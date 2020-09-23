2 отзыва оставили туристы

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Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая

Отправиться из Белокурихи навстречу каменным исполинам, лесам и чистейшему воздуху

5
2 отзыва
Виталий
Виталий – Гид из Белокурихи
Вдохновляющий активный поход ждет вас совсем недалеко от города-курорта.

Здесь прозрачный воздух (видимость до 50 км!), который можно есть ложкой; скалы причудливых форм и ощущение первозданной природы.

Вы соберете коллекцию живописных видов, попьете ароматного чаю на вершине горы ⛰️ и узнаете интересные факты о крае.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая

Что вас ожидает

Комфортное приключение с гидом-проводником
Экскурсия ⛳ начнется с выезда в горы ⛰️ на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком. Подъём на гору пройдет в удобном для вас темпе, без гонок и рекордов, главное — ваши комфортные ощущения от нагрузки и возможность насладиться красотой Алтая: я покажу самые живописные точки и подскажу лучшие ракурсы. Попутно поговорим о географии, флоре и фауне края, о происхождении местных названий, об освоении этих земель. Всегда рад рассказать о том, что интересно именно вам.

Охота за впечатлениями!
Сначала поднимемся на хребет горы Круглая, откуда открываются виды на север, в сторону курорта Белокуриха. На первом подъеме нас ждет перепад высоты 110 метров (как подняться 4-5 раз на 9-ый этаж) — его преодолеем со свежими силами, а затем рельеф будет проще.

Перед вами предстанет гора Круглая: вершину венчает каменная гряда, которая и дала название горе. Здесь вы отдохнете за чаепитием и полюбуетесь панорамами на 360 градусов.

С вершины начинается постепенный спуск, основной подъём позади. Мы выйдем к местечку Одинокая сосна и скалам-останцам Каменный водопад, откуда открываются живописные виды на долину реки Белокурихи, вплоть до её истоков. Затем вернёмся новой тропой к перевалу, чтобы посмотреть на скалы Четыре брата и Врата. Здесь нет обзорных видов, но впечатление от каменных исполинов среди лесов не менее захватывающее. По желанию вы подниметесь на скальную вершину и посмотрите на этот удивительный ландшафт свысока.

На обратной дороге мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.

Организационные детали

  • До старта маршрута и обратно в Белокуриху мы доедем на комфортабельном внедорожнике. Я заберу вас из отеля.
  • Пешеходная часть экскурсии 🧭 3, 5 км. По желанию можно усложнить маршрут, пройти больше и увидеть другие объекты.
  • Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет. Желающим предоставляются рюкзаки, трекинговые палки и дождевики.
  • Необходима обувь, пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или трекинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.
Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Трекинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Приветствую! Живу в Белокурихе, много путешествую по Алтаю, фотографирую и пишу об Алтае. В окрестностях Белокурихи знаю много интересных мест, обзорных площадок с красивыми видами, неизбитых троп к вершинам и достопримечательностям. Все предлагаемые мной маршруты вдали от автобусных экскурсий, здесь близость первозданной природы. Экскурсии предлагаю в индивидуальном порядке, всегда можно корректировать маршрут по вашим желаниям и подготовке. До встречи в горах Алтая!
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2 отзыва оставили туристы

23 сентября 2020
Спасибо за экскурсию, очень все понравилось
17 сентября 2020
Уважаемые путешественники! Если хотите получить шквал эмоций, хорошей физической нагрузки, дополнительные знания о природе, климате, фауне вокруг г. Белокурихи, смело обращайтесь к Виталию. Очень ответственный, организованный, доброжелательный и заботливый проводник по нелегким маршрутам. Благодаря его сопровождению и помощи мы по новому открыли для себя Белокуриху. Виталий, огромное Спасибо!