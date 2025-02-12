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комплекс Расул- супер и гостиница в Горно-Алтайске Игман очень хорошая. Организация экскурсий на высоте, отличный транспорт, спасибо нашему водителю Игорю, такой чистой машины я ни разу не видела на экскурсиях. Отдельное спасибо нашему Гиду Ирине, сразу видно, что человек живёт своим делом, рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы, всегда в хорошем настроении, с улыбкой. Приятные люди, делали дополнительные остановки на Чуйском тракте, чтобы мы сделали лишние фото. Всё очень понравилось, хотим на Алтай ещё раз.