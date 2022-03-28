Теплая встреча с Белгородом

Осмотреть знаковые места, услышать истории очаровательного городка и влюбиться в него

Индивидуальная
В путешествии по моему родному городу я проведу вас по самым ярким и исторически значимым локациям.

Расскажу, как формировался его самобытный облик, познакомлю с чудом уцелевшими памятниками и типичными архитектурными особенностями местных строений.

Вы узнаете о ключевых вехах в судьбе старинного русского города.

И увидите, как замечательно и удобно у нас здесь все устроено!
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По городу — с интересом и любовью

Обзорная экскурсия по Белгороду пройдет в дружественном формате беседы. Вы услышите исторически достоверные факты, интересные легенды и занимательные истории из жизни края. Также я буду обращать ваше внимание на любопытные детали архитектуры и объектов искусства по пути.

Must-see места Белгорода

На прогулке по Народному бульвару вы поймете, почему это настоящий музей под открытым небом. У памятника царю Федору Иоанновичу поговорим об основателе Белгорода и его истоках. Также вы увидите памятник нашему первому губернатору Ю. Ю. Трубецкой. Далее по бульвару, словно по ленте истории, движемся мимо старинного здания женской гимназии к центральной части города. Я расскажу, как сформировался его современный облик. У Центрального рынка поговорим о свойственных Белгороду архитектурных «стаканах». Не обойдем вниманием скульптурную композицию «Локомотивов перестройки». И конечно, я расскажу о редких зданиях, сохранившихся в годы оккупации.

Также в программе деловой, торговый и духовный центр города — кафедральный Преображенский собор с двумя реликвиями нашей земли. А в административном квартале вы увидите государственные здания, статусную гостиницу, редкие фрагменты архитектуры сталинского барокко и в завершение — главную площадь со зданием Театра (именно так, с большой буквы!).

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у филармонии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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