Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Всего в 50 км от Брянска находится Дятьково, где в 18 веке началось производство знаменитого Дятьковского хрусталя. Здесь вы узнаете о становлении бренда, влиянии советского периода и современных достижениях. В читать дальшеуменьшить
музее хрусталя вас ждут уникальные экспонаты, включая спортивные призы. Завершением экскурсии станет посещение храма «Неопалимая Купина» с хрустальным иконостасом.
Поездка на автомобиле, возможность приобрести изделия по ценам производителя и обед в местных кафе и ресторанах сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся
🛍️ Возможность купить изделия по ценам производителя
🍽️ Обед в местных кафе и ресторанах
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться поездкой без лишних забот о погодных условиях. Экскурсия проходит в помещении, поэтому осенью и весной, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно комфортно посетить Дятьково. Зимой, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте, экскурсия также доступна, но стоит учитывать возможные погодные неудобства, такие как холод и снег, которые могут повлиять на дорогу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Завод хрусталя
Музей хрусталя
Храм-памятник «Неопалимая Купина»
Описание экскурсии
Завод хрусталя
На предприятии вы узнаете, как здесь начали производить хрусталь с филигранной алмазной гранью. Кто стоял за формированием стекольной империи — самого большого промышленного кластера в России. Какие художники подарили заводу возрождение. Как на хрустальное производство повлиял советский период и в каких уголках мира можно найти изделия Дятьковского завода.
Музей хрусталя
Осматривая коллекцию, вы откроете немало интересных экспонатов: сверкающие неповторимые кубки, вазы, декоративные сервизы, а также изготовленные по спецзаказу для крупнейших международных соревнований спортивные призы — «Хрустальные шахматы», «Хрустальный конёк», «Хрустальная перчатка» и т. д. И сможете оценить результат технологических достижений вкупе с талантом мастеров.
Храм-памятник «Неопалимая Купина»
В завершение программы вы побываете в очень редком и интересном храме — единственном в мире с хрустальным иконостасом, люстрами и паникадилами. Поговорим о поразительном убранстве храма, на который использовали 15 тонн хрусталя, и скрупулёзной работе над множеством деталей, которых здесь насчитывают несколько тысяч.
Организационные детали
Поездка проходит на вашем или на арендованном автомобиле (в этом случае к стоимости экскурсии добавляются транспортные расходы)
Отдельно оплачивается входной билет в музей и на производство — 80-200 руб. /человека
При музее, а также рядом с ним находятся несколько фирменных магазинов, где вы сможете приобрести изделия из хрусталя по ценам от производителя, т. е. дешевле, чем в других торговых точках страны. В Дятькове есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Брянске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1000 туристов
Я родился и живу в Брянске уже более полувека! Досконально знаю родной город: разбудите меня хоть среди ночи — и я уверенно проведу вас по широким проспектам и заповедным места читать дальшеуменьшить
Брянска! Провожу экскурсии больше 25 лет. Закончил Смоленский педагогический институт им. К. Маркса, историко-филологический факультет, поэтому акцент в своих экскурсиях делаю на сочетание исторических фактов, перемежая их поэтическими строками, посвященными тому или иному объекту. На своем автомобиле «Ниссан-Х-трейл» также провожу авто- и авто-пешеходные экскурсии. Возможен трансфер путешественников от нашего вокзала до отеля и обратно после посещения Брянска. Могу помочь с выбором места проживания и питания в моём родном городе.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия в Дядьково с гидом Михаилом. Пока мы ехали, он подробно рассказал и о городе Брянске, который мы по пути проезжали, и о истории Мальцовской промышленной империи. Было читать дальшеуменьшить
неожиданно узнать, что в нее входила много городов, а на предприятиях Мальцовых работали свыше 100 тысяч человек. Посетили завод, непосредственно понаблюдали за производством хрустальных изделий. Огромное впечатление на нас произвёл крупнейший в Европе музей хрусталя. У каждого экспоната своя уникальная история. Кстати о нем был сюжет перед Рождеством в программе "Время" на Первом канале. После завода и музея мы посетили местный храм "Неопалимая Купина" с уникальным хрустальным иконостасом. В компании был пожилой человек с ограниченными возможностями, проблем во время экскурсии не возникло. Всем рекомендую гида Михаила!
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Л
Людмила
Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!
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И
Ирина
Большая благодарность Михаилу за экскурсию, за высокий профессионализм, индивидуальный творческий подход, ответственность и отличные человеческие качества. Мы узнали много нового для себя не только по теме экскурсии. Надеемся на новые встречи и всем рекомендуем! Спасибо!
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В
Владимир
Все хорошо! Спасибо!
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Павел
Данную программу выбрали, чтобы посетить хрустальное производство и музей хрусталя с экскурсией. Эти экскурсии проводила работник Музея Хрусталя. Ее рассказ как на заводе, так и в музее нам очень понравился, читать дальшеуменьшить
чего нельзя сказать о рассказе организатора всего путешествия - Михаила. То ли в силу возраста, то ли натуры он часто отвлекался от темы экскурсии, рассказывая море информации о своей личной жизни и судьбе, что очень мешает восприятию основного сюжета. Видно, что человек образованный и глубоких знаний, но нам не зашел. Без обид!
Михаил
Ответ организатора:
5 января этого года я проводил примерно в трёхсотый раз трассовую экскурсию в знаменитый своим хрустальным производством город Дятьково Брянской читать дальшеуменьшить
области.
Что касается конкретно этой поездки 5 января, то по ней были проведены следующие мероприятия: 1. Заранее за несколько недель заказаны экскурсии по заводу и музею хрусталя в г. Дятьково. 2. Скорректирована дата выезда из Брянска,чтобы вовремя попасть на производство в Дятьково. 3. Для туристов была проведена дополнительная - незапланированная и бесплатная экскурсия по Брянску (около получаса) пока ехали по нашему городу. 4. По дороге от Брянска до Дятьково - ехать около часа, вёл, как всегда, так называемую трассовую экскурсию на тему" Мальцовская промышленная империя". Ведь именно династия Мальцовых создала на Брянской земле огромное хрустальное, стекольные и другие производства! 5. Задавал вопросы данным туристам, проводил с ними тематическую викторину 6. После посещения в Дятьково завода и музея хрусталя завел их в уникальный храм" Неопалимая купина" с единственным в мире хрустальным иконостасом! 7. На обратном пути до Брянска, чтобы туристы не скучали рассказывал им другие интересные факты из истории нашего региона.
Что касается моего возраста о котором высказались туристы, то могу ответить, что он не помешал мне стать первым аттестованным на Брянской земле официальным экскурсоводом, а также быть единственным в нашем регионе аккредитованным гидом на Всероссийскую выставку - форум, проходящую в эти месяцы в Москве на ВДНХ! Мне жаль, что экскурсия вас разочаровала, но считаю, что свою задачу в этот день полностью на все сто процентов выполненной.
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