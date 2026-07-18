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Экскурсии в Белокурихе

Найдено 20 экскурсий в Белокурихе, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
На машине
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Соприкоснуться с дикой природой и почувствовать духовную силу Алтая
Начало: В курортной зоне
Расписание: в будние дни в 14:45
12 авг в 14:45
17 авг в 14:45
2500 ₽ за человека
Автопутешествие к Белокурихе-2
На машине
3 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопутешествие к Белокурихе-2
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
На машине
11 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 6800 ₽ за человека
Прогулка к скалам Четыре Брата
На машине
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к скалам Четыре Брата
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 авг в 08:00
17 авг в 08:30
от 4400 ₽ за всё до 3 чел.
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Пешая
2 часа
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Узнать больше об Алтае на спектакле «Легенда о Каменном острове» и погулять среди экспонатов
Начало: В Кают-компании арт-парка «Каменный остров»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Пешая
3.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
13 авг в 08:30
17 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Манжерок и его окрестности
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Манжерок и его окрестности
Увлекательное путешествие из Белокурихи в горы Алтая: Манжерок, Тавдинские пещеры и река Катунь ждут вас. Узнайте больше о древних культурах
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 24 000 ₽ за всё до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Белокурихи)
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Белокурихи)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от 34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Красота Чуйского тракта
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Алтая: Семинский перевал, Чике-Таман и другие уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 5 чел.
Каскад Шинокских водопадов
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
10 авг в 20:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая
Увидеть водоёмы, которые прячутся летом и открываются только к осени
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Начало: Заберу вас от санатория, отеля или другого удобног...
Расписание: Свободное расписание по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
2 часа
8 отзывов
Билеты
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Начало: Арт-парк «Каменный остров», г. Белокуриха, ул. Сов...
1200 ₽ за билет
Прогулка к скалам «Четыре брата»
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Сегодня в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
Познакомиться со славным прошлым купеческого Бийска и побывать в мемориальных музеях (из Белокурихи)
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от 20 000 ₽ за всё до 2 чел.
К вершине горы Круглой
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
К вершине горы Круглой
Начало: Любое удобное для вам место в границах курорта Бел...
Расписание: Свободное расписание по договорённости.
7000 ₽ за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Белокурихе на экскурсиях?

Белокуриха интересна как место для активного туризма и общения с природой. Зимой сюда едут любители катания на лыжах и сноубордах, ведь благодаря рельефу в окрестностях города работают горнолыжные комплексы. Среди других активностей туристам предлагаются пешие походы, катание на канатных дорогах и конные походы. Прогулку верхом на лошадях можно заказать на нашем сайте

Местные экскурсоводы

Чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей, можно заранее составить список интересных мест для посещения. Также можно познакомиться с курортом на экскурсиях в Белокурихе и ее окрестностях. Гиды, которые хорошо знакомы с городом, проведут вас к популярным достопримечательностям и познакомят с нетуристической Белокурихой, открывая курорт с другой, неизведанной стороны

Последние отзывы на экскурсии

Н
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Дата посещения: 11 мая 2026
Огромная благодарность Яне и Евгению за потрясающий сеанс звукотерапии. Приятно удивила предшествующая и последующая после сеанса диагностика вегетативной нервной системы..
Ну
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а чарующие звуки чаш, хэндПана и ещё каких то интуитивных музыкальных инструментов унесли меня далеко за пределы земного пространства.
Мягкие волны звуковых вибраций успокаивали, стабилизировали мою клеточную структуру и на протяжении нескольких дней после данного музыкального Путешествия сохранялось тонкое послевкусие чего - то Божественного.
Рекомендую данную звуковую терапию не только тем, кто интересуется волновой генетикой, но и тем, кто желает заботиться о своём физическом, энергетическом и ментальном здоровье...

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М
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия была замечательной, посмотрели много красивых мест, огромное спасибо Виктору!
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Е
Красота Чуйского тракта
Дата посещения: 24 июл 2025
Спасибо, путешествие с Екатериной по Чуйскому тракту получилось ярким и насыщенным. Все понравилось: начали в оговоренное время, передвигались безопасно и быстро, посетили множество красивых мест, было интересно и комфортно.
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В
Манжерок и его окрестности
Дата посещения: 3 июл 2025
Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что
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было запланировано. Попросил дополнительно свозить нас на водопад, гид согласился не увеличив цену. зная что экскурсия затянется допоздна. После посещения пещер, было обеденное время, нас ждал домашнийй обед на природе, очень вкусно, были удивлены. Вообщем понравилось, был последний день отпуска и все успели! Спасибо!

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С
Автопутешествие к Белокурихе-2
Дата посещения: 3 мая 2025
Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍
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S
Манжерок и его окрестности
Поездка очень понравилась! Интересно, разнообразно, запоминается! Ирина очень душевная и прекрасный фотограф!
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Юлия
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
тихое уютное медитативное место для релакса, тихих прогулок, есть контактный зоопарк (кролики и гуси), животных можно кормить и гладить, очень интересный авторский механический спектакль
тихое уютное медитативное место для релакса, тихих прогулок, есть контактный зоопарк (кролики и гуси), животных можно
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Ч
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Здравствуйте!
Хочу от всей души поблагодарить за супер путешествие по Алтайскому краю и республики Алтай!
С первых минут нашего путешествия было очень
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интересно, познавательно и главное супер насыщенная программа: Бирюксинский перевал, Галдинские пещеры с выходом на смотровую площадку с обзором долины реки Катунь между высокими монументальными горами, поездка на моторной лодке через реку Катунь к Камышлинскому водопаду, зубы дракона, этническая ярмарка. Мы даже забыли про обед, но и здесь о нас позаботилась экскурсовод Екатерина и предложила пообедать в уникальном кафе с очень вкусной, разнообразной кухней. Далее мы отказались от посещения острова Патмос и посетили смотровую площадку немного не доезжая до Чесала и здесь просто хотелось остановить время! Мы не могли насытиться красотой этого невероятного места. Спустившись со смотровой площадки мы напились родниковой воды и поехали на Манжерок, покатались на канатной дороге и вернулись домой.
Наше путешествие составило 14часов и при этом нам показалось что оно пролетело за один миг, а впечатлений получилось как за неделю!
Екатерина, спасибо большое за супер путешествие!

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!+4
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
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Елена
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Огромная благодарность Виталию за потрясающую экскурсию Белокуриха – Чемал 18 июля. Это было невероятное путешествие, наполненное знаниями и адреналином. Виталий
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— отличный знаток своего дела, увлекательно рассказывает о местной топонимике и истории Алтая. Во время экскурсии мы увидели самые красивые места Алтайского края, полюбовались горными хребтами, перевалами, старыми и современными мостами, реками и озерами на пути в Чемал и обратно в Белокуриху, невероятно красивой природой и разнотравьем. Но главным взрывом эмоций для нас стал моторафтинг по Бирюзовой Катуни — это просто незабываемо! Виталий идеально совместил познавательную часть с небольшим экстримом. Комфортно, безопасно, очень интересно. Наше путешествие обратно в Белокуриху сопровождалось музыкальными напевами алтайских этносов, из плей-листа Виталия. Очень понравилось горловое пение. Обязательно вернемся снова!»

Огромная благодарность Виталию за потрясающую экскурсию Белокуриха – Чемал 18 июля. Это было невероятное путешествие, наполненное
Огромная благодарность Виталию за потрясающую экскурсию Белокуриха – Чемал 18 июля. Это было невероятное путешествие, наполненное
Огромная благодарность Виталию за потрясающую экскурсию Белокуриха – Чемал 18 июля. Это было невероятное путешествие, наполненное
Огромная благодарность Виталию за потрясающую экскурсию Белокуриха – Чемал 18 июля. Это было невероятное путешествие, наполненное+1
Огромная благодарность Виталию за потрясающую экскурсию Белокуриха – Чемал 18 июля. Это было невероятное путешествие, наполненное
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Г
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Виталий провел замечательную экскурсию.
По Белокурихи-2. Побывали на всех смотровых площадках. Были замечательные идеи создания этой курортной зоны. Жаль, что всё
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это не состоялось. Кто это всё проектировал, почему не спрогнозировали будущее. Затрачено, наверное не один миллиард. И зачем было всё строить рядом с таким большим курортом Белокуриха-1. Съездить на эту экскурсию рекомендую. Еще поели очень вкусное мороженое и дискутировали настоящий шоколад.

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Всего 283 отзыва в Белокурихе

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Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе

Самые популярные экскурсии в Белокурихе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
  1. Буддистский комплекс и скалы Амбарчики;
  2. Автопутешествие к Белокурихе-2;
  3. Путешествие в Чемал по долине реки Катунь;
  4. Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга;
  5. Прогулка к скалам Четыре Брата.
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2026
Сейчас в Белокурихе можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1200 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Курорт Белокуриха уютно расположился среди гор в юго-восточной части Алтайского края. Город примечателен своей чистой природой, минеральными источниками и горнолыжными трассами. Чистые родники, причудливые скалы и горы – все эти богатства природы есть в Белокурихе. Для осмотра достопримечательностей можно купить экскурсии от проверенных гидов. Со списком доступных предложений вы можете ознакомиться ниже. В каталоге указана актуальная стоимость на 2026 год и собраны реальные отзывы отдыхающих