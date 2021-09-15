Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая

5
7 отзывов
Мы отправимся по живописному горному серпантину к новому курорту на Алтае, по пути наслаждаясь природой Алтайского края и чистым горным воздухом, с высоты открывается красивый вид на необъятную Западно-Сибирскую равнину, а впереди нас ждут главные объекты нового курорта и достопримечательности, что уже готовы принять гостей.
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2

Что вас ожидает

Подъём по серпантину

На комфортабельном автомобиле мы поднимемся по горному серпантину. По пути остановимся на смотровой площадке «Верстовой столб», откуда откроется вид на горный серпантин и Западно-Сибирскую равнину. Поднявшись на вершину серпантина, мы окажемся в самом сердце будущего курорта. Совсем скоро здесь построят основные санатории. Мы осмотрим территорию и отправимся на поиски интересных объектов.

Андреевская слобода

Первым делом мы посетим историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода». Музей находится под открытым небом и рассказывает о быте первых переселенцев в XIX веке. Здесь вы увидите постройки, перевезённые из разных сёл Алтая, отреставрированные и укомплектованные деревенской утварью, традиционной для сибирского крестьянина. А после вы посетите дом купца Андреева с 200-летней историей, в котором сейчас находится ресторан «Гоголь». Там при желании можно будет попробовать блюда, которые встречаются в произведениях писателя.

Арт-объекты

Далее нас ждут основные арт-объекты! Заглянем в Музей шоколада, где можно увидеть шоколадные скульптуры весом в десятки килограмм. Остановимся у знаменитого Пепелаца из кинофильма «Кин-дза-дза. », а после проедем до олимпийского биатлонного комплекса. Напоследок вы попробуете забраться на «Стул-гигант» и увидите ещё несколько интересных арт-объектов.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Трансфер включен
  • Музей кузнечного ремесла + мастер-класс – 500 руб. /чел. (+45 мин)
  • Буддистский комплекс – 1000 руб. за машину (+ 30 мин)
  • Скалы «Амбарчики» – 2000 руб. за машину (+ 50 мин)
  • Скалы на горе Крестик (Огородчики) – 2000 руб. за машину (+ 90 мин). Включает угощение чаем и дегустацию алтайского мёда.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в любом удобном для вас месте в границах жилой зоны города или курорта Белокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виталий
Виталий
Приветствую! Живу в Белокурихе, много путешествую по Алтаю, фотографирую и пишу об Алтае. В окрестностях Белокурихи знаю много интересных мест, обзорных площадок с красивыми видами, неизбитых троп к вершинам и достопримечательностям. Все предлагаемые мной маршруты вдали от автобусных экскурсий, здесь близость первозданной природы. Экскурсии предлагаю в индивидуальном порядке, всегда можно корректировать маршрут по вашим желаниям и подготовке. До встречи в горах Алтая!
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7 реальных отзывов от туристов

Е
15 сен 2021
Прекрасный, наполненный приятными приключениями, эмоциями и вкусами день, в красивейших местах с захватывающими видами, с надёжным, интересным и знающим проводником и просто хорошим человеком!
И
14 сен 2021
Виталий отличный рассказчик с обширными знаниями истории края. Экскурсия была интересной, познавательной и ненапряжной. Гид подстраивался под наш ритм. Мы получили удовольствие от этой экскурсии.
А
6 сен 2021
Экскурсия получилась замечательной! Наш гид Виталий оказался очень интересным рассказчиком и веселым, доброжелательным человеком! От него мы узнали очень много нового, увидели заповедные уголки Алтайского природного парка! Захватывающие дух виды останутся в памяти надолго! И, я думаю, нам захочется вернуться на Алтай ещё ни раз!
О
20 авг 2021
Огромное спасибо Виталию.
Остались под большим впечатлениям от природы Алтая, узнали много интересного и полезного о Белокурихе!) и вообще об Алтае 💫
Сидишь на краю земли… а тебя ещё и чаем с мёдом угостили! Красота.
Спасибо! Мы ещё вернёмся)
В
19 авг 2021
Рекомендуем
С
9 авг 2021
Замечательный гид Виталий! Узнал заранее, на что мне хотелось бы сделать акцент в экскурсии и учел все пожелания. Экскурсия хорошо организована, а гид умеет фотографировать)))
А
29 июня 2021
Виталий, спасибо большое за отличную экскурсию! Все вовремя, по делу, интересно. Рекомендую!

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