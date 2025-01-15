Сакральные места Белокурихи всегда привлекали внимание путешественников.
Групповая экскурсия предлагает пройтись по лесным дорожкам к удивительным скалам, среди которых Черепаха и Четыре брата. Здесь же находятся таинственные "врата", исполняющие желания.
Программа включает комфортную поездку на внедорожниках и остановку на смотровой площадке "Солнечная поляна". Этот лёгкий маршрут подходит для всех, кто хочет окунуться в атмосферу легенд и природы
Групповая экскурсия предлагает пройтись по лесным дорожкам к удивительным скалам, среди которых Черепаха и Четыре брата. Здесь же находятся таинственные "врата", исполняющие желания.
Программа включает комфортную поездку на внедорожниках и остановку на смотровой площадке "Солнечная поляна". Этот лёгкий маршрут подходит для всех, кто хочет окунуться в атмосферу легенд и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные скалы
- 🚐 Комфортная поездка на внедорожниках
- 🌳 Лесные прогулки
- 🪨 Сакральные места и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Солнечная поляна
- Четыре брата
- Врата желаний
- Врата любви
Описание экскурсии
Вас ждёт прогулка по живописным окрестностям Белокурихи, где удивительные творения природы оживают в легендах и былях. Экскурсионная деятельность в наших краях насчитывает вековую историю, а первые экскурсионные маршруты проходили именно на этой территории.
В нашей программе:
- Поездка в горы с максимальным комфортом на автомобилях повышенной проходимости
- Остановка на смотровой площадке «Солнечная поляна»
- Подъём на перевал, с которого начинается пеший маршрут
- Прогулка по лесным дорожкам к причудливым скалам останцам — Черепахе, Вратам желаний, Четырём братьям, Вратам любви и другим
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе повышенной проходимости
- Программу нужно оплатить заранее: после бронирования с вами свяжется менеджер, который отправит реквизиты для доплаты и билет на посадку
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Школьники
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В курортной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Белокурихе
Добрый день, путешественники! Организуем экскурсии в Белокурихе и туры по Алтаю. Гиды нашего города готовы рассказать вам об Алтае, его традициях и достопримечательностях. Для турфирм и корпоративных клиентов — отчётные документы, безналичный расчёт, хорошие скидки для больших групп. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Винникова
15 янв 2025
Хорошая экскурсия, больше подходит как прогулка после тяжелого дня, но все таки с долей адреналина (можно забраться и осмотреть места силы не только снизу, но и с их вершины). Атмосфера
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