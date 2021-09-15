Что вас ожидает

Подъём по серпантину

На комфортабельном автомобиле мы поднимемся по горному серпантину. По пути остановимся на смотровой площадке «Верстовой столб», откуда откроется вид на горный серпантин и Западно-Сибирскую равнину. Поднявшись на вершину серпантина, мы окажемся в самом сердце будущего курорта. Совсем скоро здесь построят основные санатории. Мы осмотрим территорию и отправимся на поиски интересных объектов.

Андреевская слобода

Первым делом мы посетим историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода». Музей находится под открытым небом и рассказывает о быте первых переселенцев в XIX веке. Здесь вы увидите постройки, перевезённые из разных сёл Алтая, отреставрированные и укомплектованные деревенской утварью, традиционной для сибирского крестьянина. А после вы посетите дом купца Андреева с 200-летней историей, в котором сейчас находится ресторан «Гоголь». Там при желании можно будет попробовать блюда, которые встречаются в произведениях писателя.

Арт-объекты

Далее нас ждут основные арт-объекты! Заглянем в Музей шоколада, где можно увидеть шоколадные скульптуры весом в десятки килограмм. Остановимся у знаменитого Пепелаца из кинофильма «Кин-дза-дза. », а после проедем до олимпийского биатлонного комплекса. Напоследок вы попробуете забраться на «Стул-гигант» и увидите ещё несколько интересных арт-объектов.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что – нет