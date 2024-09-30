3 дня
Два Алтая. Тур выходного дня на январские праздники
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Эти места действительно напоминают инопланетные пейзажи, где фантастическая природа переплетается с яркими цветами и необычными формами»
3 янв в 10:00
41 400₽ за человека
13 дней
Треккинг Маашей-Каракабак и рафтинг по Чуе и Катуни
Начало: Алтайский край, Бийск
«Здесь удивительной красоты горные озера, мощные водопады, огромные каменные насыпи, чистейшие горные реки, ледники и белоснежные вершины»
25 июн в 10:00
15 июл в 10:00
85 000₽ за человека
7 дней
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Начало: Россия, Алтайский край, Бийск
«И наконец, мы поднимемся на вершину «Купол трех озер»(высота 3556 м)»
13 июл в 10:00
25 июл в 10:00
45 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара30 сентября 2024В организации тура все продумано, огромное спасибо принимающей стороне за интересные и познавательные экскурсии. Всегда учитывались пожелания группы.
- ААндрей29 сентября 2024Очень понравился тур, большое спасибо гиду Артему. Гид очень доброжелательный. Доверюсь этой фирме ещё раз
- ККоваленко18 сентября 2024Замечательная принимающая сторона. Всё чётко, вовремя, гиды замечательные, сотрудники отзывчивые, все проблемы решаются быстро.
- ААнжела15 августа 2024Полная перезагрузка гарантирована тем, кто любит горы и хочет вернуться из отпуска обновленным. Поход, разумеется, требует сколько-нибудь физической подготовки, так
- ДДанияр15 августа 2024Отличный гид - Юра Измайлов. Все рассказал и показал, провел до купола и обратно.
- ДДанияр15 августа 2024В целом все хорошо, была небольшая задержка при обратном трансфере, но это не критично.
- ООксана5 августа 2024Очень качественно организован тур и проработан маршрут тура: все логично, по пути. Это самый полный и интересный тур для первого
- ООльга8 мая 2024Эмоции зашкаливают! Перехватывало дыхание от красоты!
- ММаксим30 июля 2019Мы с женой путешествовали по Алтаю с 16.07.19 по 27.06.19. Только вернулись домой, и началась депрессия по этому краю. Сейчас,
Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Природа и пейзажи»
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