2 отзыва оставили туристы

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К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая

Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Вдохновляющий активный поход к горе Круглая недалеко от Белокурихи. Прозрачный воздух, скалы причудливых форм и первозданная природа ждут вас.

Соберите коллекцию живописных видов, насладитесь ароматным чаем на вершине и узнайте интересные
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факты о крае. Подъем на гору в удобном темпе, без гонок и рекордов. Путешествие подходит для людей с нормальным состоянием здоровья, можно с детьми от 5 лет. Все включено в стоимость, дополнительных расходов нет

4.9
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚶‍♂️ Удобный темп похода
  • 🌄 Живописные виды
  • 🍵 Чаепитие на вершине
  • 🗺️ Интересные факты о крае
  • 🚙 Комфортабельный трансфер

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают своей зеленью и разнообразием. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае ещё могут быть прохладные дни, а в сентябре - первые осенние дожди. В остальные месяцы, хотя и возможны прогулки, стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченной видимости из-за туманов или снега.
Сейчас август — это идеальное время.
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая
К вершине горы Круглой, или Плюшевые пейзажи Алтая

Что можно увидеть

  • Гора Круглая
  • Одинокая сосна
  • Каменный водопад
  • Долина реки Белокурихи

Описание экскурсии

Комфортное приключение с гидом

Экскурсия начнется с выезда в горы на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком. Подъём на гору пройдет в удобном для вас темпе, без гонок и рекордов, главное — ваши комфортные ощущения от нагрузки и возможность насладиться красотой Алтая: я покажу самые живописные точки и подскажу лучшие ракурсы. Попутно поговорим о географии, флоре и фауне края, о происхождении местных названий, об освоении этих земель. Всегда рад рассказать о том, что интересно именно вам.

Охота за впечатлениями!

Сначала поднимемся на хребет горы Круглой, откуда открываются виды на север, в сторону курорта Белокуриха. На первом подъеме нас ждет перепад высоты 110 метров (как подняться 4-5 раз на 9-й этаж) — его преодолеем со свежими силами, а затем рельеф будет проще.

Перед вами предстанет гора Круглая: вершину венчает каменная гряда, которая и дала название горе. Здесь вы полюбуетесь панорамами на 360 градусов.

С вершины начинается постепенный спуск, основной подъём позади. Мы выйдем к местечку у скалы Шаманка, далее переход к Одинокой сосне, здесь посидим на скалах за чаепитием. Оценим живописные виды на долину реки Белокурихи, вплоть до её истоков. Впереди нас ждут виды на скалы-останцы Каменный водопад, от них начинается спуск к дороге, по которой вернёмся к машине и закольцуем наш маршрут.

На обратной дороге мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.

Организационные детали

  • До старта маршрута и обратно в Белокуриху мы доедем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот. Я заберу вас из отеля
  • Пешеходная часть экскурсии 3,5 км. По желанию можно усложнить маршрут, пройти больше и увидеть другие объекты
  • Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
  • Желающим предоставляются треккинговые палки. Если вам нужно оборудование, предупредите об этом заранее в переписке с гидом.
  • Необходима обувь, пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или треккинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.

Дополнительно:

Мы останавливаемся на перевале, откуда вы сможете дополнительно заказать заброску на внедорожнике (на 4 человек), короткие поездки по горам (по желанию):
— дополнительная прогулка + трансфер до турбазы «Лесная сказка» с прогулкой по территории (2000 руб., +90 минут к экскурсии), есть небольшие конные прогулки и ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1800 ₽
Пенсионеры1500 ₽
Дети до 18 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для вас место в границах жилой зоны города или курорта Белокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Белокурихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1427 туристов
Организуем экскурсии по окрестностям Белокурихи и Алтаю, корректируя маршруты с учётом ваших интересов, пожеланий и уровня подготовки. Хорошо знаем как популярные достопримечательности, так и менее известные, но особенно красивые места. Для нас важно, чтобы ваше путешествие по Алтаю было интересным, комфортным и запоминающимся. Будем рады встрече!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
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Г
Добрый день! Побывали с Виталием в конце апреля на 2-ух экскурсиях - Путешествие в Чемал по Долине реки Катунь, К вершине горы Круглой или плюшевые пейзажи Алтая.
Все прошло замечательно. Виталий в установленное время забрал нас от отеля, интересно преподносил всю информацию. Видно, что человек любит свой край. Всем рекомендую!
Добрый день! Побывали с Виталием в конце апреля на 2-ух экскурсиях - Путешествие в Чемал по
Добрый день! Побывали с Виталием в конце апреля на 2-ух экскурсиях - Путешествие в Чемал по
Добрый день! Побывали с Виталием в конце апреля на 2-ух экскурсиях - Путешествие в Чемал по
Добрый день! Побывали с Виталием в конце апреля на 2-ух экскурсиях - Путешествие в Чемал по
Добрый день! Побывали с Виталием в конце апреля на 2-ух экскурсиях - Путешествие в Чемал по
Добрый день! Побывали с Виталием в конце апреля на 2-ух экскурсиях - Путешествие в Чемал по
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Е
Второй год подряд, гостя в Белокурихе, путешествуем с Виталием. Поход на Круглую-гармоничное сочетание физической нагрузки, интеллектуальной беседы и эстетического наслаждения необыкновенной красотой. Виталий приятный собеседник, грамотный экскурсовод и умеющий показать прекрасные виды, относящийся с любовью и уважением к окружающей природе человек. Спасибо!
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Евгения
Виталий - просто чудо, мы и подумать не могли, что нам настолько повезет с гидом. Пунктуальность, вежливость, невероятный уровень экспертизы в своей теме, позитивность - это только базовые эпитеты, которые
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можно применить к нашему уважаемому гиду. Отдельный восторг - это маршрут. Когда мы узнали, что весь маршрут создан и облагорожен туристической компанией, которую представляет Виталий, мы были в позитивном шоке. Такая забота, аккуратное отношение к местности и профессионально составленный маршрут заслуживают большого уважения. Вае очень сбалансированно, нагрузка посильная, виды просто дух захватывают.
Последней каплей был фантастический травяной чай с свежим медом и ароматическим аккомпаниментов на вершине скалы. Виталий, вы нас покорили. Искренне рекомендуем обращаться за любыми экскурсиями, уверена, они все на высоте. И еще предупреждаю, будете много смеяться, чувству юмора нашего проводника отдельные 5 баллов

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Anastasya
Экскурсия «К вершине горы Круглой» оставила самые яркие впечатления! Пейзажи невероятной красоты, от которых буквально захватывает дух. Алтай открылся с особенной, сказочной стороны. Огромная благодарность гиду Виталию. Это очень умный, эрудированный профессионал и замечательный собеседник. Слушать его было огромным удовольствием: он не просто вел по маршруту, а искренне влюблял в эти места. Организация отличная, атмосфера комфортная. Однозначно рекомендую!
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Л
Нас заинтересовала экскурсия своим нестандартным маршрутом. мы слились с природой и почувствовали себя и туристами, и скалолазами, и путешественниками. Было сложно, но маршрут составлен грамотно, шли с остановками, успевая любоваться
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природой, залезать на вершины, фотографировать. В завершении мы попробовали очень вкусный травяной чай с медом. Это было необыкновенное приключение для нас. Виталий - прекрасный гид, рассказал увлекательные истории, былины, не забывая поддерживать нас и помогать.

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К
Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И всё это время Виталий рассказывал про растения Алтая, историю образования скал, подкалывал дочку (11
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лет) вопросами, так, что она и не заметила усталости при подъеме;) Наверху полили растения для частного "дендропарка" Виталия. По дороге пробовали дикие ягодки, которые предлагал Виталий, а чай с медом на скале - это особый кайф! И о природе много интересного узнали, и на вершинах побалдели: все-таки там, в горах, и красота неописуемая, и воздух особый, и ощущение своей внутренней силы и спокойствия:) Я несколько опасалась подъема, и особенно, спуска из-за артроза, но Виталий зорко следил за нами, давал отдохнуть, советовал, куда ноги на камнях ставить. Палки для меня захватил:) Сходили чудесно! Когда еще на Алтай приедем, попросимся к нему еще на другие экскурсии: на скалы Амбарчики, на Крестики - там тоже красотища!:)
Совет для туристов: все-таки это горы, хотя и невысокие. Поэтому кроссовки на шнурках потуже, вода и кепки с собой обязательно! Никаких сланцев и авосек! А то я в первый свой поход на Круглую 10 лет назад насмотрелась на тетенек… Виталий, спасибо Вам огромное за красоту и гостеприимство Алтая!!! Влюбились всей семьей!

Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
Шикарная экскурсия! Дошли до вершины Круглой, потом еще к Одинокой Сосне и к скалам Водопад! И
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