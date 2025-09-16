Алтай — священное место на планете Земля, притягивающее многих. Не каждому он открывает свои секреты. На этой экскурсии я раскрою вам великую тайну алтайских гор.
Описание билетаУникальный арт-парк Максимальное погружение в тайны Алтая! Самый выгодный формат отдыха в арт-парке "Каменный остров". Вас встречает великан Хтонь - хранитель забытых истин, гигантская лэнд-арт фигура высотой восемь метров. Великан ведет с вами неспешную беседу: почему Белокуриха является сакральным местом, какие народы побывали здесь за многие века, какие легенды оставили они нам с вами, что останется следующим поколениям? Вы пройдете тропами арт-парка, подниметесь на смотровую башню, с которой видно гряду гор длиной в пятьдесят километров. По геомодели, посвященной Белокуринскому треугольнику, вы прочитаете как по карте о местных достопримечательностях, легендах, растениях, климате, полезных ископаемых… Я расскажу вам, кто создает наши арт-обьекты, почему парк является экспериментальной площадкой для юных архитекторов. Современный лэнд-арт: перед вами пейзажный пруд, Зеленая башня, теневой павильон, лабиринт "Здоровое сердце", теневой павильон. Вы пройдете по Пылающему мосту, покачаетесь на необычных качелях, поиграете в игры на открытом воздухе. При желании покатаетесь на настоящем плоту, порыбачите или покормите кроликов и гусей. Спектакль «Легенда о Каменном острове» Прекрасным завершением вашей прогулки станет спектакль «Легенда о Каменном острове». Созданный на основе тюркских сказаний и легенд, он перевернет ваше представление о сотворении нашего мира. Прекрасная богиня Умай, волшебная птица Ульгень, капризный дракон Кер-тютпа и богатырь Мангдышире — яркие персонажи механического спектакля. Великолепный свет, авторская музыка, завораживающая механика действа не оставит равнодушными никого! Важно: в зале всего 30 мест, рекомендуем бронировать заранее! Те, кто приобретают билеты на 17-00, находятся в парке до 19-00. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде, в удобную обувь для прогулок. Если дождик, берите зонт.
- Возьмите с собой удостоверение, по которому мы сможем предоставить вам льготную цену на билет. Пенсионеры, участники боевых действия, ветераны ВОВ: для таких граждан стоимость билета на 50% дешевле.
- Вся программа проходит на территории арт-парка «Каменный остров». Закладывайте два часа, чтобы пообщаться с гидом, увидеть механический спектакль, прогуляться по парку самостоятельно, помедитировать в лабиринте, вспомнить о детстве в теневом павильоне.
- Обязательно берите с собой детей: детская площадка, кролики и гуси, смотровая башня… а озеро, лягушки, прыгать и лазать?! Дети забывают о гаджетах в нашем парке!
- Механический спектакль проходит в кают-компании на территории арт-парка. Здесь же находится кафе и сувенирный магазин.
Как это работает: вы приезжаете в парк к заявленному времени. Мы знакомим вас с жизнью нашего арт-пространства, даем рекомендации, рассказываем, что мы вкладываем в емкое название "Каменный остров". После вы смотрите спектакль. По окончании всегда возникают темы для обсуждения, мы отвечаем на ваши вопросы, пьем чай с печенюшками, вы гуляете по парку. Категория 0+. Зрительный зал вмещает 30 человек. Рекомендуем приобретать билеты заранее!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арт-парк «Каменный остров» (находится на дне древнего моря)
- Здесь также находится единственный в мире механический театр
Что включено
- Услуги гида
- Билет на спектакль
- Чай с печенюшками после спектакля
Что не входит в цену
- Корм для кроликов
- Прокат сапов
- Спортивная рыбалка
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арт-парк «Каменный остров», г. Белокуриха, ул. Советская, 92
Завершение: Экскурсия закончится на парковке арт-парка «Каменный остров»
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Побывали с сыном 14 сентября. Ребенок 9 лет остался доволен. Был заинтересован увиденным и прослушанным. Особенно впечатлил механический спектакль.
Огромное спасибо Татьяне и всей ее команде за столь удивительный созданный мир! Мы побывали в сказке!!! Очень мило и душевно провели время. От всей души хочется пожелать успехов, новых идей, это просто уникальные энтузиасты, любящие свое дело, пусть у вас все получается!!!
В целом конечно что- то в этом есть. Атмосфера чувствуется, когда ты идешь по ведьминой спирали. Но объекты уже видавшие виды и нуждаются в реконструкции. Лестницы хлипкие, как и сами
Увидели механическую постановку спектакля как будто в средневековом театре. Слушали сказание о сотворении жизни на земле алтайской, о прекрасной богине Умай, птице Ульгень, драконе и богатыре. Красивая легенда о добре
Татьяне огромная благодарность за такую красоту нам ооооочень понравилось а спектакль вообще слов нет. Когда приеду в следующий раз обязательно заеду в гости на вкусный кофе
Посетила это необычное место, очень понравилось. Доброжелательная хозяйка-экскурсовод с дочкой встретили очень тепло с чаем и сладостями. Татьяна очень подробно описала макет предгорий Белокурихи и Чергинского хребта. Поражает, сколько труда и средств вложено в создание мини-гор и мини-прудов. Театр, это то,что надо смотреть, выбросив все мысли из головы и погрузиться в мир легенд. Желаю парку дальнейшего развития и процветания.
