Вас ждёт захватывающее путешествие в мир буддийских святынь и природных чудес.
Поднимитесь по живописному серпантину к границам природного парка Белокуриха-2, где сможете увидеть статую Будды и Ступу медицины. Побывайте на скалах
Поднимитесь по живописному серпантину к границам природного парка Белокуриха-2, где сможете увидеть статую Будды и Ступу медицины. Побывайте на скалах
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение буддистского комплекса
- 🏞️ Уникальные скалы Амбарчики
- 🚐 Комфортное путешествие на микроавтобусе
- 👨🏫 Опытный гид расскажет о регионе
- 🌿 Уникальная флора и фауна
- 🧘♂️ Место силы для духовного отдыха
Что можно увидеть
- Буддистский комплекс
- Статуя Будды
- Ступа медицины
- Скалы Амбарчики
Описание экскурсии
- Мы поднимемся в горы по живописному серпантину и отправимся к границам природного парка в Белокурихе-2.
- Посетим буддистский комплекс, церемонию канонического освещения которого провёл досточтимый Еше Лодой Ринпоче.
- Вы увидите статую Будды, Ступу медицины и молельные барабаны. А также полюбуетесь захватывающей панорамой, которая открывается отсюда.
- Далее доедем до скалы Пузыри — это единственное подобное образование скал в окрестностях Белокурихи.
- Прогуляемся до скал Амбарчики, которые считаются местом силы. Самые ловкие участники смогут забраться на самый верх (гид вас подстрахует), а кто не решится на подъём — обойдут скалу вокруг.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе повышенной проходимости.
- Программу нужно оплатить заранее: после бронирования с вами свяжется менеджер, который отправит реквизиты для доплаты и билет на посадку.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник и пятницу в 14:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В курортной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 14:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Белокурихе
Добрый день, путешественники! Организуем экскурсии в Белокурихе и туры по Алтаю. Гиды нашего города готовы рассказать вам об Алтае, его традициях и достопримечательностях. Для турфирм и корпоративных клиентов — отчётные документы, безналичный расчёт, хорошие скидки для больших групп. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.Задать вопрос
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