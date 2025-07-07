Индивидуальная
до 3 чел.
Одна река, две цивилизации
Прогулка по Благовещенску: история города и архитектура без скучных лекций. Узнайте о гимназии, торговых рядах и других зданиях
1 авг в 15:00
2 авг в 14:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Найти спокойные уголки города и сохранить их атмосферу на снимках
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июля 2025Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану рекомендовать ее как отличный
- ННаталья21 мая 2025Хорошая обзорная экскурсия вдоль реки Амур. Основные позиции были изложены, было приятно и интересно. Рекомендую
- ААнастасия25 декабря 2024Отличная экскурсия, спасибо Максиму и его очаровательной дочке за увлекательную прогулку и очень интересный рассказ. Экскурсию рекомендую 👍
- ООльга27 октября 2024Спасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые места Благовещенска, очень интересно рассказал об истории и архитектуре столицы Амурской области, современной жизни города.
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Для студентов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Благовещенске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Благовещенске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 2667 до 5000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Благовещенске для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями