Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться поездкой без лишних забот о погодных условиях. Экскурсия проходит в помещении, поэтому осенью и весной, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно комфортно посетить Дятьково. Зимой, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте, экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные неудобства, такие как холод и снег, которые могут повлиять на дорогу.

Всего в 50 км от Брянска находится Дятьково, где в 18 веке началось производство знаменитого Дятьковского хрусталя. Здесь вы узнаете о становлении бренда, влиянии советского периода и современных достижениях. В

музее хрусталя вас ждут уникальные экспонаты, включая спортивные призы. Завершением экскурсии станет посещение храма «Неопалимая Купина» с хрустальным иконостасом. Поездка на автомобиле, возможность приобрести изделия по ценам производителя и обед в местных кафе и ресторанах сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завод хрусталя

На предприятии вы узнаете, как здесь начали производить хрусталь с филигранной алмазной гранью. Кто стоял за формированием стекольной империи — самого большого промышленного кластера в России. Какие художники подарили заводу возрождение. Как на хрустальное производство повлиял советский период и в каких уголках мира можно найти изделия Дятьковского завода.

Музей хрусталя

Осматривая коллекцию, вы откроете немало интересных экспонатов: сверкающие неповторимые кубки, вазы, декоративные сервизы, а также изготовленные по спецзаказу для крупнейших международных соревнований спортивные призы — «Хрустальные шахматы», «Хрустальный конёк», «Хрустальная перчатка» и т. д. И сможете оценить результат технологических достижений вкупе с талантом мастеров.

Храм-памятник «Неопалимая Купина»

В завершение программы вы побываете в очень редком и интересном храме — единственном в мире с хрустальным иконостасом, люстрами и паникадилами. Поговорим о поразительном убранстве храма, на который использовали 15 тонн хрусталя, и скрупулёзной работе над множеством деталей, которых здесь насчитывают несколько тысяч.

Организационные детали