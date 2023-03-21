Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Вас ждет увлекательное путешествие по Белгороду, где вы увидите самые яркие и исторически значимые локации. Прогулка по Народному бульвару, памятники царю Федору Иоанновичу и первому губернатору Ю.Ю. Трубецкому, старинное здание читать дальшеуменьшить
женской гимназии и центральная часть города. Вы узнаете о редких зданиях, сохранившихся в годы оккупации, и архитектурных «стаканах».
В программе также кафедральный Преображенский собор и административный квартал с государственными зданиями и гостиницей. Экскурсия завершится на главной площади у здания Театра
Лучшие месяцы для экскурсии по Белгороду - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и вы сможете в полной мере насладиться красотой города и его достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Народный бульвар
Памятник царю Федору Иоанновичу
Памятник Ю.Ю. Трубецкому
Старинное здание женской гимназии
Центральный рынок
Скульптурная композиция «Локомотивов перестройки»
Кафедральный Преображенский собор
Главная площадь
Здание Театра
Описание экскурсии
По городу — с интересом и любовью
Обзорная экскурсия по Белгороду пройдет в дружественном формате беседы. Вы услышите исторически достоверные факты, интересные легенды и занимательные истории из жизни края. Также я буду обращать ваше внимание на любопытные детали архитектуры и объектов искусства по пути.
Must-see места Белгорода
На прогулке по Народному бульвару вы поймете, почему это настоящий музей под открытым небом. У памятника царю Федору Иоанновичу поговорим об основателе Белгорода и его истоках. Также вы увидите памятник нашему первому губернатору Ю. Ю. Трубецкой. Далее по бульвару, словно по ленте истории, движемся мимо старинного здания женской гимназии к центральной части города. Я расскажу, как сформировался его современный облик. У Центрального рынка поговорим о свойственных Белгороду архитектурных «стаканах». Не обойдем вниманием скульптурную композицию «Локомотивов перестройки». И конечно, я расскажу о редких зданиях, сохранившихся в годы оккупации.
Также в программе деловой, торговый и духовный центр города — кафедральный Преображенский собор с двумя реликвиями нашей земли. А в административном квартале вы увидите государственные здания, статусную гостиницу, редкие фрагменты архитектуры сталинского барокко и в завершение — главную площадь со зданием Театра (именно так, с большой буквы!).
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Белгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провела экскурсии для 95 туристов
Родилась я в Белгороде. Сейчас много путешествую. Более 20 лет работаю в туризме. У меня два высших образования и пять языков разной степени владения, а главная моя любовь — искусство. читать дальшеуменьшить
Сравнивания свои детские воспоминания о Белгороде с тем, что вижу сейчас, я с радостью хочу делиться с гостями любовью к своему городу. Возвращаясь из путешествий, каждый раз ловлю себя на мысли: «Как же удобно и комфортно устроен наш город!» А рассказывая о нем, понимаю, что как-то везде мы в первых рядах и все передовое происходит именно у нас. Даже неловко делается. Но это — правда! Жду с нетепением вас в гости, чтобы влюбить в очаровательный Белгород!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Инна
Добрый день! Экскурсию брали для родственников, впервые в Белгороде. Понравилась экскурсовод Светлана - позитивный человек и увлечённый специалист своего дела. Основные акценты: история края средние века, исторические особенности 18-19 век, читать дальшеуменьшить
немного про церковную историю Белгородчины. Немного проехали по центру и завершили на Соборной. 3 часа. Как вариант можно поменять структуру обзорной экскурсии для гостей города: 1. Проехать по основным артериям - Богданка от аэропорта до Ситимолла, обратно по Ватутина в центр, и по центру. Дать больше информации о современном развитии города и области, достижениях, вопросах социального развития и перспективах. Экскурсия - это очень хороший повод популяризации нашей малой Родины. Спасибо вам за работу. И - удачи!:)
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И
Ирина
Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из читать дальшеуменьшить
нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.
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С
Сергей
Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании. Светлана, я еще раз поздравляю Вас, огромное спасибо за Ваш читать дальшеуменьшить
рассказ о Вашем замечательном, красивом и комфортном городе! Я был в Белгороде первый раз и всего один день, но обязательно вернусь, в значительной степени благодаря Вам, потому что Вы так интересно и и тепло представили Ваш любимый город. До новых встреч - у меня еще Белгородский театр остался неохваченным…)
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Ольга
Экскурсия по Белгороду вместе со Светланой очень понравилась. Нам казалось, что смотреть нечего и рассказывать не о чем, да и чем она нас сможет удивить… В итоге и показала и рассказала и удивила! Экскурсия пролетела быстро. Остались довольными и полными положительных эмоций и желаний еще посетить, еще увидеть, еще приехать…
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В
Виктор
Мне и маршрут понравился, и подача материала, а минус в том, что парковки (особенно в районе Народного бульвара) забиты и проблема припарковаться даже на минуту. Это прежде всего "усложняет жизнь" экскурсоводу, затрудняя показ важных достопримечательностей
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А
Андрей
Недолгая экскурсия, легко и просто с экскурсоводом, маршрут ёмкий но очень насыщенный. Было очень приятно и познавательно.
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