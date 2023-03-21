Лучшие месяцы для экскурсии по Белгороду - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и вы сможете в полной мере насладиться красотой города и его достопримечательностями.

Вас ждет увлекательное путешествие по Белгороду, где вы увидите самые яркие и исторически значимые локации. Прогулка по Народному бульвару, памятники царю Федору Иоанновичу и первому губернатору Ю.Ю. Трубецкому, старинное здание

женской гимназии и центральная часть города. Вы узнаете о редких зданиях, сохранившихся в годы оккупации, и архитектурных «стаканах». В программе также кафедральный Преображенский собор и административный квартал с государственными зданиями и гостиницей. Экскурсия завершится на главной площади у здания Театра

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По городу — с интересом и любовью

Обзорная экскурсия по Белгороду пройдет в дружественном формате беседы. Вы услышите исторически достоверные факты, интересные легенды и занимательные истории из жизни края. Также я буду обращать ваше внимание на любопытные детали архитектуры и объектов искусства по пути.

Must-see места Белгорода

На прогулке по Народному бульвару вы поймете, почему это настоящий музей под открытым небом. У памятника царю Федору Иоанновичу поговорим об основателе Белгорода и его истоках. Также вы увидите памятник нашему первому губернатору Ю. Ю. Трубецкой. Далее по бульвару, словно по ленте истории, движемся мимо старинного здания женской гимназии к центральной части города. Я расскажу, как сформировался его современный облик. У Центрального рынка поговорим о свойственных Белгороду архитектурных «стаканах». Не обойдем вниманием скульптурную композицию «Локомотивов перестройки». И конечно, я расскажу о редких зданиях, сохранившихся в годы оккупации.

Также в программе деловой, торговый и духовный центр города — кафедральный Преображенский собор с двумя реликвиями нашей земли. А в административном квартале вы увидите государственные здания, статусную гостиницу, редкие фрагменты архитектуры сталинского барокко и в завершение — главную площадь со зданием Театра (именно так, с большой буквы!).

Организационные детали