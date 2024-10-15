Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, посетив Владимир и Боголюбово. Узнайте о великих князьях, древних соборах и загадках истории на этой уникальной экскурсии
Эта обзорная прогулка предназначена для тех, кто стремится понять истоки древнерусской культуры.
Вы узнаете о значимых событиях прошлого, познакомитесь с потрясающими постройками домонгольской эпохи.
Маршрут включает Золотые Ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, читать дальше
остатки замка Андрея Боголюбского и Церковь Покрова на Нерли.
Также вы увидите менее известные, но не менее интересные места, такие как собор, созданный по чертежам храма Христа Спасителя, и Успенский собор Княгининого монастыря с фресками 17 века. В жаркую погоду можно искупаться в реке Нерли, так что не забудьте купальные принадлежности. Возможны различные варианты маршрута, включая VIP-услугу на отреставрированной ГАЗ-21
4.91
23 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальные памятники домонгольской эпохи
🏰 Исторические достопримечательности Владимира и Боголюбова
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси, прогуливаясь по самым живописным улицам её древней столицы – Владимира. Я расскажу вам о становлении города, о его славном прошлом, помогу понять особенности его самобытного архитектурного облика. Вы не только погрузитесь во времена великих князей и их дружин, но и сами попробуете разгадать некоторые загадки истории!
Шедевры домонгольской архитектуры
Вы рассмотрите несколько потрясающих построек времен Древней Руси, которыми знамениты Владимир и близлежащее село Боголюбово, старинная резиденция князя Андрея Боголюбского. Маршрут включает в себя 5 знаковых памятников домонгольской архитектуры, которые мы осмотрим снаружи:
Золотые Ворота, которые были возведены по образу и подобию Ворот Киева, Константинополя и Иерусалима. Ворота, прекрасно сохранившиеся до наших дней, служили не только оборонительным сооружением, но и триумфальной аркой столицы Руси.
Успенский Собор, задуманный князем Андреем Боголюбским как главный собор Всея Руси и расписанный легендарным иконописцем Андреем Рублевым.
Дмитриевский Собор – великолепный образец каменного резного декора, возведенный Всеволодом Большое Гнездо. Причудливый кружевной фасад этого собора можно рассматривать бесконечно!
Остатки замка Андрея Боголюбского, уникальный памятник домонгольской гражданской архитектуры.
Церковь Покрова на Нерли. Для многих эта церковь является самой совершенной церковью Руси: она считается эталоном гармонии пропорций и невероятно гармонирует с окружающими её красивейшими лугами и реками.
Также вы увидите менее значимые, но не менее интересные места: собор, созданный по доработанным чертежам храма Христа Спасителя, Успенский собор Княгининого монастыря с фресками 17 века, старинные церкви и многое другое.
Организационные детали
В жару в Боголюбово можно искупаться в реке Нерли — если вы захотите, то возьмите с собой купальные принадлежности.
Дополнительные опции
Возможен сокращенный маршрут экскурсии, в который входит все самое интересное в центральной части Владимира, его стоимость — 2400 рублей
Экскурсия может быть организована на вашем автомобиле. Также маршрут можно сделать полностью пешим. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
В качестве VIP-услуги предлагается экскурсия на отреставрированной ГАЗ-21, легендарном образце советского автомобильного строения
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Боголюбово
Провели экскурсии для 10555 туристов
Экскурсиями занимаемся с 2012 года, проводим их по Владимиру, Боголюбово, Суздалю. Наш подход заключается в стремлении дать исторический обзор с причинно-следственными связями: частично это проходит в формате диалога, стремлении провести экскурсию с учётом индивидуальных особенностей экскурсантов (темп движения, мировоззрение и т. д.).
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
валентина
15 окт 2024
Спасибо Николаю за интересную экскурсию (скорее прогулку с очень умным человеком). Всё понравилось, материал рассказывался интересно, доступно, не смотря на обилие материала легко усваивался. По нашей просьбе Николай корректировал маршрут, за что ему очень благодарны. Однозначно рекомендую
В
Виталий
27 мар 2024
Николай лаконично и грамотно провел экскурсию. Профессионально, живо и интересно рассказывает про Владимирских князьях. Чувствует аудиторию. С удовольствием порекомендуем его своим знакомым и незнакомым!
С
Светлана
7 фев 2024
Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо.
Н
Наталья
1 ноя 2022
Николай прекрасный рассказчик и прекрасно знает историю и подаёт информацию в понятном формате даже для ребёнка - с нами была внучка 9 лет. Были учтены погодные условия - шёл мокрый снег, и Николай с учетом этого поэтому рассказывал что можно было что в машине. Мы получили большое удовольствие и прекрасно провели день! Спасибо!
М
Михаил
4 окт 2022
Все отлично, спасибо!
Т
Татьяна
7 сен 2022
Пунктуальный, интересный рассказчик, а главное, с юмором!!
А
Александр
5 авг 2022
Очень интересное повествование экскурсовода Николая - режим диалога помогает лучше запоминать материал. Примечательно то, что Николай не торопит группу следовать за ним, что позволяет запечатлеть на фото и видео увиденное на экскурсии.
Т
Татьяна
17 июн 2022
Мы были с сестрой на экскурсии - гид Владимир. Нам очень понравилась наша 5-часовая экскурсия - время просто пролетело. Николай интересно подавал информацию и при этом заставлял ненавязчиво нас «шевелить читать дальше
мозгом» и не расслабляться - чтобы мы запомнили как можно больше информации. А поездка на катере до церкви на Нерли вообще была приятным сюрпризом. Я всем своим друзьям и коллегам советую посетить Владимир именно с гидом, а не самостоятельно (как я делала года 3 назад и по факту ничего не осталось в памяти). Спасибо!!!
Интересная и содержательная экскурсия. Получили ответы на все вопросы
Марина
2 мар 2022
Всё понравилось. Оригинальная подача материала. Экскурсовод скорректировал маршрут по нашей просьбе.
О
Оксана
2 ноя 2021
Николай - замечательный и приятный во всех отношениях человек и огромный профессионал своего дела. Путешествие в его компании это не просто большой поток уникальной и суперинтересной исторической информации, но и читать дальше
живое общение, загадки и квесты, полное погружение в атмосферу этих прекрасных и знаменитых мест. Нам повезло вдвойне, или даже втройне. Перед началом осенне-зимнего сезона, мы успели прокатиться на бесподобной раритетной "Волге" Николая и даже доплыть по Нерли на кораблике до знаменитейшей святыни - Церкви Покрова - на - Нерли. То есть, если вы хотите незабываемых впечатлений, чудесного знакомства с великой Владимирской землёй, увлекательной, лёгкой и интересной прогулки - вам, однозначно, только с Николаю!
Полина
1 ноя 2021
Николаю спасибо за прекрасную с вопросами, закрепляющими материал, в конце. Порекомендовал хорошее время для красивых видов, подстроился под все требования, довёз на собственном автомобиле, взаимодействовал с даже маленькими детьми. Рекомендую
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Марина
25 окт 2021
Потрясающая и очень насыщенная экскурсия! Очень знающий гид Николай, который интересно рассказал и показал достопримечательности города Владимира и Боголюбово. Удачи Вам Николай! С благодарностью и уважением! Марина.
А
Алла
2 окт 2021
Замечательный гид, оригинальная подача материала, нетривиально, отличные знания, с Николаем было весело и интересно. Спасибо большое, запомнится надолго!