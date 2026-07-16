Свободное расписание по договорённости.

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Обзорная экскурсия в Белокуриху-2

Индивидуальная экскурсия в Белокуриху: новый курорт и музей под открытым небом
Отправимся из Белокурихи по горному серпантину в Белокуриху-2 — новый курортный район, который создаётся в горах Алтая.

По пути увидим панорамные виды, Андреевскую слободу, музей Шоколада, арт-объекты, горнолыжные трассы и другие точки нового курорта.
5
15 отзывов
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2

Описание экскурсии

Белокуриха-2, или Белокуриха Горная, — новый курортный район, который развивается в горах недалеко от города. Настоящий горный серпантин, панорамные виды, свежий воздух и первые туристические объекты позволяют увидеть, как рождается новый курорт. Что вас ожидает От вашего отеля мы отправимся на автомобиле и по пути поговорим о том, как развивался курорт и почему ему стало тесно в существующих границах, зачем понадобился новый горный район. Дальше нас ждёт подъём по живописному серпантину. Дорога сама по себе становится частью экскурсии: за поворотами открываются виды на предгорья, лесные склоны и окрестности Белокурихи. Примерно через полчаса мы поднимемся на центральную площадку нового курорта — на высоту более 700 метров над уровнем моря. Позади останется Западно-Сибирская равнина, а впереди — урочище Устауриха, где строятся дороги, отели и туристическая инфраструктура. Это хорошее место, чтобы сделать фотографии. Мы посетим уже доступные объекты нового курорта: Андреевскую слободу, музей Шоколада, биатлонный комплекс, горнолыжную трассу «Мишина гора» и арт-объекты. Среди них — фантастический Пепелац из фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», который уже стал одной из визитных карточек Белокурихи-2. Андреевская слобода — историко-архитектурный комплекс под открытым небом, посвящённый русскому быту Сибири XIX века. Здесь можно прогуляться по территории комплекса, увидеть деревянные постройки и заглянуть в ресторан «Гоголь» с интерьерами в духе XIX века. После осмотра территории мы отправимся обратно по горному серпантину и спустимся в Белокуриху, а по пути, по вашему желанию, возможна короткая остановка у местной пивоварни.

Свободное расписание по договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Любые другие личные расходы
  • Входные билеты на Андреевскую слободу, 250 руб. за человека.
  • Отдельно оплачиваются, если дополнительно решите посетить:
  • Пасека (дегустация, чай, продажа свежего мёда) - 1000 ₽ за машину (+ 30 мин)
  • Буддистский комплекс - 1000 руб. за машину (+ 30 мин)
  • Скалы «Амбарчики» - 2500 руб. за машину (+ 90 мин)
  • Скалы на горе Крестик (Огородчики) - 5000 руб. за машину (+ 90 мин). Включает угощение чаем и дегустацию алтайского мёда.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас от санатория, отеля или другого удобного места в пределах Белокурихи
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное расписание по договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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1
Г
Виталий провел замечательную экскурсию.
По Белокурихи-2. Побывали на всех смотровых площадках. Были замечательные идеи создания этой курортной зоны. Жаль, что всё это не состоялось. Кто это всё проектировал, почему не спрогнозировали
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будущее. Затрачено, наверное не один миллиард. И зачем было всё строить рядом с таким большим курортом Белокуриха-1. Съездить на эту экскурсию рекомендую. Еще поели очень вкусное мороженое и дискутировали настоящий шоколад.

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Л
Здравствуйте, выражаем огромную благодарность нашему экскурсоводу Виталию. В "Белокуриха 2" впервые. Это не просто фотосессия у достопримечательностей, а целая история от истоков до современности. Благодаря Вам, мы не только узнали
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ценную информацию, но и погрузились в атмосферу этого удивительного места "Белокуриха 2". За подход к ребёнку отдельная благодарность. С большим удовольствием рекомендую вашу экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему понять и прочувствовать их. Надеюсь, что у нас будет возможность вновь посетить экскурсию под Вашим руководством.

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О
Заказала индивидуальную экскурсию, т. к. обстоятельства не позволяют пользоваться услугами с группой. Цена не на много отличается от групповой экскурсии, но качество превзошло все ожидания. Наш экскурсовод Виталий настолько прекрасно
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рассказывал обо всём, что мы не заметили как наша экскурсия подошла к концу. Мы смогли скорректировать по времени запланированные остановки. Жаль, что в это время года не все места можно посетить. Но я точно знаю к кому могу обратиться при следующем приезде в Белокуриху. Виталий, огромное Вам спасибо. Успехов и достижений в Вашем деле. 👍

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В
В результате общения с гидом, откорректировали программу экскурсии: исключили музей шоколада, добавили буддийский комплекс и гору Крестик, где есть изумительные виды на окрестности. В результате экскурсия стала действительно индивидуальной, учитывающей наши предпочтения. Виталий - грамотный гид, повествование идеально подстроено к местам, которые проезжали и посещали, ответы на возникающие вопросы полностью удовлетворяют. Соотношение цена/качество превосходное.
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А
27 апреля 2025 были на экскурсии с замечательным гидом Виталием. Хочется отметить его профессионализм, глубокие знания, грамотный русский язык, чуткость к нашим просьбам и желаниям. Очень интересно, насыщенно и комфортно проходит экскурсия. Вернулись абсолютно счастливые с массой наикрасивейших фотографий, места и ракурсы для которых подсказывал Виталий. Однозначно без каких-либо сомнений рекомендуем экскурсии Виталия!!!
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М
Красивая природа, Горный серпантин. Очень интересный рассказ гида. Виталий очень хорошо и доступно подаёт информацию. Отвечает подробно на все вопросы. Нам удалось посетить Буддистский комплекс.
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