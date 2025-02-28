Буддистский комплекс и скалы Амбарчики

Познакомьтесь с буддийскими святынями и природными чудесами Белокурихи. Вас ждут скалы Амбарчики и удивительные панорамы, которые запомнятся надолго
Вас ждёт захватывающее путешествие в мир буддийских святынь и природных чудес.

Поднимитесь по живописному серпантину к границам природного парка Белокуриха-2, где сможете увидеть статую Будды и Ступу медицины. Побывайте на скалах
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Амбарчики, которые считаются местом силы.

Путешествие на микроавтобусе с опытным гидом позволит вам насладиться красотой региона и узнать о его культурных и природных особенностях. Это идеальная возможность для тех, кто хочет почувствовать атмосферу Белокурихи и её окрестностей

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение буддистского комплекса
  • 🏞️ Уникальные скалы Амбарчики
  • 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
  • 👨‍🏫 Опытный гид расскажет о регионе
  • 🌿 Уникальная флора и фауна
  • 🧘‍♂️ Место силы для духовного отдыха
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Ближайшие даты:
28
фев3
мар7
мар10
мар14
мар17
мар21
мар
Время начала: 14:45

Что можно увидеть

  • Буддистский комплекс
  • Статуя Будды
  • Ступа медицины
  • Скалы Амбарчики

Описание экскурсии

  • Мы поднимемся в горы по живописному серпантину и отправимся к границам природного парка в Белокурихе-2.
  • Посетим буддистский комплекс, церемонию канонического освещения которого провёл досточтимый Еше Лодой Ринпоче.
  • Вы увидите статую Будды, Ступу медицины и молельные барабаны. А также полюбуетесь захватывающей панорамой, которая открывается отсюда.
  • Далее доедем до скалы Пузыри — это единственное подобное образование скал в окрестностях Белокурихи.
  • Прогуляемся до скал Амбарчики, которые считаются местом силы. Самые ловкие участники смогут забраться на самый верх (гид вас подстрахует), а кто не решится на подъём — обойдут скалу вокруг.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе повышенной проходимости.
  • Программу нужно оплатить заранее: после бронирования с вами свяжется менеджер, который отправит реквизиты для доплаты и билет на посадку.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник и пятницу в 14:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В курортной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 14:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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