Отправимся к скалам «Четыре брата» — живописному месту недалеко от Белокурихи, со статусом региональный Памятник природы.
Нас ждёт короткий автомобильный подъём в горы и несложная прогулка по лесной тропе среди гранитных скал.
Вы увидите причудливые каменные формы, узнаете местные поверья и почувствуете спокойную, почти сказочную атмосферу этих мест.
Нас ждёт короткий автомобильный подъём в горы и несложная прогулка по лесной тропе среди гранитных скал.
Вы увидите причудливые каменные формы, узнаете местные поверья и почувствуете спокойную, почти сказочную атмосферу этих мест.
Описание экскурсииСкалы «Четыре брата» — живописный памятник природы в окрестностях Белокурихи. Это место любят и гости курорта, и местные жители: здесь среди леса возвышаются причудливые гранитные останцы, а прогулка проходит в спокойной, почти сказочной атмосфере. Что вас ожидает На автомобиле мы поднимемся в горы и преодолеем основную часть подъёма к началу маршрута. Далее нас ждёт несложная прогулка пешком по лесным тропам. Маршрут проходит без резких перепадов высоты и подходит большинству гостей с нормальным состоянием здоровья. Мы пройдём по территории памятника природы и увидим основные скальные останцы: скалу Черепаха, скалу Четыре брата, врата Желаний, скалу Желаний и врата Любви. По пути поговорим о природе Белокурихи, происхождении гранитных скал, местных поверьях и традициях, связанных с этим местом. Особое внимание уделим каменным «вратам» — природным проходам между скалами. С ними связаны местные поверья: здесь загадывают желания, делают фотографии и просто останавливаются, чтобы почувствовать тишину леса и силу камня. Панорамные виды на маршруте частично закрыты лесом, зато сами скальные останцы производят сильное впечатление. В безопасных местах можно будет сделать фотографии на фоне каменных форм и лесного массива. В завершение экскурсии мы вернёмся к автомобилю и спустимся обратно в Белокуриху. По пути сделаем остановку на Солнечной поляне, откуда открывается вид на гору Круглую и окрестности. Важная информация:
- Данная экскурсия может быть объединена с восхождением к вершине горы Круглой • Существует вариант продлить время и расстояние на экскурсии от 2 до 5 км.
- Экскурсия подходит людям с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.
- Желательно обувь пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки), выбирайте удобную одежду по погоде.
Свободное расписание по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скала Черепаха - один из выразительных каменных останцев маршрута
- Врата Желаний - природный скальный проход, с которым связаны местные поверья
- Скала Четыре брата - главный объект маршрута и символ памятника природы
- Скала Желаний - живописная скала, одно из примечательных мест прогулки
- Врата Любви - каменный проход, который особенно нравится гостям маршрута
Что включено
- Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет. Желающим предоставляются рюкзаки, треккинговые палки и дождевики. Предупреждать о необходимости до выезда!
Что не входит в цену
- Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное для вам место в границах города
Завершение: Место выезда или по желанию в другом месте в Белокурихе
Когда и сколько длится?
Когда: Свободное расписание по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная прогулка по горной местности, ни плохая погода ни комары несмогли испортить впечатление.
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Я
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Виталий очень интересно доносил информацию! Советую!!!
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Е
Всем рекомендую. Виталий очень интересно рассказывает. Всё на высшем уровне. 👍👍👍👍👍👍👍.
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С
Всем рекомендую. Виталий очень интересно рассказывает. Всё на высшем уровне. 👍👍👍👍👍👍👍.
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В
Понравился история происхождения камней, очень интересно.
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Т
Отлично! одно из лучших впечатлений от Белокурихи!
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