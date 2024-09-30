Познавательные туры на природе в Бийске

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Бийске, цены от 41 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Эти места действительно напоминают инопланетные пейзажи, где фантастическая природа переплетается с яркими цветами и необычными формами»
3 янв в 10:00
41 400 за человека
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Пешая
3 отзыва
13 дней
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
«Здесь удивительной красоты горные озера, мощные водопады, огромные каменные насыпи, чистейшие горные реки, ледники и белоснежные вершины»
25 июн в 10:00
15 июл в 10:00
85 000 за человека
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Пешая
3 отзыва
7 дней
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Начало: Россия, Алтайский край, Бийск
«И наконец, мы поднимемся на вершину «Купол трех озер»(высота 3556 м)»
13 июл в 10:00
25 июл в 10:00
45 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    30 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
    В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.
    В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группыВ организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы
  • А
    Андрей
    29 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
    Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз
  • К
    Коваленко
    18 сентября 2024
    Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
    Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.
    Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстроЗамечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро
  • А
    Анжела
    15 августа 2024
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Полная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требует сколько-нибудь физической подготовки, так
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    как придётся идти в гору или карабкаться по скалам каждый день. Но оно того стоит. Перед вами откроются действительно мистические места, такие, как озеро Духов или долина Ярла. Вечером вы будете слушать песни под гитару у костра. Аналогичные туры проводятся с сопровождением лошадей. Но мне это не подходит. Ведь для того чтобы почувствовать себя странником и познать все великолепие этих мест- нужно пройти пешком многие километры. Да, «вирус бродяжничества» у меня в крови, а «запах костра» ещё долго будет в моей памяти. Тур понравился ещё и тем, что ходить по горам можно налегке, основную часть снаряжения - палатки и спальники перевозятся лошадьми. В августе лесные поляны красные от поспевающей брусники, много грибов. Вся вода в источниках питьевая. А таковых здесь много. Вы запомните это путешествие надолго. Ведь на обратном пути вас завезут на местную сыроварню, где вы сможете приобрести по очень демократичной цене изумительный сыр. Мы купили целую голову такого сыра. Путешествие завершится жаркой баней. Желающие могут провести ночь перед отъездом в глэмпинге. Мы так и поступили. Поверьте, какое счастье сидеть у камина в дождливый вечер с бокалом вина и любоваться сквозь панорамное окно видом на Катунь. Ну и отдельная благодарность нашему замечательному гиду Артему! Без него бы наш отдых не сложился. Решал оперативно все вопросы. Да и просто хороший человек. Для тех, кто решит пойти в данный тур, очень рекомендую не пренебрегать качественной обувью с хорошей протекцией во избежание травм.

    Полная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требуетПолная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требует
  • Д
    Данияр
    15 августа 2024
    Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
    Отличный гид - Юра Измайлов. Все рассказал и показал, провел до купола и обратно.
  • Д
    Данияр
    15 августа 2024
    Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
    В целом все хорошо, была небольшая задержка при обратном трансфере, но это не критично.
  • О
    Оксана
    5 августа 2024
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Очень качественно организован тур и проработан маршрут тура: все логично, по пути. Это самый полный и интересный тур для первого
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    визита Алтая👍 Одна большая просьба - пожалуйста, отправляйте на место сбора группы в первый день из Новосибирска выспавшегося водителя. Это очень важно для безопасности и комфорта группы.

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
    Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
  • М
    Максим
    30 июля 2019
    Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
    Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас,
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    пока воспоминания все в голове, хотел бы написать отзыв… Скажу сразу что это не будет отзыв типа аля всё хорошо. Попробую рассказать про все подводные камни по туру «Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе и Катуни». Итак. Дорога до Места назначения т/б Кочевник неблизкая. Нас из Новосибирска забрали в 3 ночи, увезли в Бийск (5-6 часов пути на газельке), в Бийске мы приводили в порядок снарягу, знакомились с инструктором и с группой. В Бийске, к слову, находится база организации, которая предоставляет тур. С Бийска мы выехали уже в горы, тут нужно снова было собраться с силами, ведь нас ждал снова не близкий путь на авто, при том что тут водила, кажись, на полставки в формуле вместо Квята гоняет…. В кочевнике мы были в 20.30 по местному времени. На треккинге есть парочка переходов не самых простых, с рюкзаком 15-20 кг для мужчин, но если у вас есть даже минимальная физподготовка и хорошая треккинговая обувь вы с этим справитесь. Хотя лично я убежден что лучше побегать чуть-чуть, чтоб смотреть по сторонам, на горы или в поиске лемурангов и другой живности, чем умирать глядя в пятки впереди идущего. Вообще треккинг классный, не сложный и места бомбезные… Но есть два пункта за которые я поставлю не жирный, но минус. 1) Ледник маашей, нужно убрать его с описания тура… Перед нами выходила парочка, которая путешествует там без инструкторов, они опытные и хорошо ходят. Они к леднику вышли в 7.30 вернулись в 21.40. Это 2 человека… Конечно, инструктор имея группу в 10 рыл, и если кто-то из этой десятки хоть чуть-чуть подтормаживает не пойдет на ледник… Грустно. 2) Озера Каракабах. Почему в туре не прописано чтоб инструктор должен сводить на все озера? Их там 6! В легкой досягаемости 4 из них. Коля нам показал только 2. На 3 мы сходили сами, под свою ответственность. И не знали, что четвертое очень красивое озеро находится за небольшим курумником… Посетить 4 озера даже не для самой сильной группы проще простого. На балл за это снижаю оценку туру… После прогулки баня в кочевнике… тут есть такой нюанс, не знаю кто делал эту баню, но сопло от куда выходит пар, направленно прямо на сидящих в парилке людей!!! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!! Меня так ошпарило, я чуть домой перед сплавом не уехал!!!! Слава богу, у Коли было чудо средство, синяки на руке и правой булке все еще не сошли… В целом мы остались довольным, вкусная и полезная пища, потрясающие виды и свежий воздух. На сплав нас забрали другие инструктора. Мы уже ходили много раз в водные походы, (в том числе категорийные), но на Алтае были впервые. Основная масса людей сплавляется на рафтах. Но через звонки напрямую к организаторам тура можно и выбить Катамаран 4.(за это нужно будет доплатить)… У ката 4 есть свои плюсы, во-первых, это веселее, во-вторых, на сложных реках, а Чуя – сложная река, катамаран перевернуть сложнее, и люди в кате сидят крепче… а значит - он безопаснее. Но в кат 4 должны работать все… Если вы ленивый человек - значит вам в рафт Уровень воды во время нашего сплава был чуть выше среднего, Чуя в эту воду очень веселая река, Катунь наоборот(например, порог Кадринская труба в среднюю и высокую виду имеет всего 1 шиверу, а в низкую воду это 6 км экстрима)… Упрекнуть в каких то минусах организацию во время сплава не поворачивается язык… Ребята все профи, в стрессовых ситуациях держатся молодцами, не разу не один инструктор не перешел на мат! Скажу, что не один порог в нашей группе не был обнесен. Мы прошли все. На рафтах были промывы и перевороты, страховка работала всегда… Старший инструктор Миша постоянно прикалывался над туристами. Разбавляя парой нервную обстановку. А наш инструктор Тёма божил на порогах своими точными действиями и координацией… Надеюсь этих ребят организация отблагодарит… + балл к туру. Хотелось бы еще сказать что на обратном пути на обещанный рынок, но мы не заехали. Ехали очень поздно и торопились. Это очень грустно, ведь на Алтае такая хорошая медовуха! Позже будет видос про это путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
  2. Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
  3. Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Сколько стоит тур в Бийске в октябре 2024
Сейчас в Бийске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 41 400 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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