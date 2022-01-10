Экскурсии по Белгородской области

Экскурсии в городах Белгородской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Белгородской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Белгород

Индивидуальные экскурсии

Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
2500
за всё
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
Белгород
Знакомьтесь, Белгород
Знакомьтесь, Белгород
5
5 отзывов
2000
за всё
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Белгород
Экскурсия в музей-заповедник «Прохоровское поле»
Экскурсия в музей-заповедник «Прохоровское поле»
9000
за всё
Белгородский музей-заповедник «Прохоровское поле» долгие годы остаётся одним из самых пронзительных пространств
Белгород
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте
5500
за всё
Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места города
Белгород
Обзорная экскурсия по Белгороду с посещением диорамы «Огненная дуга»
Обзорная экскурсия по Белгороду с посещением диорамы «Огненная дуга»
6500
за всё
Почувствовать атмосферу Белгорода поможет обзорная пешеходная экскурсия
Белгород
Третье ратное поле России: По Прохоровским местам
Третье ратное поле России: По Прохоровским местам
5200
за всё
Невозможно быть в Белгороде и не посетить Прохоровку - уникальный комплекс посвящён великому танковому Прохоровскому
Белгород
К «сердцу» Белгорода - атмосферная пешеходная экскурсия по центру
К «сердцу» Белгорода - атмосферная пешеходная экскурсия по центру
5
11 отзывов
3000
за всё
Самобытный Белгород - город, сочетающий в себе архитектуру старины и современные стеклянные здания
Белгород
Пройдёмся по старому Белгороду
Пройдёмся по старому Белгороду
2700
за всё
Предлагаем вам отправиться с нами в пешеходную экскурсию по историческому центру Белгорода
Белгород
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
11500
за всё
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
Белгород

Групповые экскурсии

Поход-прогулка в лесном Массиве Белгорода
Поход-прогулка в лесном Массиве Белгорода
800
за чел.
Белгород

Обзорные по городам

Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
2500
за всё
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
Белгород
Знакомьтесь, Белгород
Знакомьтесь, Белгород
5
5 отзывов
2000
за всё
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Белгород
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте
5500
за всё
Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места города
Белгород
Обзорная экскурсия по Белгороду с посещением диорамы «Огненная дуга»
Обзорная экскурсия по Белгороду с посещением диорамы «Огненная дуга»
6500
за всё
Почувствовать атмосферу Белгорода поможет обзорная пешеходная экскурсия
Белгород
Влюбиться в Белгород за один день
Влюбиться в Белгород за один день
4.9
15 отзывов
5200
за всё
Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Белгород
Белгород - история и легенды
Белгород - история и легенды
4.9
50 отзывов
2000
за всё
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Белгород
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
5
2 отзыва
5000
за всё
Белгород

Туры на автомобиле

Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
11500
за всё
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
Белгород
Белгород сквозь годы войны
Белгород сквозь годы войны
5
5 отзывов
5200
за всё
Посетить заповедник Прохоровское поле и узнать историю крупнейшего танкового сражения
Белгород
Влюбиться в Белгород за один день
Влюбиться в Белгород за один день
4.9
15 отзывов
5200
за всё
Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Белгород

Последние отзывы об экскурсиях по Белгородской области

  • А
    Александр
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород
    Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!
  • В
    Валерий
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилось, так как гид не просто провел хорошую экскурсию, но и явно энтузиаст своего любимого дела. Много интересных фактов. Мы пообщались на разные темы и Алексей показал себя разносторонним, очень интересным человеком. Его живая, не заученная речь, очень приятна. Я настойчиво рекомендую Алексея!
  • Н
    Наталья
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород
    Нам очень понравилась. Экскурсия была содержательной. Нам показали основные достопримечательности, рассказали историю города. Было интересно.
  • Ю
    Юлия
    7 января 2022
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Спасибо огромное Алексею за увлекательное путешествие по Белгороду!!! Было очень интересно послушать не только официальные версии отдельных исторических событий, но и их «народные версии».
  • И
    Инна
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Спасибо приятному собеседнику и любителю истории Алексею.
  • Т
    Татьяна
    1 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Алексей не только эрудированный гид, но и занимательный рассказчик. Особенно приятен его индивидуальный подход к каждому.
  • Е
    Елена
    1 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Понравилось всё. Алексей - необыкновенно эрудированный человек с интересной, авторской подачей материала. Увидели Белгород его глазами и полюбили. Много фактов, которые не встретишь в официальных туристических источниках. А небольшой сюрприз в конце экскурсии не просто порадовал, а лишний раз подтвердил уровень отношения к своему делу. Спасибо большое Алексею и - не останавливаться!
  • Е
    Елизавета
    7 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Сначала у нас произошла организационная накладка, но Алексей быстро среагировал и буквально за первые несколько минут экскурсии сгладил впечатления своим рассказом. Несмотря на небольшие размеры города прогулка получается интересной и насыщенной.
  • А
    Артем
    31 октября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Все прошло отлично, Алексей замечательно знает город и его историю!
  • Р
    Руслан
    27 октября 2021
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород
    Понравилось. Был один. На все вопросы получил ответы. Делали остановки где нужно. Виктория помогала с фотосъемкой. Спасибо. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    25 октября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Спасибо Алексею, всё очень понравилось)) хотим ещё раз повторить так как много информации и очень интересно
  • П
    Павлова
    12 октября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Огромное спасибо экскурсоводу Алексею! Необычно! Ярко! С собственным отношением и глубоким анализом ко всему происходящему и в истории города и страны и мира и в сегодняшнем дне. Город также порадовал чистотой, простором, собственным колоритом, ФИЛАРМОНИЕЙ! Всем, кто будет ехать в Белгород - прсетите концерт Тимура Халиулина (Алексею тоже очень рукомендую☺)
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Очень живая и позитивная экскурсия, то, что нужно, чтобы познакомиться с городом и не устать от дат и цифр. Гиду-большое спасибо и новых экскурсантов!
  • А
    Александр
    7 октября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород сквозь годы войны
    Великолепная экскурсия в Прохоровку - на место знаменитого танкового сражения 1943-го года. Я данную экскурсию решил совместить с обзорной по Белгороду + был ограничен временем отправления обратного поезда из Белгорода, и при этом хотелось посмотреть как можно больше - было необходимо очень четкое планирование. Дина помогла мне заранее все спланировать и дала рекомендации по программе в Прохоровке - так, чтобы не торопясь все успеть, и ничего важного не пропустить - благодаря ей день выдался просто идеальным! Кроме того, Дина подготовила вкусный ланч-бокс и ароматный чай на случай, если не успею пообедать. Прохоровка поразила своей монументальностью и дала мощный заряд патриотизма - всем гостям Белгорода однозначно стоит сюда приехать, хотя бы ради нового музея Битва за оружие Великой Победы, который, благодаря современным технологиям,словно машина времени, переносит на 80 лет назад и даёт полное погружение в быт и атмосферу того времени.
  • А
    Александр
    7 октября 2021
    5
    Отзыв на: Влюбиться в Белгород за один день
    Увлекательная обзорная автопешеходная экскурсия по городу Белгороду с гидом Диной. Начали экскурсию ранним воскресным утром, покатались по пустым улицам города и сделали несколько довольно продолжительных остановок с целью прогуляться по красивым и примечательным местам (в начале экскурсии Дина спросила, предпочитаю ли я в большей степени ездить или гулять - я обозначил второй вариант). В итоге в неспешном темпе посмотрел все самые интересные места города и получил большое удовольствие. Дина - замечательный гид: прекрасно знает город и хорошо о нем рассказывает, старается проявить индивидуальный подход к каждому клиенту, и просто является интересным собеседником. Всем рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом!
  • И
    Игорь
    25 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород
    Все прошло очень хорошо, Виктория отличный гид и рассказчик. Мне понравилось
  • И
    Ирина
    23 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Спасибо за экскурсию, было интересно! Приятным бонусом стали материалы, которые нам прислал Алексей после экскурсии!
  • А
    Андрей
    11 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Алексей очень интересный рассказчик. Если хотите узнать не только официальные версии событий, но и связанные с ними версии, байки и легенды - вам будет интересно. Время экскурсии прошло незаметно. Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    6 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Белгород - история и легенды
    Спасибо Алексею за насыщенную и увлекательную экскурсию по чудесному городу Белгороду, а так же за советы мест, которые можно посетить в области. 2 часа пролетели незаметно!
  • А
    Анна
    30 августа 2021
    5
    Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород
    Спасибо гиду! Мы познакомились с Белгородом. Вернемся снова!
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