Познакомиться с тысячелетней историей Брянска, узнать малоизвестные факты из жизни города,...

Познакомиться с тысячелетней историей Брянска, узнать малоизвестные факты из жизни города, прогуляться к древнейшей стоянке славян, «Шоколадному особняку» и потерянному мраморному фонтану с библейским сюжетом.
Небанальный Брянск
Небанальный Брянск
Небанальный Брянск
Небанальный Брянск
Небанальный Брянск
Небанальный Брянск

Обзорная экскурсия с новым подходом

Мы всегда стараемся сделать для вас что-то новое, то чего вы не увидите ни в одном турагенстве.
Наш замечательный экскурсовод поведает вам о том, чего вы никак не ожидали услышать о нашем городе. Интересные исторические факты рассказаны как истории из жизни.
Откопали для вас редкие и малоизвестные факты из истории города.
Экскурсия подойдет всем, от мала до велика, и заставит влюбиться заново в наш великолепный город!
При посещении тура вы познакомитесь с тысячелетней историей Брянска.
Наш гид расскажет о том, как наш город менялся и менял свой облик из века в век.

В маршруте экскурсии мы пройдем:

  • по центральной пешеходной улице города, мимо утерянного «Шоколадного особняка».
  • мимо зданий арсенала по дороге на древнейшую стоянку славян, проживавших на этих землях еще задолго до крещения Руси.
  • к потерянному мраморному фонтану с библейским сюжетом.
Об этом и многом другом вы знаете на нашем туре «Небанальный Брянск»

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Сквер Карла Маркса
Завершение: Гостиница «Брянск»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елизавета К.
Елизавета К.
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