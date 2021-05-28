Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Эта экскурсия по Белгороду не имеет фиксированного маршрута. Встреча в центре города, а затем участники сами выбирают направление. Мистик, пилигрим и социолог расскажут о космосе, смысле жизни и религиях, связанных читать дальшеуменьшить
с Белгородом. Вы узнаете о домонгольской Руси, античной Руси, мифах и легендах, переплетающихся с фактами. На каждом перекрестке маршрута вы будете указывать гиду, куда идти. По пути речь пойдет о скифах, северянах, стихиях, тамплиерах, Византии и третьем Риме. Всем храбрецам, независимо от возраста и пола, подарки из алхимических кабинетов гарантированы
Лучшее время для участия в экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Белгороде наиболее комфортная для прогулок, что позволяет полностью насладиться атмосферой города и его историей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, с ноября по март, хотя прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, всё же остаётся возможность окунуться в мистическую атмосферу Белгорода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Домонгольская Русь
Античная Русь
Перекрестки
Описание экскурсии
Нетривиальное знакомство с Белгородом
Это путешествие организовал клуб белгородской софистики «От кабалы до Каббалы» совместно с дружиной «Космопоиск». На каждом перекрестке маршрута вы будете указывать гиду, куда идти. По пути речь пойдет о скифах и северянах, о стихиях и тамплиерах, о Византии и третьем Риме. Вы узнаете, чем Яголдаевская тьма отличается от тьмы Курской и как Мировое Древо проросло во Кресте. Почему перекрёстки заставляют задуматься даже былинных богатырей и многое-многое другое! Как говорит молодое поколение: ничего непонятно, но очень интересно.
🔮 Всем храбрецам, в независимости от возраста и пола, пришедшим на экскурсию, подарки из алхимических кабинетов гарантированы.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.
Организационные детали
Предварительное обсуждение точки начала маршрута обязательно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Белгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 798 туристов
Меня зовут Алексей. Я журналист, выпустивший несколько поэтических сборников, увлеченный игрок в коммерческие игры, «самый честный антикварный спекулянт Белгорода» (как я сам себя определяю), коллекционер, краевед и да, чуть не забыл, — профессиональный железнодорожник.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александр
Экскурсия пролетела незаметно, в том формате, который мне был интересен. Алексей умеет с улыбкой и огоньком в глазах улавливать интерес слушателя и превращать свой ответ в увлекательную историю. Стильное, немного читать дальшеуменьшить
мистическое кафе "Нора" в конце экскурсии с интересным разговором стало приятным бонусом и возможностью релакса после многогранного интеллектуального общения. Благодарю, Алексей, за экскурсию и ссылки на интересующие меня темы, которые ты прислал! Ирина
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения с ним. И еще он показал нам ту часть Белгорода, до которой мы бы не дошли сами. Спасибо за проведенное время.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Алексею благодарность за индивидуальный подход в построении экскурсии, прекрасный рассказ об истории города и не только, за доброту и гостеприимство!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Интересная экскурсия, необычный подход к организации, гид с отличной эрудицией. Провела время очень интересно и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белгорода
У нас ещё много экскурсий в Белгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую