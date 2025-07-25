Погрузитесь в атмосферу Алтая: Семинский перевал, Чике-Таман и другие уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии
Чуйский тракт - это не просто трасса, а легенда, которую можно увидеть своими глазами.
Экскурсия предлагает смотровые площадки с захватывающими панорамами, горные серпантины и обрядовые места. В пути рассказывается о местных жителях, их обычаях и ритуалах.
Посетители увидят Семинский перевал, перевал Чике-Таман, Ильгуменский порог Катуни, скалу Айры-Таш, оленные камни и царский курган, а также Чуй-Оозы. Горный Алтай откроется во всей своей красе
4 отзыва
Что можно увидеть
Семинский перевал
Перевал Чике-Таман
Ильгуменский порог Катуни
Скала Айры-Таш
Оленные камни
Царский курган
Чуй-Оозы
Описание экскурсии
Семинский перевал. Самая высокая точка нашего путешествия — мы поднимемся на высоту почти 1800 метров над уровнем моря. Перевал весь зарос вековыми кедрами, среди которых можно прогуляться. А в сезон пособирать шишки.
Перевал Чике-Таман. Живописный и панорамный — настоящий горный серпантин. На вершине мы подойдём к обрядовой площадке местных жителей — здесь поклоняются духам.
Ильгуменский порог Катуни. Мощнейший водяной поток завораживает и заряжает энергией. Волны перескакивают скальные выступы и поднимаются выше человеческого роста. Здесь забываются проблемы и хочется остаться на целый день.
Скала Айры-Таш. Вас ждёт узкое ущелье с захватывающим видом. А если захотите, можем подняться на вершину скалы по древней караванной тропе. И окажемся над трассой на высоте птичьего полёта.
Оленные камни и царский курган. Три необычных изваяния стоят посреди высокогорной степи — это ритуальные обрядовые камни кочевых племён, живших более 2,5 тысяч лет назад. А рядом — останки древнейшего захоронения знатного человека скифской эпохи.
Чуй-Оозы. Обзорная площадка на слиянии двух главных рек Алтая — Чуи и Катуни. Это место поклонения местных жителей. Считается, что именно здесь встречаются духи гор и духи воды.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes-Benz GLK или Honda Stepwgn в зависимости от количества человек
При необходимости мы предоставим дополнительный багажный бокс, детские кресла и бустеры — сообщите о своём желании заранее, пожалуйста
Дополнительно оплачивается обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные возможности
За доплату экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
Мы заберём вас из отеля в Белокурихе, но по запросу за доплату можем организовать трансфер из других локаций
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Николай — ваша команда гидов в Белокурихе
Провели экскурсии для 337 туристов
Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. Стараюсь максимально погрузить гостей в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся многим места, но и уникальные локации, восхищающие своей читать дальше
природной красотой, о которых не каждый знает. Мой девиз: «„Нет“ формальному подходу! Всё только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».
Отзывы и рейтинг
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
25 июл 2025
Спасибо, путешествие с Екатериной по Чуйскому тракту получилось ярким и насыщенным. Все понравилось: начали в оговоренное время, передвигались безопасно и быстро, посетили множество красивых мест, было интересно и комфортно.
Дата посещения: 24 июля 2025
Александр
7 авг 2025
Это одна из самых красивых дорог в России. От этого дня в дороге у вас будут яркие воспоминания на всю жизнь: перевалы, реки, горы. Это был незабываемый день!
Елена
18 июн 2025
Не очень удачный был день, целый день шел дождь, но поехали по маршруту. Гид был у нас Яков, очень позитивный человек, кроме маршрутных тем, рассказал много нужного, где что купить, куда лучше и как съездить. Автомобиль супер комфортный. Красоты посмотрели. Спасибо за экскурсию. Не прощаемся)
Елена
27 мая 2025
Одна из лучших экскурсий! Николай, показал нам одни из красивейших мест Чуйского тракта в той его части, до которой мы смогли добраться за день. А, главное, он без остановки сопровождал это рассказами как о самих местах, так и их историю, весь день:) Продуманная и познавательная поездка по красивым, и даже очень красивым местам!