Свободное расписание по договорённости.

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправимся из Белокурихи по горному серпантину в Белокуриху-2 — новый курортный район, который создаётся в горах Алтая.



По пути увидим панорамные виды, Андреевскую слободу, музей Шоколада, арт-объекты, горнолыжные трассы и другие точки нового курорта. 5 15 отзывов

Виталий Ваш гид в Белокурихе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 15 отзывов 3 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Белокуриха-2, или Белокуриха Горная, — новый курортный район, который развивается в горах недалеко от города. Настоящий горный серпантин, панорамные виды, свежий воздух и первые туристические объекты позволяют увидеть, как рождается новый курорт. Что вас ожидает От вашего отеля мы отправимся на автомобиле и по пути поговорим о том, как развивался курорт и почему ему стало тесно в существующих границах, зачем понадобился новый горный район. Дальше нас ждёт подъём по живописному серпантину. Дорога сама по себе становится частью экскурсии: за поворотами открываются виды на предгорья, лесные склоны и окрестности Белокурихи. Примерно через полчаса мы поднимемся на центральную площадку нового курорта — на высоту более 700 метров над уровнем моря. Позади останется Западно-Сибирская равнина, а впереди — урочище Устауриха, где строятся дороги, отели и туристическая инфраструктура. Это хорошее место, чтобы сделать фотографии. Мы посетим уже доступные объекты нового курорта: Андреевскую слободу, музей Шоколада, биатлонный комплекс, горнолыжную трассу «Мишина гора» и арт-объекты. Среди них — фантастический Пепелац из фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», который уже стал одной из визитных карточек Белокурихи-2. Андреевская слобода — историко-архитектурный комплекс под открытым небом, посвящённый русскому быту Сибири XIX века. Здесь можно прогуляться по территории комплекса, увидеть деревянные постройки и заглянуть в ресторан «Гоголь» с интерьерами в духе XIX века. После осмотра территории мы отправимся обратно по горному серпантину и спустимся в Белокуриху, а по пути, по вашему желанию, возможна короткая остановка у местной пивоварни.

Свободное расписание по договорённости Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Любые другие личные расходы

Входные билеты на Андреевскую слободу, 250 руб. за человека.

Отдельно оплачиваются, если дополнительно решите посетить:

Пасека (дегустация, чай, продажа свежего мёда) - 1000 ₽ за машину (+ 30 мин)

Буддистский комплекс - 1000 руб. за машину (+ 30 мин)

Скалы «Амбарчики» - 2500 руб. за машину (+ 90 мин)

Скалы на горе Крестик (Огородчики) - 5000 руб. за машину (+ 90 мин). Включает угощение чаем и дегустацию алтайского мёда. Где начинаем и завершаем? Начало: Заберу вас от санатория, отеля или другого удобного места в пределах Белокурихи Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе Когда и сколько длится? Когда: Свободное расписание по договорённости Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.