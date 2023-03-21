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Теплая встреча с Белгородом

Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Вас ждет увлекательное путешествие по Белгороду, где вы увидите самые яркие и исторически значимые локации. Прогулка по Народному бульвару, памятники царю Федору Иоанновичу и первому губернатору Ю.Ю. Трубецкому, старинное здание
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женской гимназии и центральная часть города. Вы узнаете о редких зданиях, сохранившихся в годы оккупации, и архитектурных «стаканах».

В программе также кафедральный Преображенский собор и административный квартал с государственными зданиями и гостиницей. Экскурсия завершится на главной площади у здания Театра

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Исторически значимые места
  • 🏛 Архитектурные особенности
  • 👣 Удобный формат прогулки
  • 🕰 Увлекательные легенды и факты
  • 📸 Отличные фотомоменты

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по Белгороду - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и вы сможете в полной мере насладиться красотой города и его достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом
Теплая встреча с Белгородом

Что можно увидеть

  • Народный бульвар
  • Памятник царю Федору Иоанновичу
  • Памятник Ю.Ю. Трубецкому
  • Старинное здание женской гимназии
  • Центральный рынок
  • Скульптурная композиция «Локомотивов перестройки»
  • Кафедральный Преображенский собор
  • Главная площадь
  • Здание Театра

Описание экскурсии

По городу — с интересом и любовью

Обзорная экскурсия по Белгороду пройдет в дружественном формате беседы. Вы услышите исторически достоверные факты, интересные легенды и занимательные истории из жизни края. Также я буду обращать ваше внимание на любопытные детали архитектуры и объектов искусства по пути.

Must-see места Белгорода

На прогулке по Народному бульвару вы поймете, почему это настоящий музей под открытым небом. У памятника царю Федору Иоанновичу поговорим об основателе Белгорода и его истоках. Также вы увидите памятник нашему первому губернатору Ю. Ю. Трубецкой. Далее по бульвару, словно по ленте истории, движемся мимо старинного здания женской гимназии к центральной части города. Я расскажу, как сформировался его современный облик. У Центрального рынка поговорим о свойственных Белгороду архитектурных «стаканах». Не обойдем вниманием скульптурную композицию «Локомотивов перестройки». И конечно, я расскажу о редких зданиях, сохранившихся в годы оккупации.

Также в программе деловой, торговый и духовный центр города — кафедральный Преображенский собор с двумя реликвиями нашей земли. А в административном квартале вы увидите государственные здания, статусную гостиницу, редкие фрагменты архитектуры сталинского барокко и в завершение — главную площадь со зданием Театра (именно так, с большой буквы!).

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Белгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провела экскурсии для 95 туристов
Родилась я в Белгороде. Сейчас много путешествую. Более 20 лет работаю в туризме. У меня два высших образования и пять языков разной степени владения, а главная моя любовь — искусство.
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Сравнивания свои детские воспоминания о Белгороде с тем, что вижу сейчас, я с радостью хочу делиться с гостями любовью к своему городу. Возвращаясь из путешествий, каждый раз ловлю себя на мысли: «Как же удобно и комфортно устроен наш город!» А рассказывая о нем, понимаю, что как-то везде мы в первых рядах и все передовое происходит именно у нас. Даже неловко делается. Но это — правда! Жду с нетепением вас в гости, чтобы влюбить в очаровательный Белгород!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
И
Добрый день! Экскурсию брали для родственников, впервые в Белгороде. Понравилась экскурсовод Светлана - позитивный человек и увлечённый специалист своего дела. Основные акценты: история края средние века, исторические особенности 18-19 век,
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немного про церковную историю Белгородчины. Немного проехали по центру и завершили на Соборной. 3 часа.
Как вариант можно поменять структуру обзорной экскурсии для гостей города:
1. Проехать по основным артериям - Богданка от аэропорта до Ситимолла, обратно по Ватутина в центр, и по центру. Дать больше информации о современном развитии города и области, достижениях, вопросах социального развития и перспективах.
Экскурсия - это очень хороший повод популяризации нашей малой Родины. Спасибо вам за работу. И - удачи!:)

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И
Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из
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нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

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С
Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании. Светлана, я еще раз поздравляю Вас, огромное спасибо за Ваш
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рассказ о Вашем замечательном, красивом и комфортном городе! Я был в Белгороде первый раз и всего один день, но обязательно вернусь, в значительной степени благодаря Вам, потому что Вы так интересно и и тепло представили Ваш любимый город. До новых встреч - у меня еще Белгородский театр остался неохваченным…)

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Ольга
Экскурсия по Белгороду вместе со Светланой очень понравилась. Нам казалось, что смотреть нечего и рассказывать не о чем, да и чем она нас сможет удивить… В итоге и показала и рассказала и удивила! Экскурсия пролетела быстро. Остались довольными и полными положительных эмоций и желаний еще посетить, еще увидеть, еще приехать…
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В
Мне и маршрут понравился, и подача материала, а минус в том, что парковки (особенно в районе Народного бульвара) забиты и проблема припарковаться даже на минуту. Это прежде всего "усложняет жизнь" экскурсоводу, затрудняя показ важных достопримечательностей
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А
Недолгая экскурсия, легко и просто с экскурсоводом, маршрут ёмкий но очень насыщенный. Было очень приятно и познавательно.
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