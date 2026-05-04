2 отзыва оставили туристы

Соберите коллекцию живописных видов, насладитесь ароматным чаем на вершине и узнайте интересные
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Удобный темп похода
- 🌄 Живописные виды
- 🍵 Чаепитие на вершине
- 🗺️ Интересные факты о крае
- 🚙 Комфортабельный трансфер
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гора Круглая
- Одинокая сосна
- Каменный водопад
- Долина реки Белокурихи
Описание экскурсии
Комфортное приключение с гидом
Экскурсия начнется с выезда в горы на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком. Подъём на гору пройдет в удобном для вас темпе, без гонок и рекордов, главное — ваши комфортные ощущения от нагрузки и возможность насладиться красотой Алтая: я покажу самые живописные точки и подскажу лучшие ракурсы. Попутно поговорим о географии, флоре и фауне края, о происхождении местных названий, об освоении этих земель. Всегда рад рассказать о том, что интересно именно вам.
Охота за впечатлениями!
Сначала поднимемся на хребет горы Круглой, откуда открываются виды на север, в сторону курорта Белокуриха. На первом подъеме нас ждет перепад высоты 110 метров (как подняться 4-5 раз на 9-й этаж) — его преодолеем со свежими силами, а затем рельеф будет проще.
Перед вами предстанет гора Круглая: вершину венчает каменная гряда, которая и дала название горе. Здесь вы полюбуетесь панорамами на 360 градусов.
С вершины начинается постепенный спуск, основной подъём позади. Мы выйдем к местечку у скалы Шаманка, далее переход к Одинокой сосне, здесь посидим на скалах за чаепитием. Оценим живописные виды на долину реки Белокурихи, вплоть до её истоков. Впереди нас ждут виды на скалы-останцы Каменный водопад, от них начинается спуск к дороге, по которой вернёмся к машине и закольцуем наш маршрут.
На обратной дороге мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.
Организационные детали
- До старта маршрута и обратно в Белокуриху мы доедем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот. Я заберу вас из отеля
- Пешеходная часть экскурсии 3,5 км. По желанию можно усложнить маршрут, пройти больше и увидеть другие объекты
- Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
- Желающим предоставляются треккинговые палки. Если вам нужно оборудование, предупредите об этом заранее в переписке с гидом.
- Необходима обувь, пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или треккинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.
Дополнительно:
Мы останавливаемся на перевале, откуда вы сможете дополнительно заказать заброску на внедорожнике (на 4 человек), короткие поездки по горам (по желанию):
— дополнительная прогулка + трансфер до турбазы «Лесная сказка» с прогулкой по территории (2000 руб., +90 минут к экскурсии), есть небольшие конные прогулки и ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Дети до 18 лет
|1500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все прошло замечательно. Виталий в установленное время забрал нас от отеля, интересно преподносил всю информацию. Видно, что человек любит свой край. Всем рекомендую!