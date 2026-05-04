2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают своей зеленью и разнообразием. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае ещё могут быть прохладные дни, а в сентябре - первые осенние дожди. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченной видимости из-за туманов или снега.

Вдохновляющий активный поход к горе Круглая недалеко от Белокурихи. Прозрачный воздух, скалы причудливых форм и первозданная природа ждут вас.Соберите коллекцию живописных видов, насладитесь ароматным чаем на вершине и узнайте интересные

факты о крае. Подъем на гору в удобном темпе, без гонок и рекордов. Путешествие подходит для людей с нормальным состоянием здоровья, можно с детьми от 5 лет. Все включено в стоимость, дополнительных расходов нет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Комфортное приключение с гидом

Экскурсия начнется с выезда в горы на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком. Подъём на гору пройдет в удобном для вас темпе, без гонок и рекордов, главное — ваши комфортные ощущения от нагрузки и возможность насладиться красотой Алтая: я покажу самые живописные точки и подскажу лучшие ракурсы. Попутно поговорим о географии, флоре и фауне края, о происхождении местных названий, об освоении этих земель. Всегда рад рассказать о том, что интересно именно вам.

Охота за впечатлениями!

Сначала поднимемся на хребет горы Круглой, откуда открываются виды на север, в сторону курорта Белокуриха. На первом подъеме нас ждет перепад высоты 110 метров (как подняться 4-5 раз на 9-й этаж) — его преодолеем со свежими силами, а затем рельеф будет проще.

Перед вами предстанет гора Круглая: вершину венчает каменная гряда, которая и дала название горе. Здесь вы полюбуетесь панорамами на 360 градусов.

С вершины начинается постепенный спуск, основной подъём позади. Мы выйдем к местечку у скалы Шаманка, далее переход к Одинокой сосне, здесь посидим на скалах за чаепитием. Оценим живописные виды на долину реки Белокурихи, вплоть до её истоков. Впереди нас ждут виды на скалы-останцы Каменный водопад, от них начинается спуск к дороге, по которой вернёмся к машине и закольцуем наш маршрут.

На обратной дороге мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.

Организационные детали

До старта маршрута и обратно в Белокуриху мы доедем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот. Я заберу вас из отеля

Пешеходная часть экскурсии 3,5 км. По желанию можно усложнить маршрут, пройти больше и увидеть другие объекты

Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет

Желающим предоставляются треккинговые палки. Если вам нужно оборудование, предупредите об этом заранее в переписке с гидом.

Необходима обувь, пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или треккинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.

Дополнительно:

Мы останавливаемся на перевале, откуда вы сможете дополнительно заказать заброску на внедорожнике (на 4 человек), короткие поездки по горам (по желанию):

— дополнительная прогулка + трансфер до турбазы «Лесная сказка» с прогулкой по территории (2000 руб., +90 минут к экскурсии), есть небольшие конные прогулки и ресторан.