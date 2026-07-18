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интересно, познавательно и главное супер насыщенная программа: Бирюксинский перевал, Галдинские пещеры с выходом на смотровую площадку с обзором долины реки Катунь между высокими монументальными горами, поездка на моторной лодке через реку Катунь к Камышлинскому водопаду, зубы дракона, этническая ярмарка. Мы даже забыли про обед, но и здесь о нас позаботилась экскурсовод Екатерина и предложила пообедать в уникальном кафе с очень вкусной, разнообразной кухней. Далее мы отказались от посещения острова Патмос и посетили смотровую площадку немного не доезжая до Чесала и здесь просто хотелось остановить время! Мы не могли насытиться красотой этого невероятного места. Спустившись со смотровой площадки мы напились родниковой воды и поехали на Манжерок, покатались на канатной дороге и вернулись домой.

Наше путешествие составило 14часов и при этом нам показалось что оно пролетело за один миг, а впечатлений получилось как за неделю!

Екатерина, спасибо большое за супер путешествие!