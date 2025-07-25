Чуйский тракт - это не просто трасса, а легенда, которую можно увидеть своими глазами. Экскурсия предлагает смотровые площадки с захватывающими панорамами, горные серпантины и обрядовые места. В пути рассказывается о местных жителях, их обычаях и ритуалах. Посетители увидят Семинский перевал, перевал Чике-Таман, Ильгуменский порог Катуни, скалу Айры-Таш, оленные камни и царский курган, а также Чуй-Оозы. Горный Алтай откроется во всей своей красе

Описание экскурсии

Семинский перевал. Самая высокая точка нашего путешествия — мы поднимемся на высоту почти 1800 метров над уровнем моря. Перевал весь зарос вековыми кедрами, среди которых можно прогуляться. А в сезон пособирать шишки.

Перевал Чике-Таман. Живописный и панорамный — настоящий горный серпантин. На вершине мы подойдём к обрядовой площадке местных жителей — здесь поклоняются духам.

Ильгуменский порог Катуни. Мощнейший водяной поток завораживает и заряжает энергией. Волны перескакивают скальные выступы и поднимаются выше человеческого роста. Здесь забываются проблемы и хочется остаться на целый день.

Скала Айры-Таш. Вас ждёт узкое ущелье с захватывающим видом. А если захотите, можем подняться на вершину скалы по древней караванной тропе. И окажемся над трассой на высоте птичьего полёта.

Оленные камни и царский курган. Три необычных изваяния стоят посреди высокогорной степи — это ритуальные обрядовые камни кочевых племён, живших более 2,5 тысяч лет назад. А рядом — останки древнейшего захоронения знатного человека скифской эпохи.

Чуй-Оозы. Обзорная площадка на слиянии двух главных рек Алтая — Чуи и Катуни. Это место поклонения местных жителей. Считается, что именно здесь встречаются духи гор и духи воды.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz GLK или Honda Stepwgn в зависимости от количества человек

При необходимости мы предоставим дополнительный багажный бокс, детские кресла и бустеры — сообщите о своём желании заранее, пожалуйста

Дополнительно оплачивается обед

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные возможности