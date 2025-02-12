Познавательные туры на природе в Белокурихе

Найдено 6 туров в категории «Природа и пейзажи» в Белокурихе, цены от 27 200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Экспедиция на Алтайский Марс
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год»
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500 за человека
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
На поезде
2 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
«В Музее этнографии и природы Горной Шории знакомимся с культурой, бытом и верованиями шорцев: тенгрианство, шаманизм и традиционные шорские костюмы»
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
«Увидеть это чудо природы можно в экспресс-туре по центральным, южным и восточным местам Алтая»
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Считается, что эти природные объекты обладают особой энергетикой, и чтобы получить от них максимальную пользу, необходимо иметь правильный настрой и веру в их силу»
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900 за человека
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Конные прогулки
3 отзыва
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«На фоне прекрасной природы вы сможете сделать отличные кадры, которые долго будут напоминать о поездке»
25 июн в 10:00
5 июл в 10:00
98 000 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Пройдем по мосту на другой берег Катунь, далее немного по зимнему лесу и будем удивлены красивым, хоть и замёрзшим водопадом – сквозь ледяное "зеркало" видно мощный поток, шум воды и природная красота удивит»
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    12 февраля 2025
    Экспедиция на Алтайский Марс
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
  • В
    Вера
    12 января 2025
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Всё замечательно.
  • З
    Засыпкина
    20 сентября 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Всё было замечательно организовано! (Как всегда) Сопровождение, питание, транспорт, программа на хорошем уровне. Алтай-КРАСАВЕЦ!!!
  • М
    Мария
    18 сентября 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все было четко по маршруту,
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    мы успевали на все локации, несмотря на длительные переезды. Тур был насыщенным и интересным, был баланс между групповыми активностями и свободным временем. Очень порадовала последняя локация для проживания «Алтайское кочевье» - великолепное место! Благодарю❤️

    Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все
  • К
    Коваленко
    18 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на Чуйскому тракте - гостиничный
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    комплекс Расул- супер и гостиница в Горно-Алтайске Игман очень хорошая. Организация экскурсий на высоте, отличный транспорт, спасибо нашему водителю Игорю, такой чистой машины я ни разу не видела на экскурсиях. Отдельное спасибо нашему Гиду Ирине, сразу видно, что человек живёт своим делом, рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы, всегда в хорошем настроении, с улыбкой. Приятные люди, делали дополнительные остановки на Чуйском тракте, чтобы мы сделали лишние фото. Всё очень понравилось, хотим на Алтай ещё раз.

    Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, наТур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на
  • П
    Пётр
    3 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Все очень понравилось.
  • Е
    Ермолина
    14 августа 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!
  • А
    Александр
    20 июля 2024
    Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
    Нечего и говорить❣️
  • Т
    Татьяна
    9 июля 2024
    Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
    Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Природа и пейзажи»

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  5. Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
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  3. Гейзерное озеро
Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
Сейчас в Белокурихе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 авторских туров от 27 200 до 98 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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