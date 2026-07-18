Мини-группа
до 8 чел.
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Соприкоснуться с дикой природой и почувствовать духовную силу Алтая
Начало: В курортной зоне
Расписание: в будние дни в 14:45
12 авг в 14:45
17 авг в 14:45
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопутешествие к Белокурихе-2
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Начало: У вашего отеля
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Погрузитесь в расслабляющую звуковую ванну, почувствуйте исцеляющие вибрации и восстановите гармонию с помощью поющих чаш и телесных камертонов
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 6800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к скалам Четыре Брата
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Начало: В любом удобном для вас месте в границах жилой зон...
13 авг в 08:00
17 авг в 08:30
от 4400 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Узнать больше об Алтае на спектакле «Легенда о Каменном острове» и погулять среди экспонатов
Начало: В Кают-компании арт-парка «Каменный остров»
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
13 авг в 08:30
17 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Манжерок и его окрестности
Увлекательное путешествие из Белокурихи в горы Алтая: Манжерок, Тавдинские пещеры и река Катунь ждут вас. Узнайте больше о древних культурах
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Белокурихи)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от 34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красота Чуйского тракта
Погрузитесь в атмосферу Алтая: Семинский перевал, Чике-Таман и другие уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от 32 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
10 авг в 20:00
от 27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая
Увидеть водоёмы, которые прячутся летом и открываются только к осени
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Начало: Заберу вас от санатория, отеля или другого удобног...
Расписание: Свободное расписание по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Начало: Арт-парк «Каменный остров», г. Белокуриха, ул. Сов...
1200 ₽ за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Расписание: Свободное расписание по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Начало: Любое удобное для вам место в границах Белокурихи
Сегодня в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
Познакомиться со славным прошлым купеческого Бийска и побывать в мемориальных музеях (из Белокурихи)
17 авг в 09:30
18 авг в 09:30
от 20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К вершине горы Круглой
Начало: Любое удобное для вам место в границах курорта Бел...
Расписание: Свободное расписание по договорённости.
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Белокуриха интересна как место для активного туризма и общения с природой. Зимой сюда едут любители катания на лыжах и сноубордах, ведь благодаря рельефу в окрестностях города работают горнолыжные комплексы. Среди других активностей туристам предлагаются пешие походы, катание на канатных дорогах и конные походы. Прогулку верхом на лошадях можно заказать на нашем сайте
Чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей, можно заранее составить список интересных мест для посещения. Также можно познакомиться с курортом на экскурсиях в Белокурихе и ее окрестностях. Гиды, которые хорошо знакомы с городом, проведут вас к популярным достопримечательностям и познакомят с нетуристической Белокурихой, открывая курорт с другой, неизведанной стороны
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 11 мая 2026
Огромная благодарность Яне и Евгению за потрясающий сеанс звукотерапии. Приятно удивила предшествующая и последующая после сеанса диагностика вегетативной нервной системы..
Ну
Ну
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М
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия была замечательной, посмотрели много красивых мест, огромное спасибо Виктору!
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Е
Дата посещения: 24 июл 2025
Спасибо, путешествие с Екатериной по Чуйскому тракту получилось ярким и насыщенным. Все понравилось: начали в оговоренное время, передвигались безопасно и быстро, посетили множество красивых мест, было интересно и комфортно.
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В
Дата посещения: 3 июл 2025
Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что
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С
Дата посещения: 3 мая 2025
Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍
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S
Поездка очень понравилась! Интересно, разнообразно, запоминается! Ирина очень душевная и прекрасный фотограф!
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тихое уютное медитативное место для релакса, тихих прогулок, есть контактный зоопарк (кролики и гуси), животных можно кормить и гладить, очень интересный авторский механический спектакль
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Ч
Здравствуйте!
Хочу от всей души поблагодарить за супер путешествие по Алтайскому краю и республики Алтай!
С первых минут нашего путешествия было очень
Хочу от всей души поблагодарить за супер путешествие по Алтайскому краю и республики Алтай!
С первых минут нашего путешествия было очень
+4
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Огромная благодарность Виталию за потрясающую экскурсию Белокуриха – Чемал 18 июля. Это было невероятное путешествие, наполненное знаниями и адреналином. Виталий
+1
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Г
Виталий провел замечательную экскурсию.
По Белокурихи-2. Побывали на всех смотровых площадках. Были замечательные идеи создания этой курортной зоны. Жаль, что всё
По Белокурихи-2. Побывали на всех смотровых площадках. Были замечательные идеи создания этой курортной зоны. Жаль, что всё
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Всего 283 отзыва в Белокурихе
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Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе
Самые популярные экскурсии в Белокурихе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
Сколько стоит экскурсия по Белокурихе в августе 2026
Сейчас в Белокурихе можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1200 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Курорт Белокуриха уютно расположился среди гор в юго-восточной части Алтайского края. Город примечателен своей чистой природой, минеральными источниками и горнолыжными трассами. Чистые родники, причудливые скалы и горы – все эти богатства природы есть в Белокурихе. Для осмотра достопримечательностей можно купить экскурсии от проверенных гидов. Со списком доступных предложений вы можете ознакомиться ниже. В каталоге указана актуальная стоимость на 2026 год и собраны реальные отзывы отдыхающих