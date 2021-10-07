Все экскурсии в Белокурихе
Доступно 6 экскурсий 🚌 в Белокурихе на 2021 год, 44 ⭐ отзыва, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 900₽
за 1-4 чел.
К вершине горы Круглой
Мы пройдём по горной гряде через вершину горы Круглой
Свободное расписание по договорённости.
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 950₽
за 1-4 чел.
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
Прогулка по территории регионального памятника природы среди гранитных скал
Свободное расписание по договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 900₽
за 1-4 чел.
Автотур к Белокурихе-2
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта в горах...
Свободное расписание по договорённости
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 950₽
за 1-4 чел.
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 900₽
за 1-4 чел.
Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Отправиться из Белокурихи навстречу каменным исполинам, лесам и чистейшему воздуху
Последние отзывы «Экскурсии Белокурихи»
- ммария7 октября 2021Руки дошли написать отзыв. Однозначно рекомендую Виталия. Точно по времени, точно по маршруту, интересный рассказ, гид умница. Главное что быстро и точно. Все решалось дистанционно по вотсапп. В следующем году обращусь еще раз.
- ЕЕвгения24 сентября 2021Спасибо природе за плюшевые пейзажи. Отдельное спасибо Виталию за поддержку и внимательность к нам на протяжении всего маршрута! Сюрприз от Гида у сосны вызвал у нас море положительных эмоций! Ещё раз огромное спасибо за то что мы смогли преодолеть себя!
- ЛЛюдмила20 сентября 2021Благодаря высокому профессионализму экскурсовода Виталия, экскурсия дала возможность насладиться всеми красотами этого края. Экскурсия превзошла все наши ожидания!
- ЕЕлена15 сентября 2021Ещё один удивительный день, полный сказочных пейзажей и персонажей, интересных рассказов, увлекательных приключений, преодалений себя, пространства и времени. Хотите вдохновиться, увидеть всё самое красивое в Белокурихе, остаться живым, но немножко измениться, погрузиться в Алтайский плюш, узнать, какие тайны и красоты за ним скрываются и потерять счёт времени- вам к Виталию. С поездки прошло уже какое-то время, но понимаешь, что любовь к Алтаю глубоко поселилась в тебе, благодаря 2-м чудесным поездкам с Виталием.
- ЛЛюдмила15 сентября 2021Прекрасно организованная экскурсия! Все сделано с душой!
- ЕЕлена15 сентября 2021Прекрасный, наполненный приятными приключениями, эмоциями и вкусами день, в красивейших местах с захватывающими видами, с надёжным, интересным и знающим проводником и просто хорошим человеком!
- ИИрина14 сентября 2021Виталий отличный рассказчик с обширными знаниями истории края. Экскурсия была интересной, познавательной и ненапряжной. Гид подстраивался под наш ритм. Мы получили удовольствие от этой экскурсии.
- ЮЮлия10 сентября 2021Великолепная прогулка, свежий воздух, красивый лес и скалы, ненавязчивый интеллигентный гид с правильной русской речью. С удовольствием порекомендую эту поездку людям любого возраста и физической формы, любящим природу.
- ААлексей6 сентября 2021Экскурсия получилась замечательной! Наш гид Виталий оказался очень интересным рассказчиком и веселым, доброжелательным человеком! От него мы узнали очень много нового, увидели заповедные уголки Алтайского природного парка! Захватывающие дух виды останутся в памяти надолго! И, я думаю, нам захочется вернуться на Алтай ещё ни раз!