Свободное расписание по договорённости.

Обзорная экскурсия в Белокуриху-2

Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта в горах...

Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта в горах Алтая.

Это возможность увидеть, как рождаются новые курорты.
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
«Андреевская слобода» историко-архитектурный комплекс — это музей под открытым небом, посвящённый русскому быту Сибири XIX века. Здесь мы познакомимся с основными объектами комплекса, а желающие могут подкрепиться в местном ресторане «Гоголь», что находится в доме с приведениями с двухвековой историей.

Что вас ожидает:

  • От вашего отеля мы поедем на машине через город, увидим, чем прирастала Белокуриха последние десятилетия и почему упёрлась в своём развитии в существующих границах. Какое было найдено решение? От ответа нас отделяют 18 километров до стартовой площадки нового курорта. А по пути нас ждёт поездка по горному серпантину захватывающему своим размахом и открывающимися видами.
Через полчаса мы доедем до центральной площадки нового курорта, поднимемся на высоту более 700 метров над уровнем моря. За спиной у нас бескрайняя Западно-Сибирская равнина, а впереди урочище Устауриха, где идёт строительство новых дорог и первых отелей, проложены основные коммуникации. Время сделать фотографии для истории и потом сравнить их вернувшись сюда через десяток лет!
Мы проедем и посетим уже доступные объекты — Андреевская слобода и ресторан «Гоголь», биатлонный комплекс, горнолыжную трассу, музей шоколада и арт-объекты, многие из которых уже стали визитной карточкой нового курорта, как фантастический Пепелац из кинофильма «Кин-дза-дза. » Георгия Данелия. Осмотрев территорию нового курорта, мы отправимся обратно по горному серпантину, экскурсия близится к концу, на машине мы спускаемся в город.

Важная информация:

  • Выбирайте удобную одежду и обувь и возьмите с собой солнечные очки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в «Андреевскую слободу»
Что не входит
  • Любые другие личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное расписание по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Свободное расписание по договорённости

Виталий Ж.
Виталий Ж.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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