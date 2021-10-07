Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая м мария 5 Руки дошли написать отзыв. Однозначно рекомендую Виталия. Точно по времени, точно по маршруту, интересный рассказ, гид умница. Главное что быстро и точно. Все решалось дистанционно по вотсапп. В следующем году обращусь еще раз.

Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая Е Евгения 5 Спасибо природе за плюшевые пейзажи. Отдельное спасибо Виталию за поддержку и внимательность к нам на протяжении всего маршрута! Сюрприз от Гида у сосны вызвал у нас море положительных эмоций! Ещё раз огромное спасибо за то что мы смогли преодолеть себя!

Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата» Л Людмила 5 Благодаря высокому профессионализму экскурсовода Виталия, экскурсия дала возможность насладиться всеми красотами этого края. Экскурсия превзошла все наши ожидания!

Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая Е Елена 5 Ещё один удивительный день, полный сказочных пейзажей и персонажей, интересных рассказов, увлекательных приключений, преодалений себя, пространства и времени. Хотите вдохновиться, увидеть всё самое красивое в Белокурихе, остаться живым, но немножко измениться, погрузиться в Алтайский плюш, узнать, какие тайны и красоты за ним скрываются и потерять счёт времени- вам к Виталию. С поездки прошло уже какое-то время, но понимаешь, что любовь к Алтаю глубоко поселилась в тебе, благодаря 2-м чудесным поездкам с Виталием.

Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата» Л Людмила 5 Прекрасно организованная экскурсия! Все сделано с душой!

Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2 Е Елена 5 Прекрасный, наполненный приятными приключениями, эмоциями и вкусами день, в красивейших местах с захватывающими видами, с надёжным, интересным и знающим проводником и просто хорошим человеком!

Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2 И Ирина 5 Виталий отличный рассказчик с обширными знаниями истории края. Экскурсия была интересной, познавательной и ненапряжной. Гид подстраивался под наш ритм. Мы получили удовольствие от этой экскурсии.

Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата» Ю Юлия 5 Великолепная прогулка, свежий воздух, красивый лес и скалы, ненавязчивый интеллигентный гид с правильной русской речью. С удовольствием порекомендую эту поездку людям любого возраста и физической формы, любящим природу.