Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Мистический Белгород, или в поисках невидимого города

Самая странная и захватывающая экскурсия из возможных в этом городе

Алексей
Алексей – Гид из Белгорода
У этой прогулки нет маршрута: мы встретимся в центре и пойдем на все четыре стороны.

Вы будете говорить, куда сворачивать.

А контролировать полет фантазии будет мистик, пилигрим и социолог.

Побеседуем о космосе, смысле жизни и религиях с привязкой к Белому городу.

Вы увидите, как домонгольская Русь говорит о Руси античной, а мифы и легенды сплетаются в информационный клубок с фактами.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 33332 334 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Мистический Белгород, или в поисках невидимого города
Мистический Белгород, или в поисках невидимого города

Что вас ожидает

Нетривиальное знакомство с Белгородом
Это путешествие организовал клуб белгородской софистики «От кабалы до Каббалы» совместно с дружиной «Космопоиск». На каждом перекрестке маршрута вы будете указывать гиду, куда идти. По пути речь пойдет о скифах и северянах, о стихиях и тамплиерах, о Византии и третьем Риме. Вы узнаете, чем Яголдаевская тьма отличается от тьмы Курской и как Мировое Древо проросло во Кресте. Почему перекрёстки заставляют задуматься даже былинных богатырей и многое-многое другое! Как говорит молодое поколение: ничего непонятно, но очень интересно.

🔮 Всем храбрецам, в независимости от возраста и пола, пришедшим на экскурсию ⛳, подарки из алхимических кабинетов гарантированы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории 📖 Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.

Организационные детали

Предварительное обсуждение точки начала маршрута обязательно.

Начало и место завершения
🚩 в районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Мистический Белгород, или в поисках невидимого города
Мистический Белгород, или в поисках невидимого города
Мистический Белгород, или в поисках невидимого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я журналист, выпустивший несколько поэтических сборников, увлеченный игрок в коммерческие игры, «самый честный антикварный спекулянт Белгорода» (как я сам себя определяю), коллекционер, краевед и да, чуть не забыл, — профессиональный железнодорожник.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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