Обзорная экскурсия с новым подходом

Мы всегда стараемся сделать для вас что-то новое, то чего вы не увидите ни в одном турагенстве.

Наш замечательный экскурсовод поведает вам о том, чего вы никак не ожидали услышать о нашем городе. Интересные исторические факты рассказаны как истории из жизни.

Откопали для вас редкие и малоизвестные факты из истории города.

Экскурсия подойдет всем, от мала до велика, и заставит влюбиться заново в наш великолепный город!

При посещении тура вы познакомитесь с тысячелетней историей Брянска.

Наш гид расскажет о том, как наш город менялся и менял свой облик из века в век.

В маршруте экскурсии мы пройдем:

по центральной пешеходной улице города, мимо утерянного «Шоколадного особняка».

мимо зданий арсенала по дороге на древнейшую стоянку славян, проживавших на этих землях еще задолго до крещения Руси.

к потерянному мраморному фонтану с библейским сюжетом.

Об этом и многом другом вы знаете на нашем туре «Небанальный Брянск»