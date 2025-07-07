читать дальше способ ярко и не забываемо провести время в городе! И как же повезло встретить Данила, который оказался очень разносторонним и интересным гидом! Данил знает все о своем городе, о соседях (китайцах), интересные популярные и небанальные локации для фото. Благодаря тому, что экскурсия проходит на автомобиле, есть возможность охватить больше локаций! Очень рада, что свой день рождения решила провести с подругой именно таким образом!

Прогулка с фотографом в Благовещенске была уже у меня третьей. И все так же не устану рекомендовать ее как отличный