Виталий проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка к скалам Четыре Брата

Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Мы, жители Белокурихи, очень любим эти живописные места недалеко от города.

Приглашаю и вас отправиться к причудливым гранитным скалам! В горы мы поднимемся на машине, а после вас ждет несложная прогулка в лесу.

Вы насладитесь разнообразием сказочных пейзажей, ощутите поэзию камня и узнаете о сакральных местах — а все заботы останутся где-то позади.
5
69 отзывов
Прогулка к скалам Четыре Брата
Прогулка к скалам Четыре Брата
Прогулка к скалам Четыре Брата

Описание экскурсии

Путь к скалам по первозданному лесу

Основную часть дороги в горы мы преодолеем на внедорожнике, а оставшийся маршрут пройдем пешком — проезд транспорта в эти заповедные места запрещен. Пешеходная часть простая и доступна всем желающим. Наша цель — скалы Четыре Брата с почетным статусом «памятник природы». Здесь вас ждут древнейшие каменные останцы, чистейший воздух, много-много зелени летом и белого снега зимой.

Я расскажу о возникновении скального комплекса, о геологических процессах, флоре и фауне края, о происхождении местных названий. Панорамных видов здесь нет, но впечатление от удивительных каменных исполинов не менее захватывающее. По желанию вы подниметесь на скальную вершину и полюбуетесь лесными массивами свысока.

Алтайские предания

Исторические корни некоторых современных заповедников, заказников, памятников природы — это охраняемые урочища древних народов. Такое место в Белокурихе будет на нашем маршруте. Мы поговорим о культовых верованиях на Алтае. Кроме того, вы пройдете через Врата любви — арку в скалах, наделенную сакральным смыслом. Здесь влюбленные обнимаются и загадывают одно желание на двоих, а одинокие люди просят о любви.

На обратном пути мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.

Организационные детали

  • До старта маршрута и обратно в Белокуриху мы доедем на комфортабельном автомобиле. В зависимости от состояния дороги, экскурсия проводится на автомобилях УАЗ Патриот или Mitsubishi Pajero. Я заберу вас из отеля
  • Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
  • Желающим предоставляются треккинговые палки. Если вам нужно оборудование, предупредите об этом заранее в переписке с гидом
  • Мы останавливаемся на перевале, откуда вы сможете дополнительно заказать заброску на внедорожнике (на 4 чел.), короткая поездка по горам (по желанию):
    — трансфер до южного склона горы Круглой с небольшим пешим подъёмом к смотровой площадке с красивым видом на гору Синюху и скалам Каменный водопад (1500 ₽, +1 час к экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 18 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в границах жилой зоны города или курорта Белокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Белокурихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1408 туристов
Организуем экскурсии по окрестностям Белокурихи и Алтаю, корректируя маршруты с учётом ваших интересов, пожеланий и уровня подготовки. Хорошо знаем как популярные достопримечательности, так и менее известные, но особенно красивые места. Для нас важно, чтобы ваше путешествие по Алтаю было интересным, комфортным и запоминающимся. Будем рады встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
1
3
2
1
Ирина
Огромная благодарность Виталию за интереснейшую, комфортную, поофессионально подготовленную и душевную экскурсию!!! Нам оооочень понравилрсь! Академические знания по рельефу, флоре, фауне, георгафическому расположению, истории умело и вмеру преподнесены в нужном аспекте,
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не перегружая слушателей!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, погода радовала, отсутствие многочисленных туристов тоже) Время пролетело незаметно! Маршрут не сложный, красивейшие пейзажи, воздух!!! Рекомендую на 120%, для групп с детьми очень подойдет, пожилыми людьми также!

Огромная благодарность Виталию за интереснейшую, комфортную, поофессионально подготовленную и душевную экскурсию!!! Нам оооочень понравилрсь! Академические знания
Огромная благодарность Виталию за интереснейшую, комфортную, поофессионально подготовленную и душевную экскурсию!!! Нам оооочень понравилрсь! Академические знания
Огромная благодарность Виталию за интереснейшую, комфортную, поофессионально подготовленную и душевную экскурсию!!! Нам оооочень понравилрсь! Академические знания
Огромная благодарность Виталию за интереснейшую, комфортную, поофессионально подготовленную и душевную экскурсию!!! Нам оооочень понравилрсь! Академические знания
Огромная благодарность Виталию за интереснейшую, комфортную, поофессионально подготовленную и душевную экскурсию!!! Нам оооочень понравилрсь! Академические знания
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Юлия
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к я была одна)
Именно поэтому темп был полностью подстроен под мои возможности.
Посетили великолепные места с шикарными видами. Все сопровождалось интересным повествованием!
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к я была одна)
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к я была одна)
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к я была одна)
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к я была одна)
Экскурсия получилась индивидуальная, т. к я была одна)
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Ирина
От момента посадки в машину, до момента прибытия, Виталий вёл рассказ о Белокурихе и её окрестностях, как по книжке. Отвечал на все интересующие вопросы. Приятно было слушать речь профессионального гида. Советую посетить экскурсии с Виталием 👍
От момента посадки в машину, до момента прибытия, Виталий вёл рассказ о Белокурихе и её окрестностях,
От момента посадки в машину, до момента прибытия, Виталий вёл рассказ о Белокурихе и её окрестностях,
От момента посадки в машину, до момента прибытия, Виталий вёл рассказ о Белокурихе и её окрестностях,
От момента посадки в машину, до момента прибытия, Виталий вёл рассказ о Белокурихе и её окрестностях,
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Н
В компании с Виталием наша обзорная экскурсия по Белокурихе и поездка к скалам Четыре брата удались на все 100%, и более 5 часов на заранее согласованном с Виталием маршруте пролетели незаметно. Прекрасная подача материала, великолепное знание истории и природы Алтайского края, внимание к организационным моментам. Виталий, нам с Вами было комфортно и очень интересно! С уважением, Наталья и Ольга.
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Анна
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
Сейчас уже снег лежит, не помешало для экскурсии ни сколько, очень довольна,рада буду еще съездить с Виталием на другие поездки🤗.
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И
спасибо Виталию! динамично, интересно, мы с сыном 12-тм лет полны впечатлениями и фотографиями
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