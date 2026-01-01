Мини-группа
до 10 чел.
Места силы Белокурихи
Погрузитесь в атмосферу Белокурихи, где природа и история переплетаются. Вас ждёт комфортная поездка на внедорожниках и прогулка по лесным тропам
Начало: В курортной зоне
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
20 янв в 15:00
22 янв в 15:00
2100 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гора Круглая: активная экскурсия на природе
Вас ждёт треккинг на гору Круглую с живописными видами и интересными рассказами о природе и туризме на Алтае. Присоединяйтесь к приключению
Начало: В курортной зоне
Расписание: в среду и пятницу в 14:45
21 янв в 14:45
23 янв в 14:45
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад Шинокских водопадов
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 15:00
20 янв в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
