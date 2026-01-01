Мои заказы

Выездные туры из Бийска

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Бийске, цены от 44 300 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Пешая
7 дней
-
13%
1 отзыв
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Начало: Россия, Алтайский край, Бийск
1 июл в 10:00
15 июл в 10:00
55 500 ₽64 000 ₽ за человека
Сплав по реке Бия
Сплавы и рафтинг
На теплоходе
5 дней
-
6%
Сплав по реке Бия
Начало: Алтайский край, Бийск
2 июн в 10:00
10 июн в 10:00
44 300 ₽47 000 ₽ за человека
Два Алтая. Тур выходного дня
На автобусе
3 дня
-
7%
Два Алтая. Тур выходного дня
Начало: Алтайский край, Бийск
11 июн в 10:00
3 июл в 10:00
56 000 ₽60 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Бийске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Восхождение в Актру на «Купол трех озер»;
  2. Сплав по реке Бия;
  3. Два Алтая. Тур выходного дня.
Сколько стоит тур в Бийске в январе 2026
Сейчас в Бийске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 44 300 до 56 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Бийска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март