Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

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Мистический Брянск: по местам городских легенд

Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города

Елизавета
Елизавета – экскурсионное агентство из Брянска
Мы немножко пощекочем вам нервы! На автобусной экскурсии 🧭 вы проедете по улицам Брянска и побываете в тех местах, где водятся призраки и происходят удивительные вещи — от кладбища до необычных оврагов, где случаются галлюцинации.

Услышите городские легенды, рассказы старожил, пугающие байки и страшилки — что здесь правда, а где фантазии, решать вам.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Мистический Брянск: по местам городских легенд
Мистический Брянск: по местам городских легенд

Что вас ожидает

Необъяснимо, но факт: брянская версия
Мы отыщем место, где обитает призрак огромной собаки, и затерянную железнодорожную станцию, которой не существует. Заедем на Малыгинский мост: иногда здесь встречают призрак девушки в белом, и заглянем к роднику необычного цвета. Вы побываете там, где основан Брянск — у Чашиного кургана, а также проедете над оврагами, где особая энергия вызывает галлюцинации. И конечно, посетите старое кладбище, где получите еще одну порцию страшилок.

Мистика какая-то…
Где искать блуждающий фонтан? Как сатанисты и святой источник оказались соседями? Что за жуткую историю 📖 рассказывают о брянском острове 🏝️ «Маргарита»? О Ведьмином лесе, о колдуне, о приведениях и даже о знаменитом Соловье-Разбойнике — вас ждет множество пугающих сюжетов. А разбавит эту мрачную атмосферу теплый имбирный чай с печеньками в дороге.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 у гипермаркета Линия1
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Мистический Брянск: по местам городских легенд

Экскурсия проводится в пятницу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
Наше агентство небанальных экскурсий – это особый подход к туризму. С нами вы увидите Брянск совсем с другой стороны, услышите километры захватывающих историй и с интересом проведете время на свежем воздухе.
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