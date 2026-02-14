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были в Белгороде впервые, очень хотелось узнать историю города не шаблонную, такую какая она есть на самом деле, так, будто читать дальшеуменьшить
бы нам о нем рассказывает местный что все и всех знает! так и вышло, было много личных историй, баек, фактов и спорных моментов что очень погрузило в историю города. маршрут тоже впечатлил, помимо того что можно увидеть воочию, экскурсовод показал то как каждое здание выглядело раньше, до мельчайших деталей. помимо истории города, мы узнали и интересные факты, из разряда того куда сходить и где в городе вкусный кофе, какие музеи и выставки о чем, почитали и подержали в руках старинные документы и в целом хорошо провели время.
Отличная экскурсия от Алексея по Белгороду в августе 2024. Все забывал написать отзыв.
Прошли от вокзала по центру города, много историй читать дальшеуменьшить
про историю и современную жизнь города в не самое простое время. Было очень интересно и любознательно. Алексей прекрасный гид, который еще и собирает немного потусторонние истории из жизни Белгорода. У него есть и такая экскурсия отдельно. Рассказал пару историй из той программы экскурсии - думаю, заочно и ее можно смело рекомендовать))
Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый, читать дальшеуменьшить
с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию
Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача читать дальшеуменьшить
любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.
При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании. читать дальшеуменьшить
Светлана, я еще раз поздравляю Вас, огромное спасибо за Ваш рассказ о Вашем замечательном, красивом и комфортном городе! Я был в Белгороде первый раз и всего один день, но обязательно вернусь, в значительной степени благодаря Вам, потому что Вы так интересно и и тепло представили Ваш любимый город. До новых встреч - у меня еще Белгородский театр остался неохваченным…)