остановок с целью прогуляться по красивым и примечательным местам (в начале экскурсии Дина спросила, предпочитаю ли я в большей степени ездить или гулять - я обозначил второй вариант). В итоге в неспешном темпе посмотрел все самые интересные места города и получил большое удовольствие. Дина - замечательный гид: прекрасно знает город и хорошо о нем рассказывает, старается проявить индивидуальный подход к каждому клиенту, и просто является интересным собеседником. Всем рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом!

И Игорь 5 Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород Все прошло очень хорошо, Виктория отличный гид и рассказчик. Мне понравилось

И Ирина 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Спасибо за экскурсию, было интересно! Приятным бонусом стали материалы, которые нам прислал Алексей после экскурсии!

А Андрей 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Алексей очень интересный рассказчик. Если хотите узнать не только официальные версии событий, но и связанные с ними версии, байки и легенды - вам будет интересно. Время экскурсии прошло незаметно. Рекомендую!

Д Дарья 5 Отзыв на: Белгород - история и легенды Спасибо Алексею за насыщенную и увлекательную экскурсию по чудесному городу Белгороду, а так же за советы мест, которые можно посетить в области. 2 часа пролетели незаметно!