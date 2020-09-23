2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Комфортное приключение с гидом-проводником

Экскурсия ⛳ начнется с выезда в горы ⛰️ на внедорожнике: мы поднимемся на перевал, где оставим машину, и дальше отправимся пешком. Подъём на гору пройдет в удобном для вас темпе, без гонок и рекордов, главное — ваши комфортные ощущения от нагрузки и возможность насладиться красотой Алтая: я покажу самые живописные точки и подскажу лучшие ракурсы. Попутно поговорим о географии, флоре и фауне края, о происхождении местных названий, об освоении этих земель. Всегда рад рассказать о том, что интересно именно вам.

Охота за впечатлениями!

Сначала поднимемся на хребет горы Круглая, откуда открываются виды на север, в сторону курорта Белокуриха. На первом подъеме нас ждет перепад высоты 110 метров (как подняться 4-5 раз на 9-ый этаж) — его преодолеем со свежими силами, а затем рельеф будет проще.

Перед вами предстанет гора Круглая: вершину венчает каменная гряда, которая и дала название горе. Здесь вы отдохнете за чаепитием и полюбуетесь панорамами на 360 градусов.

С вершины начинается постепенный спуск, основной подъём позади. Мы выйдем к местечку Одинокая сосна и скалам-останцам Каменный водопад, откуда открываются живописные виды на долину реки Белокурихи, вплоть до её истоков. Затем вернёмся новой тропой к перевалу, чтобы посмотреть на скалы Четыре брата и Врата. Здесь нет обзорных видов, но впечатление от каменных исполинов среди лесов не менее захватывающее. По желанию вы подниметесь на скальную вершину и посмотрите на этот удивительный ландшафт свысока.

На обратной дороге мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.

Организационные детали