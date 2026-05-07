Виталий проводит ещё 1 экскурсию

Мы, жители Белокурихи, очень любим эти живописные места недалеко от города. Приглашаю и вас отправиться к причудливым гранитным скалам! В горы мы поднимемся на машине, а после вас ждет несложная прогулка в лесу. Вы насладитесь разнообразием сказочных пейзажей, ощутите поэзию камня и узнаете о сакральных местах — а все заботы останутся где-то позади.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь к скалам по первозданному лесу

Основную часть дороги в горы мы преодолеем на внедорожнике, а оставшийся маршрут пройдем пешком — проезд транспорта в эти заповедные места запрещен. Пешеходная часть простая и доступна всем желающим. Наша цель — скалы Четыре Брата с почетным статусом «памятник природы». Здесь вас ждут древнейшие каменные останцы, чистейший воздух, много-много зелени летом и белого снега зимой.

Я расскажу о возникновении скального комплекса, о геологических процессах, флоре и фауне края, о происхождении местных названий. Панорамных видов здесь нет, но впечатление от удивительных каменных исполинов не менее захватывающее. По желанию вы подниметесь на скальную вершину и полюбуетесь лесными массивами свысока.

Алтайские предания

Исторические корни некоторых современных заповедников, заказников, памятников природы — это охраняемые урочища древних народов. Такое место в Белокурихе будет на нашем маршруте. Мы поговорим о культовых верованиях на Алтае. Кроме того, вы пройдете через Врата любви — арку в скалах, наделенную сакральным смыслом. Здесь влюбленные обнимаются и загадывают одно желание на двоих, а одинокие люди просят о любви.

На обратном пути мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.

Организационные детали