Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Необъяснимо, но факт: брянская версия

Мы отыщем место, где обитает призрак огромной собаки, и затерянную железнодорожную станцию, которой не существует. Заедем на Малыгинский мост: иногда здесь встречают призрак девушки в белом, и заглянем к роднику необычного цвета. Вы побываете там, где основан Брянск — у Чашиного кургана, а также проедете над оврагами, где особая энергия вызывает галлюцинации. И конечно, посетите старое кладбище, где получите еще одну порцию страшилок.

Мистика какая-то…

Где искать блуждающий фонтан? Как сатанисты и святой источник оказались соседями? Что за жуткую историю 📖 рассказывают о брянском острове 🏝️ «Маргарита»? О Ведьмином лесе, о колдуне, о приведениях и даже о знаменитом Соловье-Разбойнике — вас ждет множество пугающих сюжетов. А разбавит эту мрачную атмосферу теплый имбирный чай с печеньками в дороге.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.