Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково

Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник

Михаил
Михаил – Гид из Брянска
Всего в 50 км от Брянска вы откроете скромный фабричный городок, где в 18 веке положили начало производству высокохудожественного Дятьковского хрусталя.

Узнаете, как формировался бренд с мировым именем, как оттачивалось стекольное мастерство и чем сейчас славится завод с музеем в России и Европе.

А еще посетите уникальное культовое сооружение с хрустальным иконостасом.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково

Что вас ожидает

Завод хрусталя
На предприятии вы узнаете, как здесь начали производить хрусталь с филигранной алмазной гранью. Кто стоял за формированием стекольной империи — самого большого промышленного кластера в России. Какие художники подарили заводу возрождение. Как на хрустальное производство повлиял советский период и в каких уголках мира можно найти изделия Дятьковского завода.

Музей 🖼 хрусталя
Осматривая коллекцию, вы откроете немало интересных экспонатов: сверкающие неповторимые кубки, вазы, декоративные сервизы, а также изготовленные по спецзаказу для крупнейших международных соревнований спортивные призы — «Хрустальные шахматы», «Хрустальный конёк», «Хрустальная перчатка» и т. д. И сможете оценить результат технологических достижений вкупе с талантом мастеров.

Храм-памятник «Неопалимая Купина»
В завершение программы вы побываете в очень редком и интересном храме — единственном в мире с хрустальным иконостасом, люстрами и паникадилами. Поговорим о поразительном убранстве храма, на который использовали 15 тонн хрусталя, и скрупулёзной работе над множеством деталей, которых здесь насчитывают несколько тысяч.

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем или на арендованном автомобиле 🚘 (в этом случае к стоимости экскурсии 🧭 добавляются транспортные расходы)
  • Отдельно оплачивается входной билет 🎫 в музей 🖼 и на производство — 80-200 руб. /человека
  • При музее, а также рядом с ним находятся несколько фирменных магазинов, где вы сможете приобрести изделия из хрусталя по ценам от производителя, т. е. дешевле, чем в других торговых точках страны. В Дятькове есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Начало и место завершения
🚩 на площади Карла Маркса
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Я родился и живу в Брянске уже более полувека! Досконально знаю родной город: разбудите меня хоть среди ночи — и я уверенно проведу вас по широким проспектам и заповедным места Брянска! Провожу экскурсии больше 25 лет. Закончил Смоленский педагогический институт им. К. Маркса, историко-филологический факультет, поэтому акцент в своих экскурсиях делаю на сочетание исторических фактов, перемежая их поэтическими строками, посвященными тому или иному объекту. На своем автомобиле «Ниссан-Х-трейл» также провожу авто- и авто-пешеходные экскурсии. Возможен трансфер путешественников от нашего вокзала до отеля и обратно после посещения Брянска. Могу помочь с выбором места проживания и питания в моём родном городе.
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