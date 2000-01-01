Прогулка к замку «Четырёх братьев»

Прогулка по территории регионального памятника природы среди гранитных скал

Прогулка по территории регионального памятника природы среди гранитных скал.

Этот экскурсионный маршрут имеет вековую историю, а местные поверьях наделили эти места сакральными смыслами.
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
Прогулка к замку «Четырёх братьев»

Что вы увидите 🤩

  • Природно-историческая территория
  • Комплексный геологический памятник природы
«Скала Четыре брата» — это единственный Памятник природы в наших окрестностях. Общая территория парка 36, 7 гектаров. Охранный статус присвоен в 2000 году. Средняя высота над уровнем моря 650 метров.

Что вас ожидает:

  • На машине мы отправимся в горы, так преодолеем основную часть подъёма на пути к нашей цели. Проезд транспорта дальше запрещён и на месте экскурсии мы будем ходить пешком на свежем воздухе. Хорошие тропы без перепадов высот делают маршрут доступным для всех желающих. Мы пройдём через всю территорию парка и увидим все основные каменные останцы. Панорамные виды закрыты пологом леса, но впечатления от каменных исполинов не менее захватывающие, а желающие могут подняться на некоторые из них — полюбоваться лесным массивом свысока и сделать фото.
  • Местная традиция такова, что неширокие проходы через скалы называли «Врата», многие из них так и остаются в поверьях наделёнными сакральными смыслами, местами для загадывания желаний. Так скала «Врата Любви» одно из таких мест, где влюблённые обнимаются и загадывают одно желание на двоих под каменным сводом, а кто пришёл поодиночке, загадывают желание о любви и протискиваются между узкими скалами для совершения несложного ритуала.
  • Дойдя до конца маршрута, мы сделаем короткую остановку для чаепития на природе. Чай с добавлением местных трав и горный мёд из наших окрестностей позволят ещё лучше прочувствовать прелесть окружающей природы. Энергетика этих мест даст почувствовать удивительный покой, а все заботы останутся где-то позади. Экскурсия близится к концу, на машине мы спускаемся с перевала в город, по пути мы остановимся на Солнечной поляне, откуда можно будет окинуть взором места что посетили.

Важная информация:

  • Данная экскурсия может быть объединена с восхождением к вершине горы Круглой
  • Существует вариант продлить время и расстояние на экскурсии от 2 до 5 км.
  • Экскурсия подходит людям с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.
  • Необходима обувь пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или треккинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.

Цены на экскурсию

Для 4 человекДля одного человекаДля 2 человекДля 3 человек
Стандартное предложение
3 120 ₽
1 950 ₽
1 950 ₽
2 340 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Всё включено в стоимость
  • дополнительных расходов нет. Желающим предоставляются рюкзаки
  • треккинговые палки и дождевики. Предупреждать о необходимости до выезда!
Что не входит
  • Всё включено в стоимость
  • дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное расписание по договорённости
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Свободное расписание по договорённости

Виталий Ж.
Виталий Ж.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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