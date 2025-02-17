Семейные развлекательные туры Белокурихи

Найдено 11 туров в категории «Можно с детьми» в Белокурихе, цены от 27 200 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Горнолыжный Алтай
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Горнолыжный Алтай
Начало: Г. Горно-Алтайск
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
47 000 за человека
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Влюбись в зимний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
4 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 36 900 за человека
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
На поезде
2 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
Начало: Новосибирск
11 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 27 200 за человека
Экспресс-тур по Горному Алтаю
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Экспресс-тур по Горному Алтаю
Начало: Г. Барнаул
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 52 222 за человека
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 36 900 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 60 900 за человека
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Неделя в Белокурихе. Экскурсионный тур на Алтай
Начало: Г. Белокуриха
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 44 400 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз
Начало: Новосибирск
19 июн в 10:00
3 июл в 10:00
от 48 800 за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
3 мар в 10:00
24 мар в 10:00
от 60 900 за человека
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
На автобусе
скидка
14%
3 отзыва
6 дней
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Начало: Г. Белокуриха
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 4300036 900 за человека
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
На автобусе
На поезде
скидка
16%
3 отзыва
5 дней
Два Алтая. Железнодорожный круиз. Осень-зима
Начало: Новосибирск
9 окт в 10:00
23 окт в 10:00
от 5800048 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    17 февраля 2025
    Горнолыжный Алтай
    Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах "Манжерок", "Телецкий" и "Белокуриха" прошли на ура. Комфортный автобус "Мерседес" сделал мобильность между курортами простой и удобной. Настоящее удовольствие побывать на Алтае!
    Организатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошлиОрганизатор удивил отличной организацией поездки. Четыре дня катания на горнолыжных курортах &quot;Манжерок&quot;, &quot;Телецкий&quot; и &quot;Белокуриха&quot; прошли
  • С
    Светлана
    12 февраля 2025
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
    Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻Спасибо большое организаторам! Все очень понравилось 😻
  • В
    Вера
    12 января 2025
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Всё замечательно.
  • С
    Сергей
    11 января 2025
    Горнолыжный Алтай
    Все состыковано, нигде не ждали.
  • Т
    Татьяна
    11 января 2025
    Горнолыжный Алтай
    Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
    Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!Слаженная работа организаторов помогла нам получить максимум удовольствия от нашей поездки. Благодарим!
  • А
    Алла
    11 января 2025
    Два Алтая. Железнодорожный круиз
    Всё на уровне: встреча, сопровождение во время тура. Замечательный гид Ирина.
  • З
    Засыпкина
    20 сентября 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Всё было замечательно организовано! (Как всегда) Сопровождение, питание, транспорт, программа на хорошем уровне. Алтай-КРАСАВЕЦ!!!
  • М
    Мария
    18 сентября 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все было четко по маршруту,
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    мы успевали на все локации, несмотря на длительные переезды. Тур был насыщенным и интересным, был баланс между групповыми активностями и свободным временем. Очень порадовала последняя локация для проживания «Алтайское кочевье» - великолепное место! Благодарю❤️

    Огромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 ВсеОгромное спасибо принимающей стороне за прекрасный тур! Отдельное спасибо гиду Елене Кощеевой и водителю Сергею👏 Все
  • Е
    Ермолина
    14 августа 2024
    Экспресс-тур по Горному Алтаю
    Замечательный тур! Насыщенный, хорошо организованный, профессиональный подход!
  • Т
    Татьяна
    9 июля 2024
    Железнодорожный круиз на 4 дня. Новосибирск - Алтай - Горная Шория - Новосибирск
    Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.

Ответы на вопросы от путешественников по Белокурихе в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Белокурихе в феврале 2025
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