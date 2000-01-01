«Скала Четыре брата» — это единственный Памятник природы в наших окрестностях. Общая территория парка 36, 7 гектаров. Охранный статус присвоен в 2000 году. Средняя высота над уровнем моря 650 метров.
Что вас ожидает:
- На машине мы отправимся в горы, так преодолеем основную часть подъёма на пути к нашей цели. Проезд транспорта дальше запрещён и на месте экскурсии мы будем ходить пешком на свежем воздухе. Хорошие тропы без перепадов высот делают маршрут доступным для всех желающих. Мы пройдём через всю территорию парка и увидим все основные каменные останцы. Панорамные виды закрыты пологом леса, но впечатления от каменных исполинов не менее захватывающие, а желающие могут подняться на некоторые из них — полюбоваться лесным массивом свысока и сделать фото.
- Местная традиция такова, что неширокие проходы через скалы называли «Врата», многие из них так и остаются в поверьях наделёнными сакральными смыслами, местами для загадывания желаний. Так скала «Врата Любви» одно из таких мест, где влюблённые обнимаются и загадывают одно желание на двоих под каменным сводом, а кто пришёл поодиночке, загадывают желание о любви и протискиваются между узкими скалами для совершения несложного ритуала.
- Дойдя до конца маршрута, мы сделаем короткую остановку для чаепития на природе. Чай с добавлением местных трав и горный мёд из наших окрестностей позволят ещё лучше прочувствовать прелесть окружающей природы. Энергетика этих мест даст почувствовать удивительный покой, а все заботы останутся где-то позади. Экскурсия близится к концу, на машине мы спускаемся с перевала в город, по пути мы остановимся на Солнечной поляне, откуда можно будет окинуть взором места что посетили.
Важная информация:
- Данная экскурсия может быть объединена с восхождением к вершине горы Круглой
- Существует вариант продлить время и расстояние на экскурсии от 2 до 5 км.
- Экскурсия подходит людям с нормальным состоянием здоровья, готовым к аэробным нагрузкам. Можно с детьми от 5 лет.
- Необходима обувь пригодная для движения по пересечённой местности (кроссовки или треккинговые ботинки). Выбирайте удобную одежду и возьмите с собой солнечные очки.