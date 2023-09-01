6 день

Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)

Ранний подъем и выход.

Путь на вершину может занять до 14 часов.

Это восхождение имеет категорию трудности 1Б, но особых сложностей для уже акклиматизировавшихся туристов не представляет.

Часть пути круто идет вверх через кулуар, затем мы приходим в место с названием «Зеленая Гостиница», далее путь проходит по леднику до самой вершины.

С Купола Трех озер можно увидеть почти весь Алтай – его три главных хребта и две степи Курайскую и огромную Чуйскую, которые когда-то были дном древнего Алтайского моря!