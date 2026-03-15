Мы отправимся по живописному горному серпантину к новому курорту на Алтае, по пути наслаждаясь природой Алтайского края и чистым горным воздухом, с высоты открывается красивый вид на необъятную Западно-Сибирскую равнину, а впереди нас ждут главные объекты нового курорта и достопримечательности, что уже готовы принять гостей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подъём по серпантину

На комфортабельном автомобиле мы поднимемся по горному серпантину. По пути остановимся на трёх смотровых площадках: гигантская надпись «Алтайский край», «Верстовой столб» и «Байкерский топор», в этих местах открывается отличный вид на горный серпантин и Западно-Сибирскую равнину. Поднявшись на вершину серпантина, мы окажемся в самом сердце будущего курорта. Совсем скоро здесь построят основные санатории. Мы осмотрим территорию и отправимся на поиски интересных объектов.

Андреевская слобода

Первым делом мы посетим историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода». Музей находится под открытым небом и рассказывает о быте первых переселенцев в XIX веке. Здесь вы увидите постройки, перевезённые из разных сёл Алтая, отреставрированные и укомплектованные деревенской утварью, традиционной для сибирского крестьянина. А после вы посетите дом купца Андреева с 200-летней историей, в котором сейчас находится ресторан «Гоголь». Там при желании можно будет попробовать блюда, которые встречаются в произведениях писателя.

Арт-объекты

Далее нас ждут основные арт-объекты: остановимся у знаменитого Пепелаца из кинофильма «Кин-дза-дза!», а после проедем «Поляну художника» и биатлонный комплекс. Напоследок вы попробуете забраться на «Стул-гигант» и увидите ещё несколько интересных арт-объектов.

На обратном пути спустимся в город. По желанию группы можем ненадолго заехать в местную пивоварню.

Организационные детали

Что входит в стоимость:

Трансфер. В зависимости от состояния дороги, экскурсия проводится на автомобилях УАЗ Патриот или Nissan Tiida

Отдельно оплачиваются: