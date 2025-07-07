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Неспешные экскурсии Благовещенска для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Благовещенске, цены от 2667 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Одна река, две цивилизации
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Одна река, две цивилизации
Прогулка по Благовещенску: история города и архитектура без скучных лекций. Узнайте о гимназии, торговых рядах и других зданиях
1 авг в 15:00
2 авг в 14:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
На машине
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в Благовещенске
Погрузитесь в атмосферу Благовещенска, гуляя по живописным местам. Получите яркие фотографии, которые сохранят ваши эмоции на долгие годы
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Найти спокойные уголки города и сохранить их атмосферу на снимках
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июля 2025
    Фотопрогулка в Благовещенске
    Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану рекомендовать ее как отличный
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    способ ярко и не забываемо провести время в городе! И как же повезло встретить Данила, который оказался очень разносторонним и интересным гидом! Данил знает все о своем городе, о соседях (китайцах), интересные популярные и небанальные локации для фото. Благодаря тому, что экскурсия проходит на автомобиле, есть возможность охватить больше локаций! Очень рада, что свой день рождения решила провести с подругой именно таким образом!

    Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устануПрогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устануПрогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану
  • Н
    Наталья
    21 мая 2025
    Одна река, две цивилизации
    Хорошая обзорная экскурсия вдоль реки Амур. Основные позиции были изложены, было приятно и интересно. Рекомендую
  • А
    Анастасия
    25 декабря 2024
    Одна река, две цивилизации
    Отличная экскурсия, спасибо Максиму и его очаровательной дочке за увлекательную прогулку и очень интересный рассказ. Экскурсию рекомендую 👍
  • О
    Ольга
    27 октября 2024
    Одна река, две цивилизации
    Спасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые места Благовещенска, очень интересно рассказал об истории и архитектуре столицы Амурской области, современной жизни города.
    Спасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые местаСпасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые местаСпасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые местаСпасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые местаСпасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые местаСпасибо Максиму за экскурсию, чувствуется его любовь к родному городу и краю. Показал наиболее значимые места

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Для пенсионеров»

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Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в июле 2025
Сейчас в Благовещенске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2667 до 5000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Благовещенске на 2025 год для пенсионеров, 8 ⭐ отзывов, цены от 2667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь