Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Нетривиальное знакомство с Белгородом

Это путешествие организовал клуб белгородской софистики «От кабалы до Каббалы» совместно с дружиной «Космопоиск». На каждом перекрестке маршрута вы будете указывать гиду, куда идти. По пути речь пойдет о скифах и северянах, о стихиях и тамплиерах, о Византии и третьем Риме. Вы узнаете, чем Яголдаевская тьма отличается от тьмы Курской и как Мировое Древо проросло во Кресте. Почему перекрёстки заставляют задуматься даже былинных богатырей и многое-многое другое! Как говорит молодое поколение: ничего непонятно, но очень интересно.

🔮 Всем храбрецам, в независимости от возраста и пола, пришедшим на экскурсию ⛳, подарки из алхимических кабинетов гарантированы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории 📖 Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.

Организационные детали

Предварительное обсуждение точки начала маршрута обязательно.