Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для участия в экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Белгороде наиболее комфортная для прогулок, что позволяет полностью насладиться атмосферой города и его историей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой, с ноября по март, хотя прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, всё же остаётся возможность окунуться в мистическую атмосферу Белгорода.

Эта экскурсия по Белгороду не имеет фиксированного маршрута. Встреча в центре города, а затем участники сами выбирают направление. Мистик, пилигрим и социолог расскажут о космосе, смысле жизни и религиях, связанных

с Белгородом. Вы узнаете о домонгольской Руси, античной Руси, мифах и легендах, переплетающихся с фактами. На каждом перекрестке маршрута вы будете указывать гиду, куда идти. По пути речь пойдет о скифах, северянах, стихиях, тамплиерах, Византии и третьем Риме. Всем храбрецам, независимо от возраста и пола, подарки из алхимических кабинетов гарантированы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нетривиальное знакомство с Белгородом

Это путешествие организовал клуб белгородской софистики «От кабалы до Каббалы» совместно с дружиной «Космопоиск». На каждом перекрестке маршрута вы будете указывать гиду, куда идти. По пути речь пойдет о скифах и северянах, о стихиях и тамплиерах, о Византии и третьем Риме. Вы узнаете, чем Яголдаевская тьма отличается от тьмы Курской и как Мировое Древо проросло во Кресте. Почему перекрёстки заставляют задуматься даже былинных богатырей и многое-многое другое! Как говорит молодое поколение: ничего непонятно, но очень интересно.

🔮 Всем храбрецам, в независимости от возраста и пола, пришедшим на экскурсию, подарки из алхимических кабинетов гарантированы.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые ценят не академический, а «живой» формат. Мой подход заключается в смешении фактов и легенд, юмора и строгости к именам и датам в истории Белгорода. Вас ждет не просто экскурсия, а познавательный и веселый диалог.

Организационные детали

Предварительное обсуждение точки начала маршрута обязательно.