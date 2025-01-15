Места силы Белокурихи

Погрузитесь в атмосферу Белокурихи, где природа и история переплетаются. Вас ждёт комфортная поездка на внедорожниках и прогулка по лесным тропам
Сакральные места Белокурихи всегда привлекали внимание путешественников.

Групповая экскурсия предлагает пройтись по лесным дорожкам к удивительным скалам, среди которых Черепаха и Четыре брата. Здесь же находятся таинственные "врата", исполняющие желания.

Программа включает комфортную поездку на внедорожниках и остановку на смотровой площадке "Солнечная поляна". Этот лёгкий маршрут подходит для всех, кто хочет окунуться в атмосферу легенд и природы
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные скалы
  • 🚐 Комфортная поездка на внедорожниках
  • 🌳 Лесные прогулки
  • 🪨 Сакральные места и легенды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Места силы Белокурихи
Места силы Белокурихи
Места силы Белокурихи
Ближайшие даты:
4
мар6
мар11
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мар20
мар25
мар
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Солнечная поляна
  • Четыре брата
  • Врата желаний
  • Врата любви

Описание экскурсии

Вас ждёт прогулка по живописным окрестностям Белокурихи, где удивительные творения природы оживают в легендах и былях. Экскурсионная деятельность в наших краях насчитывает вековую историю, а первые экскурсионные маршруты проходили именно на этой территории.

В нашей программе:

  • Поездка в горы с максимальным комфортом на автомобилях повышенной проходимости
  • Остановка на смотровой площадке «Солнечная поляна»
  • Подъём на перевал, с которого начинается пеший маршрут
  • Прогулка по лесным дорожкам к причудливым скалам останцам — Черепахе, Вратам желаний, Четырём братьям, Вратам любви и другим

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе повышенной проходимости
  • Программу нужно оплатить заранее: после бронирования с вами свяжется менеджер, который отправит реквизиты для доплаты и билет на посадку
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и четверг в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Школьники1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В курортной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
15 янв 2025
Хорошая экскурсия, больше подходит как прогулка после тяжелого дня, но все таки с долей адреналина (можно забраться и осмотреть места силы не только снизу, но и с их вершины). Атмосфера
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и энергетика места и правда необычная, чем- то завораживает. Гид знает и любит свое дело, расскажет и покажет особенности данного памятника природы,будет готов ответить на ваши вопросы т. к. имеет большой запас знаний. Порадовал бонус в виде угощения поползня😊

Хорошая экскурсия, больше подходит как прогулка после тяжелого дня, но все таки с долей адреналина (можно

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