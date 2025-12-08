Это настоящая зимняя сказка с искрящимся снегом, чистым морозным воздухом и мелодичным звучанием лебединой песни.
Именно этот тур даст возможность понаблюдать за зимовкой лебеди-кликунов, почувствовать дыхание сибирской зимы и ощутить единение с окружающим миром.
Программа тура по дням
Встреча. Национальный музей. Дегустация. Белоснежные предгорья Алтая
Встреча в г. Горно-Алтайск: аэропорт (по согласованию).
Начало экскурсионного обслуживания в 11:00.
Трансфер в город (авто –10 км).
Знакомство с единственным городом и столицей в Республике Алтай – Горно-Алтайском.
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет, за доп. плату).
Музей бережно сохраняет богатейшие этнографические коллекции, отражающие историю и быт коренных жителей Алтая.
Особое внимание уделено экспозиции, посвящённой уникальной культуре и повседневной жизни алтайцев, включая важные национальные праздники.
Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Посещение этноаила: рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни.
Это путешествие во времени и пространстве, позволяющее окунуться в мир древней культуры коренных жителей алтайских гор.
Здесь Вас встретит радушная хозяйка, одетая в традиционный национальный костюм, украшенный вышивкой.
А во время экскурсии Вам расскажут о древних верованиях, почитании предков и поклонении природе.
Трансфер Горно-Алтайск – Новотырышкино (авто – 120 км).
Зима – волшебное время года, особенно в Сибири, где природа преображается в снежную сказку.
Представьте себе зимний путь среди бескрайних полей, покрытых белоснежным покровом.
Поля, похожие на застывшие золотые волны, тихо покачиваются под лёгким дуновением ветра.
Дорога медленно тянется вперёд, мимо деревень, окутанных уютом, где из труб домов поднимается дым, придавая пейзажу особый шарм.
Кажется, здесь время замедляется, позволяя насладиться каждым мгновением спокойствия и умиротворённости.
По мере передвижения открывается вид на предгорья Алтая.
Размещение.
Размещение: парк-отель «Алтай Green» или подобные в Смоленском районе
Пешком – 2 км, авто – 130 км
Чек-пойнты дня: Горно-Алтайск, национальный музей Республики Алтай, этноаил: рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни.
Город-курорт Белокуриха
Завтрак.
Трансфер Новотыршкино – Белокуриха (авто – 25 км).
Обзорная экскурсия по городу-курорту «Белокуриха» – целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта.
Версия «СОЛНЦЕ»: Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату).
Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней заснеженной панорамой Западной Сибири и осмыслить путешествие, которое почти завершилось.
Свободное время, посещение сувенирных лавок.
Трансфер Белокуриха – Новотыршкино (авто – 25 км).
По желанию, за доп. плату: знаменитые Сандуновские бани на Алтае.
Мягкий и правильный пар, алтайские травы, удовольствие и здоровье от парения, травяной чан под открытым небом.
По желанию, за доп. плату: прогулка на снегоходах по окрестностям.
Размещение: парк-отель «Алтай Green» или подобные в районе Белокурихи.
Пешком – 2 км, авто – 50 км
Чек-пойнты дня: Белокуриха, гора Церковка.
Лебединое озеро
Завтрак.
Трансфер Новотырышкино – Советское (авто – 90 км).
Версия «СОЛНЦЕ»:
Экскурсия в Лебединый заказник – незабываемое путешествие в мир природы, наполненное гармонией и красотой.
Сердце заказника – живописное озеро Светлое, раскинувшееся среди первозданных пейзажей бассейна реки Кокши.
Это волшебное место привлекает внимание своей удивительной чистотой воды и уникальной экосистемой.
Озеро имеет длину примерно один километр и среднюю глубину всего около метра, благодаря чему вода здесь удивительно прозрачна и свежа.
Струящиеся со дна и берегов прозрачные родники делают её идеально чистой.
Эти же самые ключи становятся причиной того, что озеро остаётся незамёрзшим всю зиму, создавая идеальные условия для проживания птиц.
Главная достопримечательность озера – уникальные представители фауны, чьи белые силуэты отражаются в зеркальной глади водоёма.
Здесь зимуют дикие лебеди-кликуны.
Эта экскурсия подарит Вам возможность насладиться редкой близостью к природе, почувствовать дыхание сибирской зимы и ощутить единение с окружающим миром.
Такой опыт навсегда останется ярким воспоминанием, напоминающим о хрупкости и неповторимости нашей планеты.
Трансфер Советское – Горно-Алтайск – Барнаул (350 км).
Окончание программы.
Пешком – 2 км, авто – 440 км.
Чек-пойнты дня: Лебединый заказник.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Дата
|Место в двухместном номере
Ребенок до 12 лет
на основном
месте
Взрослый
на доп. месте
(3-й в номере)
Ребенок до 12 лет
на доп. месте
(3-й в номере)
Одноместное
размещение
|январь
|24 000
|16 800
|18 000
|15 600
|32 000
|февраль
|22 000
|15 400
|16 500
|14 300
|30 000
|март
|22 000
|15 400
|16 500
|14 300
|30 000
Варианты проживания
Парк-отель «Алтай Green»
Парк-отель «Алтай Green» расположен Смоленском районе Алтайского края, в 17 км от курорта Белокуриха. Это место непередаваемой тишины, расположенное в предгорьях Алтая, на берегу озера. Вы растворитесь в прозрачном воздухе, насладитесь сном как в детстве, вернетесь домой полными сил и энергии. Базовое размещение: номер стандарт – две односпальные кровати, санузел и душ. Внимание! Размещение с раздельными кроватями не гарантировано. Трехместное размещение – по согласованию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд от г. Горно-Алтайска на комфортабельном автобусе
- 2-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание - завтрак
- Экскурсии и этно-культурные мероприятия согласно программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно из г. Горно-Алтайска/ г. Барнаула
- Входные билеты в музеи (150-500 руб. /чел.)
- Подъем по канатной дороге (от 1500 руб. /чел.)
- Посещение бани (от 1000 руб. /чел.)
- Дополнительное питание (обеды/ужины от 500 руб. /чел.)
- Дополнительные экскурсии (от 1000 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Дополнительные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая непромокаемая верхняя одежда и брюки;
- кофта из толстого флиса или
- теплый шерстяной свитер;
- футболки х/б;
- головной убор;
- солнцезащитные очки и крем;
- термобелье;
- удобная обувь;
- носки;
- плавки или купальник;
- тапочки для бани и дома;
- индивидуальные средства для гигиены и аптечка.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.