Свободное расписание по договорённости.

«Андреевская слобода» историко-архитектурный комплекс — это музей под открытым небом, посвящённый русскому быту Сибири XIX века. Здесь мы познакомимся с основными объектами комплекса, а желающие могут подкрепиться в местном ресторане «Гоголь», что находится в доме с приведениями с двухвековой историей.

Что вас ожидает:

От вашего отеля мы поедем на машине через город, увидим, чем прирастала Белокуриха последние десятилетия и почему упёрлась в своём развитии в существующих границах. Какое было найдено решение? От ответа нас отделяют 18 километров до стартовой площадки нового курорта. А по пути нас ждёт поездка по горному серпантину захватывающему своим размахом и открывающимися видами.

Через полчаса мы доедем до центральной площадки нового курорта, поднимемся на высоту более 700 метров над уровнем моря. За спиной у нас бескрайняя Западно-Сибирская равнина, а впереди урочище Устауриха, где идёт строительство новых дорог и первых отелей, проложены основные коммуникации. Время сделать фотографии для истории и потом сравнить их вернувшись сюда через десяток лет!

Мы проедем и посетим уже доступные объекты — Андреевская слобода и ресторан «Гоголь», биатлонный комплекс, горнолыжную трассу, музей шоколада и арт-объекты, многие из которых уже стали визитной карточкой нового курорта, как фантастический Пепелац из кинофильма «Кин-дза-дза. » Георгия Данелия. Осмотрев территорию нового курорта, мы отправимся обратно по горному серпантину, экскурсия близится к концу, на машине мы спускаемся в город.

Важная информация: