Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Завод хрусталя

На предприятии вы узнаете, как здесь начали производить хрусталь с филигранной алмазной гранью. Кто стоял за формированием стекольной империи — самого большого промышленного кластера в России. Какие художники подарили заводу возрождение. Как на хрустальное производство повлиял советский период и в каких уголках мира можно найти изделия Дятьковского завода.

Музей 🖼 хрусталя

Осматривая коллекцию, вы откроете немало интересных экспонатов: сверкающие неповторимые кубки, вазы, декоративные сервизы, а также изготовленные по спецзаказу для крупнейших международных соревнований спортивные призы — «Хрустальные шахматы», «Хрустальный конёк», «Хрустальная перчатка» и т. д. И сможете оценить результат технологических достижений вкупе с талантом мастеров.

Храм-памятник «Неопалимая Купина»

В завершение программы вы побываете в очень редком и интересном храме — единственном в мире с хрустальным иконостасом, люстрами и паникадилами. Поговорим о поразительном убранстве храма, на который использовали 15 тонн хрусталя, и скрупулёзной работе над множеством деталей, которых здесь насчитывают несколько тысяч.

Организационные детали