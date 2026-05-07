Виталий проводит ещё 1 экскурсию

Основную часть дороги в горы мы преодолеем на внедорожнике, а оставшийся маршрут пройдем пешком — проезд транспорта в эти заповедные места запрещен. Пешеходная часть простая и доступна всем желающим. Наша цель — скалы Четыре Брата с почетным статусом «памятник природы». Здесь вас ждут древнейшие каменные останцы, чистейший воздух, много-много зелени летом и белого снега зимой.
Я расскажу о возникновении скального комплекса, о геологических процессах, флоре и фауне края, о происхождении местных названий. Панорамных видов здесь нет, но впечатление от удивительных каменных исполинов не менее захватывающее. По желанию вы подниметесь на скальную вершину и полюбуетесь лесными массивами свысока.
Алтайские предания
Исторические корни некоторых современных заповедников, заказников, памятников природы — это охраняемые урочища древних народов. Такое место в Белокурихе будет на нашем маршруте. Мы поговорим о культовых верованиях на Алтае. Кроме того, вы пройдете через Врата любви — арку в скалах, наделенную сакральным смыслом. Здесь влюбленные обнимаются и загадывают одно желание на двоих, а одинокие люди просят о любви.
На обратном пути мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.
Организационные детали
До старта маршрута и обратно в Белокуриху мы доедем на комфортабельном автомобиле. В зависимости от состояния дороги, экскурсия проводится на автомобилях УАЗ Патриот или Mitsubishi Pajero. Я заберу вас из отеля
Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
Желающим предоставляются треккинговые палки. Если вам нужно оборудование, предупредите об этом заранее в переписке с гидом
Мы останавливаемся на перевале, откуда вы сможете дополнительно заказать заброску на внедорожнике (на 4 чел.), короткая поездка по горам (по желанию): — трансфер до южного склона горы Круглой с небольшим пешим подъёмом к смотровой площадке с красивым видом на гору Синюху и скалам Каменный водопад (1500 ₽, +1 час к экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
1300 ₽
Дети до 18 лет
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в границах жилой зоны города или курорта Белокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Белокурихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1408 туристов
Организуем экскурсии по окрестностям Белокурихи и Алтаю, корректируя маршруты с учётом ваших интересов, пожеланий и уровня подготовки. Хорошо знаем как популярные достопримечательности, так и менее известные, но особенно красивые места. Для нас важно, чтобы ваше путешествие по Алтаю было интересным, комфортным и запоминающимся. Будем рады встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
1
3
–
2
–
1
–
Ирина
Огромная благодарность Виталию за интереснейшую, комфортную, поофессионально подготовленную и душевную экскурсию!!! Нам оооочень понравилрсь! Академические знания по рельефу, флоре, фауне, георгафическому расположению, истории умело и вмеру преподнесены в нужном аспекте, читать дальшеуменьшить
не перегружая слушателей!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, погода радовала, отсутствие многочисленных туристов тоже) Время пролетело незаметно! Маршрут не сложный, красивейшие пейзажи, воздух!!! Рекомендую на 120%, для групп с детьми очень подойдет, пожилыми людьми также!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к я была одна) Именно поэтому темп был полностью подстроен под мои возможности. Посетили великолепные места с шикарными видами. Все сопровождалось интересным повествованием!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
От момента посадки в машину, до момента прибытия, Виталий вёл рассказ о Белокурихе и её окрестностях, как по книжке. Отвечал на все интересующие вопросы. Приятно было слушать речь профессионального гида. Советую посетить экскурсии с Виталием 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
В компании с Виталием наша обзорная экскурсия по Белокурихе и поездка к скалам Четыре брата удались на все 100%, и более 5 часов на заранее согласованном с Виталием маршруте пролетели незаметно. Прекрасная подача материала, великолепное знание истории и природы Алтайского края, внимание к организационным моментам. Виталий, нам с Вами было комфортно и очень интересно! С уважением, Наталья и Ольга.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
спасибо Виталию! динамично, интересно, мы с сыном 12-тм лет полны впечатлениями и фотографиями
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белокурихи
Похожие экскурсии на «Прогулка к скалам Четыре Брата»