Виталий проводит ещё 1 экскурсию

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Трекинг к скалам «Четыре брата»

Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов

Виталий
Виталий – Гид из Белокурихи
Мы, жители Белокурихи, очень любим эти живописные места недалеко от города.

Приглашаю и вас отправиться к причудливым гранитным скалам! В горы ⛰️ мы поднимемся на машине, а после вас ждет несложный трекинг.

Вы насладитесь разнообразием сказочных пейзажей, ощутите поэзию камня и узнаете о сакральных местах — а все заботы останутся где-то позади.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 15001 350 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Трекинг к скалам «Четыре брата»
Трекинг к скалам «Четыре брата»

Что вас ожидает

Путь к скалам по первозданному лесу
Основную часть дороги в горы ⛰️ мы преодолеем на внедорожнике, а оставшийся маршрут пройдем пешком — проезд транспорта в эти заповедные места запрещен. Пешеходная часть простая и доступна всем желающим. Наша цель — скалы Четыре брата с почетным статусом «памятник природы». Здесь вас ждут древнейшие каменные останцы, чистейший воздух, много-много зелени летом и белого снега зимой.

Я расскажу о возникновении скального комплекса, о геологических процессах, флоре и фауне края, о происхождении местных названий. Панорамных видов здесь нет, но впечатление от удивительных каменных исполинов не менее захватывающее. По желанию вы подниметесь на скальную вершину и полюбуетесь лесными массивами свысока.

Алтайские предания
Исторические корни некоторых современных заповедников, заказников, памятников природы — это охраняемые урочища древних народов. Такое место в Белокурихе будет на нашем маршруте. Мы поговорим о культовых верованиях на Алтае. Кроме того, вы пройдете через Врата любви — арку в скалах, наделенную сакральным смыслом. Здесь влюбленные обнимаются и загадывают одно желание на двоих, а одинокие люди просят о любви.

На обратном пути мы остановимся на Солнечной поляне, чтобы окинуть взором места, в которых побывали.

Организационные детали

  • До старта маршрута и обратно в Белокуриху мы доедем на комфортабельном внедорожнике. Я заберу вас из отеля.
  • Пешеходная часть экскурсии 🧭 менее 1, 5 км. По желанию можно усложнить маршрут, вернуться обратно в Белокуриху пешком по другому пути и пройти по кольцу (оплачивается дополнительно).
  • Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет. Желающим предоставляются рюкзаки, трекинговые палки и дождевики.
  • Необходима обувь, пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или трекинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.
Трекинг к скалам «Четыре брата»
Трекинг к скалам «Четыре брата»
Трекинг к скалам «Четыре брата»
Трекинг к скалам «Четыре брата»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Приветствую! Живу в Белокурихе, много путешествую по Алтаю, фотографирую и пишу об Алтае. В окрестностях Белокурихи знаю много интересных мест, обзорных площадок с красивыми видами, неизбитых троп к вершинам и достопримечательностям. Все предлагаемые мной маршруты вдали от автобусных экскурсий, здесь близость первозданной природы. Экскурсии предлагаю в индивидуальном порядке, всегда можно корректировать маршрут по вашим желаниям и подготовке. До встречи в горах Алтая!
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