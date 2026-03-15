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Автопутешествие к Белокурихе-2

Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Мы отправимся по живописному горному серпантину к новому курорту на Алтае, по пути наслаждаясь природой Алтайского края и чистым горным воздухом, с высоты открывается красивый вид на необъятную Западно-Сибирскую равнину, а впереди нас ждут главные объекты нового курорта и достопримечательности, что уже готовы принять гостей.
5
43 отзыва
Автопутешествие к Белокурихе-2
Автопутешествие к Белокурихе-2
Автопутешествие к Белокурихе-2

Описание экскурсии

Подъём по серпантину

На комфортабельном автомобиле мы поднимемся по горному серпантину. По пути остановимся на трёх смотровых площадках: гигантская надпись «Алтайский край», «Верстовой столб» и «Байкерский топор», в этих местах открывается отличный вид на горный серпантин и Западно-Сибирскую равнину. Поднявшись на вершину серпантина, мы окажемся в самом сердце будущего курорта. Совсем скоро здесь построят основные санатории. Мы осмотрим территорию и отправимся на поиски интересных объектов.

Андреевская слобода

Первым делом мы посетим историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода». Музей находится под открытым небом и рассказывает о быте первых переселенцев в XIX веке. Здесь вы увидите постройки, перевезённые из разных сёл Алтая, отреставрированные и укомплектованные деревенской утварью, традиционной для сибирского крестьянина. А после вы посетите дом купца Андреева с 200-летней историей, в котором сейчас находится ресторан «Гоголь». Там при желании можно будет попробовать блюда, которые встречаются в произведениях писателя.

Арт-объекты

Далее нас ждут основные арт-объекты: остановимся у знаменитого Пепелаца из кинофильма «Кин-дза-дза!», а после проедем «Поляну художника» и биатлонный комплекс. Напоследок вы попробуете забраться на «Стул-гигант» и увидите ещё несколько интересных арт-объектов.

На обратном пути спустимся в город. По желанию группы можем ненадолго заехать в местную пивоварню.

Организационные детали

Что входит в стоимость:

  • Трансфер. В зависимости от состояния дороги, экскурсия проводится на автомобилях УАЗ Патриот или Nissan Tiida

Отдельно оплачиваются:

  • Входные билеты в Андреевскую слободу — 250 ₽/взрослый, 150 ₽/детский
  • Пасека (дегустация, чай, продажа свежего мёда) — 1000 ₽ за машину (+ 30 мин)
  • Буддистский комплекс — 1000 ₽ за машину (+ 30 мин)
  • Скалы Амбарчики — 2500 ₽ за машину (+ 90 мин)
  • Скалы на горе Крестик (Огородчики) — 5000 ₽ за машину (+ 2 ч).
    Включает угощение чаем и дегустацию алтайского мёда

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в границах жилой зоны города или курорта Белокуриха
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Белокурихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1408 туристов
Организуем экскурсии по окрестностям Белокурихи и Алтаю, корректируя маршруты с учётом ваших интересов, пожеланий и уровня подготовки. Хорошо знаем как популярные достопримечательности, так и менее известные, но особенно красивые места. Для нас важно, чтобы ваше путешествие по Алтаю было интересным, комфортным и запоминающимся. Будем рады встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
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И
Наша зимняя прогулка с Виталием по Белокурихе-2 превратилась в настоящую сказку! Повезло с погодой, было ясное небо, получились отличные фотографии: серпантин, Андреевская Слобода, Мишина гора. Заснеженные горы создали невероятную атмосферу.
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Мы зарядились мощной энергетикой.
Огромное спасибо Виталию за душевность и живые рассказы — было ощущение, что мы в компании доброго друга. Уезжаем с теплом в сердце и благодарностью к Виталию. Будем обязательно рекомендовать всем близким как лучшего проводника по этим удивительным местам!

Наша зимняя прогулка с Виталием по Белокурихе-2 превратилась в настоящую сказку! Повезло с погодой, было ясное
Наша зимняя прогулка с Виталием по Белокурихе-2 превратилась в настоящую сказку! Повезло с погодой, было ясное
Наша зимняя прогулка с Виталием по Белокурихе-2 превратилась в настоящую сказку! Повезло с погодой, было ясное
Наша зимняя прогулка с Виталием по Белокурихе-2 превратилась в настоящую сказку! Повезло с погодой, было ясное
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Галина
Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от лечения в санатории Белокуриха. Экскурсия происходит на одном дыхании - красивые виды, горный воздух,
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разумное сочетание времени в автомобиле и на пешей прогулке. Виталий очень грамотно и красиво рассказывает, чувствуется что хорошо знает и любит свой край, информацией не перегружает. Немного не повезло с погодой, хотелось в начале октября полюбоваться золотой осенью, но получилась почти зима. Данную экскурсию рекомендую всем без исключения.

Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от
Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от
Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от
Посетила экскурсию "Автопутешествие к Белокурихе-2" так как хотелось увидеть красоту окружающей природы без большого отрыва от
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С
Дата посещения: 3 мая 2025
Мы запланировали экскурсию в Белокуриха 2. Нашем гидом был Виталий, человек знает свое дело от А до я.... Поездка была интересной, рекомендую посетить данное место 👍
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Наталия
Рекомендую Виталия как замечательного гида по Белокурихе и окрестностям. Долго перечислять, что понравилось, проще сказать, что не понравилось - так вот, такого не было совсем😀 очень пунктуальный, отличный рассказчик, приятный
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человек, знающий, интересующийся, неравнодушный, умеющий заинтересовать и к каждому по-моему умеющий найти подход. Данная экскурсия не утомительная, не скучная, большинство из того, что есть на маршруте не осталось без внимания, несмотря на то, что в зимний период не ко всем объектам можно подъехать. В будущие свои приезды собираемся поездить побольше и подальше. Спасибо Виталию и наилучшие мои рекомендации! 👍

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Михаил
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем. Каждая локация сопровождалась подробной историей места. Очень комфортно было ехать на внедорожнике даже там, где обычная малолитражка не проедет. Рассмотрели курорт Белокуриха-2 со всех ракурсов. Контактный зоопитомник оставил потрясающие впечатления. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.+2
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
Экскурсия просто огонь! Это целое путешествие, где Виталий уделял внимание мелочам и рассказывал нам обо всем.
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В
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки, надеюсь в скором будущем мы увидим новый курорт с активностями для туристов Особенно впечатлила дополнительная локация: скалы Амбарчики. Очень живописное место,захватывающее дух😄👍🏻
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки,
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки,
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки,
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки,
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки,
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки,
Большое спасибо Виталию за интересную и комфортную экскурсию по местам Белокурихи-2. Территория частично на этапе стройки,
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