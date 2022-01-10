Экскурсии в городах Белгородской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Белгородской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
2500
₽
за всё
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
5
5 отзывов
2000
₽
за всё
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
9000
₽
за всё
Белгородский музей-заповедник «Прохоровское поле» долгие годы остаётся одним из самых пронзительных пространств
5500
₽
за всё
Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места города
6500
₽
за всё
Почувствовать атмосферу Белгорода поможет обзорная пешеходная экскурсия
5200
₽
за всё
Невозможно быть в Белгороде и не посетить Прохоровку - уникальный комплекс посвящён великому танковому Прохоровскому
5
11 отзывов
3000
₽
за всё
Самобытный Белгород - город, сочетающий в себе архитектуру старины и современные стеклянные здания
2700
₽
за всё
Предлагаем вам отправиться с нами в пешеходную экскурсию по историческому центру Белгорода
11500
₽
за всё
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
Групповые экскурсии
Обзорные по городам
2500
₽
за всё
Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него
5
5 отзывов
2000
₽
за всё
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
5500
₽
за всё
Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места города
6500
₽
за всё
Почувствовать атмосферу Белгорода поможет обзорная пешеходная экскурсия
4.9
15 отзывов
5200
₽
за всё
Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
4.9
50 отзывов
2000
₽
за всё
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Туры на автомобиле
11500
₽
за всё
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
5
5 отзывов
5200
₽
за всё
Посетить заповедник Прохоровское поле и узнать историю крупнейшего танкового сражения
4.9
15 отзывов
5200
₽
за всё
Познакомиться с «визитными карточками» города на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Последние отзывы об экскурсиях по Белгородской области
- ААлександр10 января 2022Виктория провела замечательную экскурсию! Хотя на улице было снежно и прохладно, нам все равно понравилось! Интересная подача материала, продуманный маршрут!
- ВВалерий10 января 2022Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилось, так как гид не просто провел хорошую экскурсию, но и явно энтузиаст своего любимого дела. Много интересных фактов. Мы пообщались на разные темы и Алексей показал себя разносторонним, очень интересным человеком. Его живая, не заученная речь, очень приятна. Я настойчиво рекомендую Алексея!
- ННаталья9 января 2022Нам очень понравилась. Экскурсия была содержательной. Нам показали основные достопримечательности, рассказали историю города. Было интересно.
- ЮЮлия7 января 2022Спасибо огромное Алексею за увлекательное путешествие по Белгороду!!! Было очень интересно послушать не только официальные версии отдельных исторических событий, но и их «народные версии».
- ИИнна6 января 2022Спасибо приятному собеседнику и любителю истории Алексею.
- ТТатьяна1 декабря 2021Алексей не только эрудированный гид, но и занимательный рассказчик. Особенно приятен его индивидуальный подход к каждому.
- ЕЕлена1 декабря 2021Понравилось всё. Алексей - необыкновенно эрудированный человек с интересной, авторской подачей материала. Увидели Белгород его глазами и полюбили. Много фактов, которые не встретишь в официальных туристических источниках. А небольшой сюрприз в конце экскурсии не просто порадовал, а лишний раз подтвердил уровень отношения к своему делу. Спасибо большое Алексею и - не останавливаться!
- ЕЕлизавета7 ноября 2021Сначала у нас произошла организационная накладка, но Алексей быстро среагировал и буквально за первые несколько минут экскурсии сгладил впечатления своим рассказом. Несмотря на небольшие размеры города прогулка получается интересной и насыщенной.
- ААртем31 октября 2021Все прошло отлично, Алексей замечательно знает город и его историю!
- РРуслан27 октября 2021Понравилось. Был один. На все вопросы получил ответы. Делали остановки где нужно. Виктория помогала с фотосъемкой. Спасибо. Рекомендую!
- ЕЕлена25 октября 2021Спасибо Алексею, всё очень понравилось)) хотим ещё раз повторить так как много информации и очень интересно
- ППавлова12 октября 2021Огромное спасибо экскурсоводу Алексею! Необычно! Ярко! С собственным отношением и глубоким анализом ко всему происходящему и в истории города и страны и мира и в сегодняшнем дне. Город также порадовал чистотой, простором, собственным колоритом, ФИЛАРМОНИЕЙ! Всем, кто будет ехать в Белгород - прсетите концерт Тимура Халиулина (Алексею тоже очень рукомендую☺)
- ЕЕкатерина7 октября 2021Очень живая и позитивная экскурсия, то, что нужно, чтобы познакомиться с городом и не устать от дат и цифр. Гиду-большое спасибо и новых экскурсантов!
- ААлександр7 октября 2021Отзыв на: Белгород сквозь годы войныВеликолепная экскурсия в Прохоровку - на место знаменитого танкового сражения 1943-го года. Я данную экскурсию решил совместить с обзорной по Белгороду + был ограничен временем отправления обратного поезда из Белгорода, и при этом хотелось посмотреть как можно больше - было необходимо очень четкое планирование. Дина помогла мне заранее все спланировать и дала рекомендации по программе в Прохоровке - так, чтобы не торопясь все успеть, и ничего важного не пропустить - благодаря ей день выдался просто идеальным! Кроме того, Дина подготовила вкусный ланч-бокс и ароматный чай на случай, если не успею пообедать. Прохоровка поразила своей монументальностью и дала мощный заряд патриотизма - всем гостям Белгорода однозначно стоит сюда приехать, хотя бы ради нового музея Битва за оружие Великой Победы, который, благодаря современным технологиям,словно машина времени, переносит на 80 лет назад и даёт полное погружение в быт и атмосферу того времени.
- ААлександр7 октября 2021Отзыв на: Влюбиться в Белгород за один деньУвлекательная обзорная автопешеходная экскурсия по городу Белгороду с гидом Диной. Начали экскурсию ранним воскресным утром, покатались по пустым улицам города и сделали несколько довольно продолжительных остановок с целью прогуляться по красивым и примечательным местам (в начале экскурсии Дина спросила, предпочитаю ли я в большей степени ездить или гулять - я обозначил второй вариант). В итоге в неспешном темпе посмотрел все самые интересные места города и получил большое удовольствие. Дина - замечательный гид: прекрасно знает город и хорошо о нем рассказывает, старается проявить индивидуальный подход к каждому клиенту, и просто является интересным собеседником. Всем рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом!
- ИИгорь25 сентября 2021Все прошло очень хорошо, Виктория отличный гид и рассказчик. Мне понравилось
- ИИрина23 сентября 2021Спасибо за экскурсию, было интересно! Приятным бонусом стали материалы, которые нам прислал Алексей после экскурсии!
- ААндрей11 сентября 2021Алексей очень интересный рассказчик. Если хотите узнать не только официальные версии событий, но и связанные с ними версии, байки и легенды - вам будет интересно. Время экскурсии прошло незаметно. Рекомендую!
- ДДарья6 сентября 2021Спасибо Алексею за насыщенную и увлекательную экскурсию по чудесному городу Белгороду, а так же за советы мест, которые можно посетить в области. 2 часа пролетели незаметно!
- ААнна30 августа 2021Спасибо гиду! Мы познакомились с Белгородом. Вернемся снова!