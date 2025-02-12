3 дня
Экспедиция на Алтайский Марс
Начало: Россия, Алтайский край, Белокуриха
«Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год»
7 мар в 10:00
28 мар в 10:00
31 500₽ за человека
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
«В Музее этнографии и природы Горной Шории знакомимся с культурой, бытом и верованиями шорцев: тенгрианство, шаманизм и традиционные шорские костюмы»
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200₽ за человека
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
«Увидеть это чудо природы можно в экспресс-туре по центральным, южным и восточным местам Алтая»
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Считается, что эти природные объекты обладают особой энергетикой, и чтобы получить от них максимальную пользу, необходимо иметь правильный настрой и веру в их силу»
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900₽ за человека
9 дней
Конный тур к подножию легендарной горы Белуха. Алтай
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул
«На фоне прекрасной природы вы сможете сделать отличные кадры, которые долго будут напоминать о поездке»
25 июн в 10:00
5 июл в 10:00
98 000₽ за человека
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Пройдем по мосту на другой берег Катунь, далее немного по зимнему лесу и будем удивлены красивым, хоть и замёрзшим водопадом – сквозь ледяное "зеркало" видно мощный поток, шум воды и природная красота удивит»
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана12 февраля 2025Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
- ВВера12 января 2025Всё замечательно.
- ЗЗасыпкина20 сентября 2024Всё было замечательно организовано! (Как всегда) Сопровождение, питание, транспорт, программа на хорошем уровне. Алтай-КРАСАВЕЦ!!!
- ММария18 сентября 2024Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все было четко по маршруту,
- ККоваленко18 сентября 2024Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
- ООльга10 сентября 2024Тур очень понравился, встретили в аэропорту, доставили в гостиницу. Жили в трех отелях(Белокуриха- отель Нео, на Чуйскому тракте - гостиничный
- ППётр3 сентября 2024Все очень понравилось.
- ЕЕрмолина14 августа 2024Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!
- ААлександр20 июля 2024Нечего и говорить❣️
- ТТатьяна9 июля 2024Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.
Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Природа и пейзажи»
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