Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Бийске, цены от 44 300 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Бийску в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Бийске Восхождение в Актру на «Купол трех озер»; Сплав по реке Бия; Два Алтая. Тур выходного дня. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Бийске в январе 2026 Сейчас в Бийске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 44 300 до 56 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Туры по окрестностям Бийска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март