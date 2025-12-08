1 день

Встреча. Национальный музей. Дегустация. Белоснежные предгорья Алтая

Встреча в г. Горно-Алтайск: аэропорт (по согласованию).

Начало экскурсионного обслуживания в 11:00.

Трансфер в город (авто –10 км).

Знакомство с единственным городом и столицей в Республике Алтай – Горно-Алтайском.

Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина (входной билет, за доп. плату).

Музей бережно сохраняет богатейшие этнографические коллекции, отражающие историю и быт коренных жителей Алтая.

Особое внимание уделено экспозиции, посвящённой уникальной культуре и повседневной жизни алтайцев, включая важные национальные праздники.

Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.

Посещение этноаила: рассказ об обычаях и традициях алтайцев, дегустация локальной кухни.

Это путешествие во времени и пространстве, позволяющее окунуться в мир древней культуры коренных жителей алтайских гор.

Здесь Вас встретит радушная хозяйка, одетая в традиционный национальный костюм, украшенный вышивкой.

А во время экскурсии Вам расскажут о древних верованиях, почитании предков и поклонении природе.

Трансфер Горно-Алтайск – Новотырышкино (авто – 120 км).

Зима – волшебное время года, особенно в Сибири, где природа преображается в снежную сказку.

Представьте себе зимний путь среди бескрайних полей, покрытых белоснежным покровом.

Поля, похожие на застывшие золотые волны, тихо покачиваются под лёгким дуновением ветра.

Дорога медленно тянется вперёд, мимо деревень, окутанных уютом, где из труб домов поднимается дым, придавая пейзажу особый шарм.

Кажется, здесь время замедляется, позволяя насладиться каждым мгновением спокойствия и умиротворённости.

По мере передвижения открывается вид на предгорья Алтая.

Размещение.

Размещение: парк-отель «Алтай Green» или подобные в Смоленском районе

Пешком – 2 км, авто – 130 км

